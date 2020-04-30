Рада запустила специальную процедуру рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта

Верховная Рада проголосовала за запуск особой процедуры рассмотрения законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

"За" проголосовали 255 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Специальная процедура применяется при избыточном количестве поправок к законопроекту. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук процедура предусматривает, что в течение двух дней после ее применения "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный может подать одну правку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поправки к закону о банках по упрощенной процедуре теоретически возможно пройти за один день, - Разумков

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.