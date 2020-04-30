Позачергове засідання Ради може відбутися після 10 травня, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепи "найкраще збираються в четвер або п'ятницю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що після 10 травня, це може бути в той день, який ми визначимо. Традиційно ми бачимо, що люди найкраще збираються в четвер або п'ятницю", - розповів Арахамія.
За його словами, можливо, це буде середа.
"Якщо можна буде зробити швидше, то ми зробимо це так", - додав він.
Топ коментарі
+7 Великий Змій
показати весь коментар30.04.2020 16:27 Відповісти Посилання
+4 Олег Анатолиевич
показати весь коментар30.04.2020 16:31 Відповісти Посилання
+2 Вовочка - много ходов очка
показати весь коментар30.04.2020 16:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Говори прямо: когда попустит.
утомил меня уже этот говорящий шимпазе(
Арахамия, естественно, полная противоположность этим идолам ушедшей эпохи , лжецам и паяцам.