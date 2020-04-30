Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы "лучше всего собираются в четверг или пятницу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше всего собираются в четверг или пятницу", - рассказал Арахамия.

По его словам, возможно это будет среда.

"Если можно будет сделать скорее, то мы сделаем это так", - добавил он.

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