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Рада запустила спеціальну процедуру розгляду "антиКоломойського" законопроєкту

Рада запустила спеціальну процедуру розгляду

Верховна Рада проголосувала за запуск особливої ​​процедури розгляду законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

"За" проголосували 255 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Спеціальна процедура застосовується за надмірної кількості поправок до законопроєкту. За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, процедура передбачає, що протягом двох днів після її застосування "всі фракції мають подати від фракцій по 5 поправок з переліку відхилених, на яких вони б хотіли наполягати під час розгляду в сесійній залі. Позафракційний може подати одну правку".

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

Автор: 

банки (7787) ВР (15050) законопроєкт (3624)


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каламойше начал светить фонариком в конце тунеля березовский
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30.04.2020 15:14 Відповісти
блазень способен устроить только bungee jumping.
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30.04.2020 15:34 Відповісти
не все так просто..... до фонарика еще добраться надо....
https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
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01.05.2020 10:02 Відповісти
В работе Зеленого балаганауже ничего не удивляет, они всю страну по спецрежиму запустили, а тут какой-то закон.
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01.05.2020 09:37 Відповісти
 
 