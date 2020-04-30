Робоча група завершила підготовку законопроєкту про Всеукраїнський референдум, - Стефанчук
Робоча група завершила роботу з напрацювання законопроєкту про Всеукраїнський референдум, заявив у четвер перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Виконуючи розпорядження голови Верховної Ради, ми завершили роботу з напрацювання першого законопроєкту з блоку народовладдя про Всеукраїнський референдум. Ми вже отримали не тільки позитивні відгуки, але й зауваження як від українських фахівців і наукових установ, так і від міжнародних інституцій. Ми очікуємо зараз висновків від швейцарських інституцій, для цього ми звернулися до посла Швейцарії із закликом допомогти в отриманні такого висновку. Для представника Венеціанської комісії ми переклали його англійською мовою і зробили доступним для всього світу, і очікуємо відгуків щодо цього законопроєкту", - заявив Стефанчук у четвер на засіданні погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Віцеспікер додав, що після закінчення карантину робоча група збереться ще раз, і після цього законопроєкт буде внесено до парламенту.
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