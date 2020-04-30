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Рада запустила специальную процедуру рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта

Рада запустила специальную процедуру рассмотрения

Верховная Рада проголосовала за запуск особой процедуры рассмотрения законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

"За" проголосовали 255 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Специальная процедура применяется при избыточном количестве поправок к законопроекту. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук процедура предусматривает, что в течение двух дней после ее применения "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный может подать одну правку".

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

Автор: 

банки (1938) ВР (29288) законопроект (3235)


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каламойше начал светить фонариком в конце тунеля березовский
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30.04.2020 15:14 Ответить
блазень способен устроить только bungee jumping.
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30.04.2020 15:34 Ответить
не все так просто..... до фонарика еще добраться надо....
https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
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01.05.2020 10:02 Ответить
В работе Зеленого балаганауже ничего не удивляет, они всю страну по спецрежиму запустили, а тут какой-то закон.
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01.05.2020 09:37 Ответить
 
 