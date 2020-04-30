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Реформа ПСО та зниження "зеленого" тарифу - Плани Антикризового штабу

Реформа ПСО та зниження

30 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

Про це йдеться у повідомлені міністерства.

В ході штабу в.о. міністра Ольга Буславець зазначила, що для виведення енергогалузі з системної кризи міністерство затвердило новий прогнозний енергобаланс на 2020 рік та пропонує вжити низку антикризових заходів, серед яких укладення меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей за системою "зеленого" тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони).

Окрім того, для підвищення гнучкості енергосистеми і збільшення, в тому числі, частки генерації атомними станціями, планується надати оператору системи передачі право безоплатних обмежень "зеленої" генерації впродовж визначеної кількості годин. Водночас, умови реструктуризації як і тривалість таких обмежень буде погоджено з інвесторами для уникнення ризиків арбітражів.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли: дійсно проблема є. Та хочу підкреслити, що я завжди, ще в дискусіях на комітеті Верховної Ради попереднього скликання, коли ми обговорювали питання запровадження "зелених" аукціонів, підтримувала розвиток відновлюваної енергетики. Але у спосіб, який зробить її дешевшою для наших споживачів і безпечною для енергосистеми. Так, як це здійснюється в багатьох інших країнах світу, які значно випередили нас в цьому напрямку", - сказала Буславець.

Серед наступних кроків також перегляд паливного балансу Україні на основі оновленого балансу електроенергії, щоб визначити кількість вугілля, яка реально потрібна ТЕС. Також планується усунути адміністративні обмеження на ринку електроенергії, щоб виробники не зазнавали збитків через спотворені ціни, вдосконалити систему ПСО з перспективою переходу на європейську модель підтримки населення.

Окрім того, серед невідкладних заходів в міністерстві визначили ухвалення трьох законопроєктів, які дозволять погасити заборгованість перед "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" у розмірі 12 млрд гривень, яка сформувалася в старій моделі ринку, спрямувати по 700 млн гривень вивільнених коштів на погашення заборгованості "Укренерго" перед ВДЕ та АЕС, а також - направити 200 млн євро на заходи з безпеки експлуатації атомних енергоблоків.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

Автор: 

енергетика (2620) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+8
Убирайте вообще на****й ваш *зеленый Ахметовский тариф*. Ато кричите что на все должны быть рыночные цены и здоровая конкуренцыя а натоместь Ахметову льготы и дотации выплачиваете. Пускай для своих заводов продает свои *зеленые* тарифы или для заводов тех кто ети тарифы лоббирует
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30.04.2020 14:15 Відповісти
+1
Давно пора изменить тарифы. Но и смотреть, чтобы последние инвесторы не ушли из Украины.
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30.04.2020 13:54 Відповісти
+1
Аукцион должен был начать работу еще в марте месяце. Прозорро вроде не на карантине. На каком основании отменили то, что было ранее заложено в программу пАпередниками Чтобы сейчас с умным видом заявить о "переходе на конкурентную систему поддержки (аукционы)".???
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30.04.2020 14:01 Відповісти
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ну вот и ответ для онных дЭбилов с "цыфровым" ником , по вопросу "зеленых тарифов" и всей коррупционной складовой этого вопроса в Украине
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30.04.2020 13:54 Відповісти
Зеленіше і дешевше не буває : http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Тільки ворушіть нейронами і руками.
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30.04.2020 14:23 Відповісти
це не по-адресу...
Адрес Нобелівського можна найти в Гуглі ... - а також таким повинні зацікавитись всі мегатранскорпораціїї...
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30.04.2020 14:35 Відповісти
Чому не по адресу? Українець винайшов і українці можуть, якщо захочуть, користуватись.

Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Винайдено не для Нобеля, а для всіх бажаючих використовувати.
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30.04.2020 15:27 Відповісти
я завжди за прогрес - чому до цього часу ніхто не зацікавився та не втілив " це " у чомусь практичному ...- що , всі такі "дурні"
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01.05.2020 11:02 Відповісти
Давно пора изменить тарифы. Но и смотреть, чтобы последние инвесторы не ушли из Украины.
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30.04.2020 13:54 Відповісти
Вот это поворот.... А что т.н. "инвесторы" приходили в Украину когда нибудь?
В этом случае нужно бы добавить еще какой нибудь цыганский термин типа "ввп" или рост "экономики"
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30.04.2020 14:08 Відповісти
Аукцион должен был начать работу еще в марте месяце. Прозорро вроде не на карантине. На каком основании отменили то, что было ранее заложено в программу пАпередниками Чтобы сейчас с умным видом заявить о "переходе на конкурентную систему поддержки (аукционы)".???
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30.04.2020 14:01 Відповісти
Такі не второпала, про які аукціони йдеться? Видать, оновлювачі методички на карантині.
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30.04.2020 14:56 Відповісти
Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект о запуске аукционов для производителей "зеленой" энергетики. Документ поддержали 251 народный депутат, сообщается на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 сайте парламента.
Законопроект предусматривает, что с 1 января 2020 года в Украине начнутся "зеленые" аукционы в системе Prozorro..............................

2020 год..........
Наступило 1 апреля, но "зеленых" аукционов нет. Из-за разногласий с бизнесом Министерство энергетики и защиты окружающей среды отложило запуск аукционов, сообщили два собеседника на энергорынке. Эту информацию http://www.liga.net/ LIGA.net подтвердил замминистра энергетики Константин Чижик.Основная причина - отсутствие годовых квот, определяющих суммарную мощность "зеленой" энергетики, которая претендует на выгодный стимулирующий тариф. Министерство планировало разработать их после переговоров с бизнесом о сокращении так называемого "зеленого" тарифа. Ссылки в тексте и адьёс
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30.04.2020 15:11 Відповісти
Тобто про смисл аукціонів вам поки не дописали. Ну, норм.
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30.04.2020 15:16 Відповісти
Найди знакомые буквы в тексте по ссылке на сайте Рады.в разделе http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=65076&pf35401=471638 Проект Закону 05.12.2018
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30.04.2020 15:39 Відповісти
Это очень потужно. Сначала в угоду рыжей гниде ахметке с помощью винницких мыролюбцев придумать откат на этой энергии а потом хероически пытаться его отменить. это , не побоюсь этого слова... реформа.
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30.04.2020 14:05 Відповісти
Убирайте вообще на****й ваш *зеленый Ахметовский тариф*. Ато кричите что на все должны быть рыночные цены и здоровая конкуренцыя а натоместь Ахметову льготы и дотации выплачиваете. Пускай для своих заводов продает свои *зеленые* тарифы или для заводов тех кто ети тарифы лоббирует
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30.04.2020 14:15 Відповісти
Відновлювальна енергетика це добре, не небезпечна і майже не шкодить природі і людям. Така енергетика повинна замінити атомну. Щоб заохотити інвесторів держава купувала таку енергію за набагато більшими тарифами. Інвестори знайшлись підприємства побудовані, пора і ціни зменшити до ринкових.
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30.04.2020 14:38 Відповісти
какие это пидпрыемства побудовани? и какие такие потужные "инвестора" нашлись?
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30.04.2020 14:41 Відповісти
Ті у яких держава купує енергію по зеленому тарифу.
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30.04.2020 15:15 Відповісти
правильно. дави "экологических" олигархов.
АЭС надо развивать.
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30.04.2020 20:39 Відповісти
 
 