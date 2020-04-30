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Реформа ВСО и снижение "зеленого" тарифа - Планы Антикризисного штаба

Реформа ВСО и снижение

30 апреля состоялось первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

 Об этом говорится в сообщении министерства.

В ходе штаба и.о. министра Ольга Буславец отметила, что для вывода энергоотрасли из системного кризиса министерство утвердило новый прогнозный энергобаланс на 2020 год и предлагает принять ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого "тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы).

Кроме того, для повышения гибкости энергосистемы и увеличения, в том числе, доли генерации атомными станциями, планируется предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов. В то же время, условия реструктуризации как и продолжительность таких ограничений будут согласованы с инвесторами во избежание рисков арбитражей.

"Я хочу, чтобы вы поняли: действительно проблема. И хочу подчеркнуть, что я всегда, еще в дискуссиях на комитете Верховной Рады предыдущего созыва, когда мы обсуждали вопрос введения "зеленых" аукционов, поддерживала развитие возобновляемой энергетики. Но способом, который сделает ее дешевле для наших потребителей и безопасной для энергосистемы. Так, как это осуществляется во многих других странах мира, значительно опередивших нас в этом направлении", - сказала Буславец.

Среди следующих шагов также пересмотр топливного баланса Украины на основе обновленного баланса электроэнергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ВСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения.

Кроме того, среди неотложных мер в министерстве определили принятие трех законопроектов, которые позволят погасить задолженность перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" в размере 12 млрд гривен, которая сформировалась в старой модели рынка, направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго "перед ВИЭ и АЭС, а также - направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Автор: 

энергетика (2572) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+8
Убирайте вообще на****й ваш *зеленый Ахметовский тариф*. Ато кричите что на все должны быть рыночные цены и здоровая конкуренцыя а натоместь Ахметову льготы и дотации выплачиваете. Пускай для своих заводов продает свои *зеленые* тарифы или для заводов тех кто ети тарифы лоббирует
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30.04.2020 14:15 Ответить
+1
Давно пора изменить тарифы. Но и смотреть, чтобы последние инвесторы не ушли из Украины.
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30.04.2020 13:54 Ответить
+1
Аукцион должен был начать работу еще в марте месяце. Прозорро вроде не на карантине. На каком основании отменили то, что было ранее заложено в программу пАпередниками Чтобы сейчас с умным видом заявить о "переходе на конкурентную систему поддержки (аукционы)".???
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30.04.2020 14:01 Ответить
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ну вот и ответ для онных дЭбилов с "цыфровым" ником , по вопросу "зеленых тарифов" и всей коррупционной складовой этого вопроса в Украине
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30.04.2020 13:54 Ответить
Зеленіше і дешевше не буває : http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Тільки ворушіть нейронами і руками.
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30.04.2020 14:23 Ответить
це не по-адресу...
Адрес Нобелівського можна найти в Гуглі ... - а також таким повинні зацікавитись всі мегатранскорпораціїї...
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30.04.2020 14:35 Ответить
Чому не по адресу? Українець винайшов і українці можуть, якщо захочуть, користуватись.

Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Винайдено не для Нобеля, а для всіх бажаючих використовувати.
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30.04.2020 15:27 Ответить
я завжди за прогрес - чому до цього часу ніхто не зацікавився та не втілив " це " у чомусь практичному ...- що , всі такі "дурні"
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01.05.2020 11:02 Ответить
Давно пора изменить тарифы. Но и смотреть, чтобы последние инвесторы не ушли из Украины.
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30.04.2020 13:54 Ответить
Вот это поворот.... А что т.н. "инвесторы" приходили в Украину когда нибудь?
В этом случае нужно бы добавить еще какой нибудь цыганский термин типа "ввп" или рост "экономики"
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30.04.2020 14:08 Ответить
Аукцион должен был начать работу еще в марте месяце. Прозорро вроде не на карантине. На каком основании отменили то, что было ранее заложено в программу пАпередниками Чтобы сейчас с умным видом заявить о "переходе на конкурентную систему поддержки (аукционы)".???
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30.04.2020 14:01 Ответить
Такі не второпала, про які аукціони йдеться? Видать, оновлювачі методички на карантині.
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30.04.2020 14:56 Ответить
Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект о запуске аукционов для производителей "зеленой" энергетики. Документ поддержали 251 народный депутат, сообщается на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 сайте парламента.
Законопроект предусматривает, что с 1 января 2020 года в Украине начнутся "зеленые" аукционы в системе Prozorro..............................

2020 год..........
Наступило 1 апреля, но "зеленых" аукционов нет. Из-за разногласий с бизнесом Министерство энергетики и защиты окружающей среды отложило запуск аукционов, сообщили два собеседника на энергорынке. Эту информацию http://www.liga.net/ LIGA.net подтвердил замминистра энергетики Константин Чижик.Основная причина - отсутствие годовых квот, определяющих суммарную мощность "зеленой" энергетики, которая претендует на выгодный стимулирующий тариф. Министерство планировало разработать их после переговоров с бизнесом о сокращении так называемого "зеленого" тарифа. Ссылки в тексте и адьёс
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30.04.2020 15:11 Ответить
Тобто про смисл аукціонів вам поки не дописали. Ну, норм.
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30.04.2020 15:16 Ответить
Найди знакомые буквы в тексте по ссылке на сайте Рады.в разделе http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=65076&pf35401=471638 Проект Закону 05.12.2018
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30.04.2020 15:39 Ответить
Это очень потужно. Сначала в угоду рыжей гниде ахметке с помощью винницких мыролюбцев придумать откат на этой энергии а потом хероически пытаться его отменить. это , не побоюсь этого слова... реформа.
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30.04.2020 14:05 Ответить
Убирайте вообще на****й ваш *зеленый Ахметовский тариф*. Ато кричите что на все должны быть рыночные цены и здоровая конкуренцыя а натоместь Ахметову льготы и дотации выплачиваете. Пускай для своих заводов продает свои *зеленые* тарифы или для заводов тех кто ети тарифы лоббирует
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30.04.2020 14:15 Ответить
Відновлювальна енергетика це добре, не небезпечна і майже не шкодить природі і людям. Така енергетика повинна замінити атомну. Щоб заохотити інвесторів держава купувала таку енергію за набагато більшими тарифами. Інвестори знайшлись підприємства побудовані, пора і ціни зменшити до ринкових.
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30.04.2020 14:38 Ответить
какие это пидпрыемства побудовани? и какие такие потужные "инвестора" нашлись?
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30.04.2020 14:41 Ответить
Ті у яких держава купує енергію по зеленому тарифу.
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30.04.2020 15:15 Ответить
правильно. дави "экологических" олигархов.
АЭС надо развивать.
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30.04.2020 20:39 Ответить
 
 