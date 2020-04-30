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Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме, заявил в четверг первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Выполняя распоряжение председателя Верховной Рады, мы завершили работу по наработке первого законопроекта из блока народовластия о всеукраинском референдуме. Мы уже получили не только положительные отзывы, но и замечания как от украинских специалистов, и научных учреждений так и от международных институций. Мы ожидаем сейчас выводов от швейцарских институций, для этого мы обратились к послу Швейцарии с призывом помочь в получении такого вывода. Для представителя Венецианской комиссии мы перевели его на английский язык и сделали доступным для всего мира и ожидаем отзывы касательно этого законопроекта", - заявил Стефанчук в четверг на заседании согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вице-спикер добавил, что после окончания карантина рабочая группа соберется еще раз, и после этого законопроект будет внесен в парламент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа"

Автор: 

референдум (1505) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+4
Не тормози. Закон уже подписан.
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30.04.2020 12:46 Ответить
+4
Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7782
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30.04.2020 12:49 Ответить
+4
В Великобритании и Нидерландах возьмите опыт.
Народовластие, мля, когда голосуют за Слуг потому, что они будут за народ, т.к. называются Слуги народа...
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30.04.2020 12:52 Ответить
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Ось давайте і проголосуємо на референдумі чи варто відкривати ринок землі.
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30.04.2020 12:44 Ответить
Не тормози. Закон уже подписан.
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30.04.2020 12:46 Ответить
Не порадились з народом, тому це не закон, а самоуправство.
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30.04.2020 12:51 Ответить
Закон. Такой же, как и все остальные, принятые ВР. Или ты хочешь, чтоб все законы выносились на референдум?
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30.04.2020 12:56 Ответить
Таки да.
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30.04.2020 12:45 Ответить
Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7782
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30.04.2020 12:49 Ответить
я представляю, шо они там "наваяли"......
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30.04.2020 12:50 Ответить
А для чего нужен этот закон? Для того,чтобы подтасовывать мнение зебилов под большинство?И вопросы: нужно ли два(три,пять) гос.языка?Хотим ли присоединения ордло?И пр.идиотичный бред от прокацапской,зеленой вони.
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30.04.2020 12:51 Ответить
В Великобритании и Нидерландах возьмите опыт.
Народовластие, мля, когда голосуют за Слуг потому, что они будут за народ, т.к. называются Слуги народа...
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30.04.2020 12:52 Ответить
давайте будем проводить референдумы за счет студиии 95-й квартал!
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30.04.2020 13:07 Ответить
В Швейцари все через референдумы, и люди довольны.
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30.04.2020 13:12 Ответить
Сравнил хрен с пальцем!!!У них ведь нет коллобрантов,совков и соседей кацапов!!!!
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30.04.2020 14:27 Ответить
--- ТРЕБА очищатися - ВИПРАВЛЯТИ ситуацію - переобирати ВЛАДУ .... ...БАНДА при владі - не слуги народу, а обслуга , Світових мафіозі і злодіїв ...МВФ... ПРО згвалтування Конституції України ...злочини гонтаревої, шантажі МВФ, ПРИБЛУДУ в громадянстві України арахамія, вкрадених мільярдах і Приват ... 1. Банда сіоністів що захопила ВЛАДУ в Україні змусили прийняти закон, який порушує 11 (!!!!!!!!!) статей Конституції України- Основного Закону.... і якого немає ні в одній країні світу... У жодній. 2. Ніде в світі Рішення національного банку не може бути Вище Рішення суду. 3. Ніде в світі не можуть дати амністію тим, хто знищив понад 100 банків, в яких були сотні мільярдів грошей українських громадян. 4. Ніде в світі не прикривають беззаконня за допомогою Закону, прийнятого незаконно...
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30.04.2020 14:45 Ответить
- по барабану, чий був «Приват», і кому належали інші банки. Нас перетворили ..БАНДА "нових" ліц , обрана НЕдолугими і НЕосвіченими населенцями ...на третьосортну колонію. До нас ставляться, як до папуасів самого дрімучого племені... Зе і Ко і весь його моносброд--- мовчки відверто принижують країну ... на волосині ВКАДЕНА СвЗемля України ... ... не Слуги вони, а БАНДА сіоністського злодійського ПЛЕМЕНІ ... обслуга для МВФ ... ... маємо трохи Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ = зе-диявола -вальцмана-порошенка . транснац голос вакарчука .. під Час ВІЙНИ з паРашією ... немає сенсу КОГОСЬ закликати чи агітувати - КОЖЕН Сам мусить ВИЗНАЧИТИ свою позиціію і ДІЇ в цей МОМЕНТ істини ...
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30.04.2020 14:46 Ответить
Как понять о каком референдуме идёт речь из этой статьи? Или я должен быть в курсе всего этого гавна? У меня профессия не патриот м не активист.
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19.05.2020 18:47 Ответить
 
 