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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрспирт" прекратил производить сырье для антисептиков - истек срок действия закона, успели поставить около 4 млн литров сырья

Сегодня, 30 апреля, заканчивается срок, на который было законодательно введено производство дезинфицирующего средства на базе заводов предприятия. Со 2 по 30 апреля ГП "Укрспирт" поставило украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Со 2 апреля 12 заводов "Укрспирта" производили сырье для антисептиков.

"На сегодня мы поставили 4 миллиона литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Из этого сырья компании изготавливают антисептики, которые затем попадают на полки магазинов и аптек по всей стране. Сегодня последний день работы "Укрспирта" в этом направлении, в соответствии с законодательством. Благодарен всем представителям Кабмина, Офиса Президента и народных депутатов, которые работали над разработкой этого закона и способствовали работе предприятия для насыщения украинского рынка антисептиками", - отметил и.о. директора предприятия Сергей Блескун.

Так, в период со 2 по 30 апреля дезинфицирующее средство у ГП "Укрспирт" закупал 41 украинский производитель антисептиков. Процесс производства и отгрузки дезинфицирующего средства контролировал представитель налоговой, который составлял соответствующий акт.

Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-I вступил в силу 2 апреля. Согласно Закону, ГП "Укрспирт" позволили изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов предприятия до 30 апреля 2020 включительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Острый дефицит антисептиков в Украине преодолен, - Укрспирт

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карантин (16729) Укрспирт (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) антисептик (22)


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Топ комментарии
+5
Не срок истёк , мозги истекли и жаба душу изгрызла антисептик производить, его же не толкнешь на левое пойло !!!!
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30.04.2020 13:56 Ответить
+5
этил самый эфективный антисептик против короны !
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30.04.2020 13:58 Ответить
+3
Не переходите на личности.
Обсуждайте тему, а не меня.
Иначе, путь - в бан.
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30.04.2020 14:44 Ответить
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Не успели выяснить, что эффективность антисептиков находится на уровне "до жопы", так и...
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30.04.2020 13:54 Ответить
этил самый эфективный антисептик против короны !
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30.04.2020 13:58 Ответить
зачем убивать мёртвый вирус!
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30.04.2020 14:00 Ответить
Вирус сам по себе "неживой". Это белок в жировой плёнке.
Но, когда он попадает в клетку человека, например, в гортани, он внедряется в неё и клетка массово клонирует вирус. Потом новые клетки клонируют миллионы новых вирусов.
Поэтому, чтобы нейтрализовать вирус, надо повредить его жировую плёнку.
Как это возможно:
1. Спиртовой раствор (для разной поверхности разной концентрации: руки - 60%, металл - 96%). Не рекомендуют протирать руки концентрированным, т.к. растворённые белки кожного покрова закупоривают поры и мешают спирту полностью выполнить свою функцию. Оптимальная концентрация для кожи - 60-65%
2. Мыло и горячая вода (30 секунд действия)
3. Ультрафиолет (от 30 минут на солнце)
4. Сухой тёплый воздух (от нескольких часов до нескольких дней)
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30.04.2020 14:29 Ответить
достал, склифасовский. любитель посидеть под плинтусом?
меняю формулировку для особо одарённых: вирус, собранный с поверхностей не размножается. так дошло?
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30.04.2020 14:35 Ответить
Не переходите на личности.
Обсуждайте тему, а не меня.
Иначе, путь - в бан.
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30.04.2020 14:44 Ответить
по теме всё ясно?
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30.04.2020 14:45 Ответить
Я не вижу смысла с вами продолжать дискуссию, т.к. вы не соблюдаете правила форума.
Зачем мне высказывать вам мою личную позицию, если это всё может закончиться с вашей стороны фразами: "достал, склифасовский", "всё ясно?" и т.д.
Я первую попытку сделал - написал достаточно корректный комментарий, а теперь воздержусь от продолжения дискуссии.
Общайтесь с теми, кто обсуждает в таком же тоне, как и вы.
Всего хорошего.
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30.04.2020 14:51 Ответить
право на менторский тон ещё надо заслужить... иначе оный воспринимается как грубость. а потом идут обиды на адекватную реакцию на грубость.
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30.04.2020 14:54 Ответить
Был не "менторский тон", а несогласие с вашей мыслью "зачем убивать мёртвый вирус!".
Для этого и существует форум, чтобы люди могли разные точки зрения высказать.
Но мой полностью корректный и этичный комментарий, оказывается, воспринимается как грубость и вызвал "адекватную реакцию на грубость". Адекватность заключалась, наверное, в переходе на личности фразой "любитель посидеть под плинтусом".
А что у вас тогда не вызывает "адекватную реакцию на грубость"?

