"Укрспирт" прекратил производить сырье для антисептиков - истек срок действия закона, успели поставить около 4 млн литров сырья

Сегодня, 30 апреля, заканчивается срок, на который было законодательно введено производство дезинфицирующего средства на базе заводов предприятия. Со 2 по 30 апреля ГП "Укрспирт" поставило украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Со 2 апреля 12 заводов "Укрспирта" производили сырье для антисептиков.

"На сегодня мы поставили 4 миллиона литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Из этого сырья компании изготавливают антисептики, которые затем попадают на полки магазинов и аптек по всей стране. Сегодня последний день работы "Укрспирта" в этом направлении, в соответствии с законодательством. Благодарен всем представителям Кабмина, Офиса Президента и народных депутатов, которые работали над разработкой этого закона и способствовали работе предприятия для насыщения украинского рынка антисептиками", - отметил и.о. директора предприятия Сергей Блескун.

Так, в период со 2 по 30 апреля дезинфицирующее средство у ГП "Укрспирт" закупал 41 украинский производитель антисептиков. Процесс производства и отгрузки дезинфицирующего средства контролировал представитель налоговой, который составлял соответствующий акт.

Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-I вступил в силу 2 апреля. Согласно Закону, ГП "Укрспирт" позволили изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов предприятия до 30 апреля 2020 включительно.

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