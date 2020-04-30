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Позачергове засідання Ради може відбутися після 10 травня, - "слуга народу" Арахамія

Позачергове засідання Ради може відбутися після 10 травня, -

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепи "найкраще збираються в четвер або п'ятницю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що після 10 травня, це може бути в той день, який ми визначимо. Традиційно ми бачимо, що люди найкраще збираються в четвер або п'ятницю", - розповів Арахамія.

За його словами, можливо, це буде середа.

"Якщо можна буде зробити швидше, то ми зробимо це так", - додав він.

Читайте також: Припускаю, Рада 20 травня повернеться до звичного режиму роботи, - депутат СН Арахамія

Автор: 

ВР (15050) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+7
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6372
утомил меня уже этот говорящий шимпазе(
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30.04.2020 16:27 Відповісти
+4
Почему у арахамии на всех фото морда дыбила?
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30.04.2020 16:31 Відповісти
+2
В четверг, или пятницу... а мож, в среду...
Говори прямо: когда попустит.
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30.04.2020 16:23 Відповісти
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В четверг, или пятницу... а мож, в среду...
Говори прямо: когда попустит.
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30.04.2020 16:23 Відповісти
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1901
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30.04.2020 16:25 Відповісти
ну 9-го мая они за дидов пить будут.., которые против фошистов и бендер разных воевали...
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30.04.2020 16:25 Відповісти
Засуньте ему в орало тампакс и отправьте на родину в Абхазию *********** торговать.
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30.04.2020 16:24 Відповісти
Там усі ********* йдуть на експорт...
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30.04.2020 16:26 Відповісти
Будет отвечать за внешнюю торговлю.
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30.04.2020 16:26 Відповісти
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6372
утомил меня уже этот говорящий шимпазе(
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30.04.2020 16:27 Відповісти
Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3598
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30.04.2020 16:29 Відповісти
Почему у арахамии на всех фото морда дыбила?
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30.04.2020 16:31 Відповісти
То ли дело раньше! Добкины- красавцы оба, розенблат - умнейший человек, Парубий- гений красноречия, философ , яркий пример классического ораторского таланта, прятавший под сукно все, что приказывали, и изображавший бурную деятельность перед полупустым залом рады. Надя Савченко - стройная лань с лицом, не тронутым интеллектом , но с печатью ночных бдений с мужиками в привычной обстановке с водочкой и закусочкой. Две Иры, одна из которых женщина тысячелетия - обе стильные штучки. Гонтарева Валерия- которая даже при ее деньгах сумела остаться упитанной лошадью с мужскими повадками, ляжко - гей икона обдуренных им бабушек и коров.

Арахамия, естественно, полная противоположность этим идолам ушедшей эпохи , лжецам и паяцам.
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30.04.2020 16:54 Відповісти
Ще не все стирили під шумок карантину?
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01.05.2020 07:24 Відповісти
 
 