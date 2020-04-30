Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы "лучше всего собираются в четверг или пятницу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше всего собираются в четверг или пятницу", - рассказал Арахамия.
По его словам, возможно это будет среда.
"Если можно будет сделать скорее, то мы сделаем это так", - добавил он.
Топ комментарии
+7 Великий Змій
показать весь комментарий30.04.2020 16:27 Ответить Ссылка
+4 Олег Анатолиевич
показать весь комментарий30.04.2020 16:31 Ответить Ссылка
+2 Вовочка - много ходов очка
показать весь комментарий30.04.2020 16:23 Ответить Ссылка
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Говори прямо: когда попустит.
утомил меня уже этот говорящий шимпазе(
Арахамия, естественно, полная противоположность этим идолам ушедшей эпохи , лжецам и паяцам.