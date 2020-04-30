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Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия

Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы "лучше всего собираются в четверг или пятницу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше всего собираются в четверг или пятницу", - рассказал Арахамия.

По его словам, возможно это будет среда.

"Если можно будет сделать скорее, то мы сделаем это так", - добавил он.

Также читайте: Отставки Шмыгаля ждать не стоит, Кабмин очень много работает, сейчас кризисная ситуация, - Арахамия

Автор: 

ВР (29288) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+7
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6372
утомил меня уже этот говорящий шимпазе(
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30.04.2020 16:27 Ответить
+4
Почему у арахамии на всех фото морда дыбила?
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30.04.2020 16:31 Ответить
+2
В четверг, или пятницу... а мож, в среду...
Говори прямо: когда попустит.
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30.04.2020 16:23 Ответить
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В четверг, или пятницу... а мож, в среду...
Говори прямо: когда попустит.
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30.04.2020 16:23 Ответить
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1901
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30.04.2020 16:25 Ответить
ну 9-го мая они за дидов пить будут.., которые против фошистов и бендер разных воевали...
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30.04.2020 16:25 Ответить
Засуньте ему в орало тампакс и отправьте на родину в Абхазию *********** торговать.
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30.04.2020 16:24 Ответить
Там усі ********* йдуть на експорт...
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30.04.2020 16:26 Ответить
Будет отвечать за внешнюю торговлю.
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30.04.2020 16:26 Ответить
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6372
утомил меня уже этот говорящий шимпазе(
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30.04.2020 16:27 Ответить
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3598
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30.04.2020 16:29 Ответить
Почему у арахамии на всех фото морда дыбила?
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30.04.2020 16:31 Ответить
То ли дело раньше! Добкины- красавцы оба, розенблат - умнейший человек, Парубий- гений красноречия, философ , яркий пример классического ораторского таланта, прятавший под сукно все, что приказывали, и изображавший бурную деятельность перед полупустым залом рады. Надя Савченко - стройная лань с лицом, не тронутым интеллектом , но с печатью ночных бдений с мужиками в привычной обстановке с водочкой и закусочкой. Две Иры, одна из которых женщина тысячелетия - обе стильные штучки. Гонтарева Валерия- которая даже при ее деньгах сумела остаться упитанной лошадью с мужскими повадками, ляжко - гей икона обдуренных им бабушек и коров.

Арахамия, естественно, полная противоположность этим идолам ушедшей эпохи , лжецам и паяцам.
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30.04.2020 16:54 Ответить
Ще не все стирили під шумок карантину?
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01.05.2020 07:24 Ответить
 
 