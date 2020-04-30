Позачергове засідання Ради може відбутися після 10 травня, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепи "найкраще збираються в четвер або п'ятницю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що після 10 травня, це може бути в той день, який ми визначимо. Традиційно ми бачимо, що люди найкраще збираються в четвер або п'ятницю", - розповів Арахамія.

За його словами, можливо, це буде середа.

"Якщо можна буде зробити швидше, то ми зробимо це так", - додав він.

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