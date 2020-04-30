Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук

Рабочая группа завершила работу по наработке законопроекта о всеукраинском референдуме, заявил в четверг первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Выполняя распоряжение председателя Верховной Рады, мы завершили работу по наработке первого законопроекта из блока народовластия о всеукраинском референдуме. Мы уже получили не только положительные отзывы, но и замечания как от украинских специалистов, и научных учреждений так и от международных институций. Мы ожидаем сейчас выводов от швейцарских институций, для этого мы обратились к послу Швейцарии с призывом помочь в получении такого вывода. Для представителя Венецианской комиссии мы перевели его на английский язык и сделали доступным для всего мира и ожидаем отзывы касательно этого законопроекта", - заявил Стефанчук в четверг на заседании согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вице-спикер добавил, что после окончания карантина рабочая группа соберется еще раз, и после этого законопроект будет внесен в парламент.

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