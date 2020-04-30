"Укрспирт" прекратил производить сырье для антисептиков - истек срок действия закона, успели поставить около 4 млн литров сырья
Сегодня, 30 апреля, заканчивается срок, на который было законодательно введено производство дезинфицирующего средства на базе заводов предприятия. Со 2 по 30 апреля ГП "Укрспирт" поставило украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".
Со 2 апреля 12 заводов "Укрспирта" производили сырье для антисептиков.
"На сегодня мы поставили 4 миллиона литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Из этого сырья компании изготавливают антисептики, которые затем попадают на полки магазинов и аптек по всей стране. Сегодня последний день работы "Укрспирта" в этом направлении, в соответствии с законодательством. Благодарен всем представителям Кабмина, Офиса Президента и народных депутатов, которые работали над разработкой этого закона и способствовали работе предприятия для насыщения украинского рынка антисептиками", - отметил и.о. директора предприятия Сергей Блескун.
Так, в период со 2 по 30 апреля дезинфицирующее средство у ГП "Укрспирт" закупал 41 украинский производитель антисептиков. Процесс производства и отгрузки дезинфицирующего средства контролировал представитель налоговой, который составлял соответствующий акт.
Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-I вступил в силу 2 апреля. Согласно Закону, ГП "Укрспирт" позволили изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов предприятия до 30 апреля 2020 включительно.
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Но, когда он попадает в клетку человека, например, в гортани, он внедряется в неё и клетка массово клонирует вирус. Потом новые клетки клонируют миллионы новых вирусов.
Поэтому, чтобы нейтрализовать вирус, надо повредить его жировую плёнку.
Как это возможно:
1. Спиртовой раствор (для разной поверхности разной концентрации: руки - 60%, металл - 96%). Не рекомендуют протирать руки концентрированным, т.к. растворённые белки кожного покрова закупоривают поры и мешают спирту полностью выполнить свою функцию. Оптимальная концентрация для кожи - 60-65%
2. Мыло и горячая вода (30 секунд действия)
3. Ультрафиолет (от 30 минут на солнце)
4. Сухой тёплый воздух (от нескольких часов до нескольких дней)
меняю формулировку для особо одарённых: вирус, собранный с поверхностей не размножается. так дошло?
Обсуждайте тему, а не меня.
Иначе, путь - в бан.
Зачем мне высказывать вам мою личную позицию, если это всё может закончиться с вашей стороны фразами: "достал, склифасовский", "всё ясно?" и т.д.
Я первую попытку сделал - написал достаточно корректный комментарий, а теперь воздержусь от продолжения дискуссии.
Общайтесь с теми, кто обсуждает в таком же тоне, как и вы.
Всего хорошего.
Для этого и существует форум, чтобы люди могли разные точки зрения высказать.
Но мой полностью корректный и этичный комментарий, оказывается, воспринимается как грубость и вызвал "адекватную реакцию на грубость". Адекватность заключалась, наверное, в переходе на личности фразой "любитель посидеть под плинтусом".
А что у вас тогда не вызывает "адекватную реакцию на грубость"?
Согласие с вашим мнением и нетерпимость к иным?
В Украине - плюрализм.
Грубости бояться - в Интернет не ходить. Меня часто вполне устраивает общение без соблюдения этикета.
Моя мысль была очень простая: согласно последним исследованиям вирус с поверхностей нежизнеспособен. Когда я спросил, ясно ли это, прочитал, что такой стиль неприемлем. Куда дальше?
Переливать из пустого в порожнее на тему, что вирус не живой, но через абзац всё-таки немного живой, мне неинтересно. Если вирус неживой (на чём сходится большинство полуидиотов), то слова "жизнеспособный", "мёртвый" и др. становятся некорректными. Т.е. меня приглашают к использованию удивительно громоздких лингвистических конструкций. Такие вещи я называю лингвобандитизмом или коммуникационным бандитизмом...
дебилы запутались в своих решениях
когда вы уже перестанете в собственных ногах путаться ?