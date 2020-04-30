Реформа ПСО та зниження "зеленого" тарифу - Плани Антикризового штабу

30 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

Про це йдеться у повідомлені міністерства.

В ході штабу в.о. міністра Ольга Буславець зазначила, що для виведення енергогалузі з системної кризи міністерство затвердило новий прогнозний енергобаланс на 2020 рік та пропонує вжити низку антикризових заходів, серед яких укладення меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей за системою "зеленого" тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони).

Окрім того, для підвищення гнучкості енергосистеми і збільшення, в тому числі, частки генерації атомними станціями, планується надати оператору системи передачі право безоплатних обмежень "зеленої" генерації впродовж визначеної кількості годин. Водночас, умови реструктуризації як і тривалість таких обмежень буде погоджено з інвесторами для уникнення ризиків арбітражів.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли: дійсно проблема є. Та хочу підкреслити, що я завжди, ще в дискусіях на комітеті Верховної Ради попереднього скликання, коли ми обговорювали питання запровадження "зелених" аукціонів, підтримувала розвиток відновлюваної енергетики. Але у спосіб, який зробить її дешевшою для наших споживачів і безпечною для енергосистеми. Так, як це здійснюється в багатьох інших країнах світу, які значно випередили нас в цьому напрямку", - сказала Буславець.

Серед наступних кроків також перегляд паливного балансу Україні на основі оновленого балансу електроенергії, щоб визначити кількість вугілля, яка реально потрібна ТЕС. Також планується усунути адміністративні обмеження на ринку електроенергії, щоб виробники не зазнавали збитків через спотворені ціни, вдосконалити систему ПСО з перспективою переходу на європейську модель підтримки населення.

Окрім того, серед невідкладних заходів в міністерстві визначили ухвалення трьох законопроєктів, які дозволять погасити заборгованість перед "Енергоатомом" і "Укргідроенерго" у розмірі 12 млрд гривень, яка сформувалася в старій моделі ринку, спрямувати по 700 млн гривень вивільнених коштів на погашення заборгованості "Укренерго" перед ВДЕ та АЕС, а також - направити 200 млн євро на заходи з безпеки експлуатації атомних енергоблоків.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.