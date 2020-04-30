УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини
2 220 17

Робоча група завершила підготовку законопроєкту про Всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Робоча група завершила підготовку законопроєкту про Всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Робоча група завершила роботу з напрацювання законопроєкту про Всеукраїнський референдум, заявив у четвер перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Виконуючи розпорядження голови Верховної Ради, ми завершили роботу з напрацювання першого законопроєкту з блоку народовладдя про Всеукраїнський референдум. Ми вже отримали не тільки позитивні відгуки, але й зауваження як від українських фахівців і наукових установ, так і від міжнародних інституцій. Ми очікуємо зараз висновків від швейцарських інституцій, для цього ми звернулися до посла Швейцарії із закликом допомогти в отриманні такого висновку. Для представника Венеціанської комісії ми переклали його англійською мовою і зробили доступним для всього світу, і очікуємо відгуків щодо цього законопроєкту", - заявив Стефанчук у четвер на засіданні погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Віцеспікер додав, що після закінчення карантину робоча група збереться ще раз, і після цього законопроєкт буде внесено до парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу"

Автор: 

референдум (628) Стефанчук Руслан (760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Не тормози. Закон уже подписан.
показати весь коментар
30.04.2020 12:46 Відповісти
+4
Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7782
показати весь коментар
30.04.2020 12:49 Відповісти
+4
В Великобритании и Нидерландах возьмите опыт.
Народовластие, мля, когда голосуют за Слуг потому, что они будут за народ, т.к. называются Слуги народа...
показати весь коментар
30.04.2020 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось давайте і проголосуємо на референдумі чи варто відкривати ринок землі.
показати весь коментар
30.04.2020 12:44 Відповісти
Не тормози. Закон уже подписан.
показати весь коментар
30.04.2020 12:46 Відповісти
Не порадились з народом, тому це не закон, а самоуправство.
показати весь коментар
30.04.2020 12:51 Відповісти
Закон. Такой же, как и все остальные, принятые ВР. Или ты хочешь, чтоб все законы выносились на референдум?
показати весь коментар
30.04.2020 12:56 Відповісти
Таки да.
показати весь коментар
30.04.2020 12:45 Відповісти
Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7782
показати весь коментар
30.04.2020 12:49 Відповісти
я представляю, шо они там "наваяли"......
показати весь коментар
30.04.2020 12:50 Відповісти
А для чего нужен этот закон? Для того,чтобы подтасовывать мнение зебилов под большинство?И вопросы: нужно ли два(три,пять) гос.языка?Хотим ли присоединения ордло?И пр.идиотичный бред от прокацапской,зеленой вони.
показати весь коментар
30.04.2020 12:51 Відповісти
В Великобритании и Нидерландах возьмите опыт.
Народовластие, мля, когда голосуют за Слуг потому, что они будут за народ, т.к. называются Слуги народа...
показати весь коментар
30.04.2020 12:52 Відповісти
давайте будем проводить референдумы за счет студиии 95-й квартал!
показати весь коментар
30.04.2020 13:07 Відповісти
В Швейцари все через референдумы, и люди довольны.
показати весь коментар
30.04.2020 13:12 Відповісти
Сравнил хрен с пальцем!!!У них ведь нет коллобрантов,совков и соседей кацапов!!!!
показати весь коментар
30.04.2020 14:27 Відповісти
--- ТРЕБА очищатися - ВИПРАВЛЯТИ ситуацію - переобирати ВЛАДУ .... ...БАНДА при владі - не слуги народу, а обслуга , Світових мафіозі і злодіїв ...МВФ... ПРО згвалтування Конституції України ...злочини гонтаревої, шантажі МВФ, ПРИБЛУДУ в громадянстві України арахамія, вкрадених мільярдах і Приват ... 1. Банда сіоністів що захопила ВЛАДУ в Україні змусили прийняти закон, який порушує 11 (!!!!!!!!!) статей Конституції України- Основного Закону.... і якого немає ні в одній країні світу... У жодній. 2. Ніде в світі Рішення національного банку не може бути Вище Рішення суду. 3. Ніде в світі не можуть дати амністію тим, хто знищив понад 100 банків, в яких були сотні мільярдів грошей українських громадян. 4. Ніде в світі не прикривають беззаконня за допомогою Закону, прийнятого незаконно...
показати весь коментар
30.04.2020 14:45 Відповісти
- по барабану, чий був «Приват», і кому належали інші банки. Нас перетворили ..БАНДА "нових" ліц , обрана НЕдолугими і НЕосвіченими населенцями ...на третьосортну колонію. До нас ставляться, як до папуасів самого дрімучого племені... Зе і Ко і весь його моносброд--- мовчки відверто принижують країну ... на волосині ВКАДЕНА СвЗемля України ... ... не Слуги вони, а БАНДА сіоністського злодійського ПЛЕМЕНІ ... обслуга для МВФ ... ... маємо трохи Часу для САМОорганізації МОБІЛІЗАЦІЇ Сил і засобів для порятунку України ..ще є Час до Рішення Конституційного Суду України по АНТИКонституційним і Злочинним ДІЯМ .. об"єднаної сіоністської БАНДИ = зе-диявола -вальцмана-порошенка . транснац голос вакарчука .. під Час ВІЙНИ з паРашією ... немає сенсу КОГОСЬ закликати чи агітувати - КОЖЕН Сам мусить ВИЗНАЧИТИ свою позиціію і ДІЇ в цей МОМЕНТ істини ...
показати весь коментар
30.04.2020 14:46 Відповісти
Как понять о каком референдуме идёт речь из этой статьи? Или я должен быть в курсе всего этого гавна? У меня профессия не патриот м не активист.
показати весь коментар
19.05.2020 18:47 Відповісти
 
 