Согласие с вашим мнением и нетерпимость к иным?
В Украине - плюрализм.
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30.04.2020 15:15 Ответить
Вежливость - весьма сложный предмет. Вы им не владеете. Даже если вы 1 000 раз напишете "этичный и корректный", он таковым не станет.
Грубости бояться - в Интернет не ходить. Меня часто вполне устраивает общение без соблюдения этикета.
Моя мысль была очень простая: согласно последним исследованиям вирус с поверхностей нежизнеспособен. Когда я спросил, ясно ли это, прочитал, что такой стиль неприемлем. Куда дальше?
Переливать из пустого в порожнее на тему, что вирус не живой, но через абзац всё-таки немного живой, мне неинтересно. Если вирус неживой (на чём сходится большинство полуидиотов), то слова "жизнеспособный", "мёртвый" и др. становятся некорректными. Т.е. меня приглашают к использованию удивительно громоздких лингвистических конструкций. Такие вещи я называю лингвобандитизмом или коммуникационным бандитизмом...
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30.04.2020 15:33 Ответить
а тебе чого з підлоги підбирають, невже зяблики на закусь закінчились?
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30.04.2020 14:48 Ответить
сама ефективна царська горілка
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30.04.2020 14:46 Ответить
ах, оставьте! в первый раз, что ли?
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30.04.2020 13:54 Ответить
Гораздо ☝🏻☝🏻☝🏻, гораздо дешевле купить спирт самому и сделать антисептик. Литр стоит от 95 , 110 грн в среднем . Бутылочка антисептика 50 мл - 50- 60 грн. Идите вы на пу с такими. Ценами . На антисептик.
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30.04.2020 13:55 Ответить
так спирта ж не будет
дебилы запутались в своих решениях
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30.04.2020 13:59 Ответить
а где можно купить литр спирта? в аптеках только 100-миллиграммовые булыточки.
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30.04.2020 15:20 Ответить
На цензоре рекламу нельзя размещать☝🏻☝🏻☝🏻 , скажем так , зашёл в Гугл и выбрал фирму , которая наложкой отсылает , но мин. от 5 литров. Название похоже на спирт ин юа
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30.04.2020 20:42 Ответить
понятно.
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30.04.2020 21:10 Ответить
3,14здец вашу ЗЕЛЕбобскую власть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

когда вы уже перестанете в собственных ногах путаться ?
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30.04.2020 13:56 Ответить
Не срок истёк , мозги истекли и жаба душу изгрызла антисептик производить, его же не толкнешь на левое пойло !!!!
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30.04.2020 13:56 Ответить
💯 % !!!
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30.04.2020 14:04 Ответить
Если бы ещё полгода назад кто из студентов заикнулся об использовании антисептиков на руки при лёгочных инфекциях - его бы отправили сразу на пересдачу. Сейчас это тренд и модно. Некоторые религиозные фанатики ковидианства мажут себя антисептиком пять раз в день
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30.04.2020 13:59 Ответить
А вот Андрюха Дидовик руки не дезинфицировал, маску не носил и... переболел и с ним вся его семья. А скольких людей он при этом еще заразил ему начхать. Он стал союзником вируса. Агитирует за отказ от средств противодействия эпидемии. Может ли коронавирус так сильно повредить мозг? Или это случилось до того?
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30.04.2020 14:34 Ответить
Это наглая циничная ложь. Я не союзник Вируса! Я его сам создал и вот уже несколько месяцев заставляю под угрозой Смерти поклоняться Ковиду. Если не будешь носить намордник на харе и на заду - тебя и твоих родных ждёт мучительная Смерть под ИВЛ. Ну а конкретно ты умеешь потому что пользователь руки спиртом моешь.
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30.04.2020 14:53 Ответить
Походу, коронавирус уже спинной мозг Андрюхи доедает...
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30.04.2020 14:58 Ответить
И чё теперь ? Укр спирта теперь не будет никогда ??? Или как понимать эту статью ?!?
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30.04.2020 14:03 Ответить
Понимать так, что им некогда, "Укрспирт" готовят к приватизации в авральном режиме уже пару месяцев. Это же не хиханьки пристроить своих на 41 предприятие .
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30.04.2020 14:09 Ответить
Давайте еще! Антисептики нужны! Тем более, на международном рынке спрос на спирт очень высок. А нужно ведь чтобы и в Украине что-то оставалось. И желательно немало оставалось, чтобы без дефицита.
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30.04.2020 15:24 Ответить
надо продлевать закон.
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30.04.2020 20:41 Ответить
 
 