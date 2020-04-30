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Новости Коронавирус и карантин
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Эксперты полагают, что ибупрофен можно использовать для лечения симптомов COVID-19

Эксперты полагают, что ибупрофен можно использовать для лечения симптомов COVID-19

Британские эксперты провели собственные исследования и показали, что пациенты могут принимать ибупрофен при самолечении от симптомов COVID-19, в частности от лихорадки и головной боли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рабочая группа экспертов по COVID-19 Комиссии по лекарственным средствам в Великобритании (CHM) провела собственное независимое расследование, после чего сообщила об отсутствии достаточного количества доказательств, указывающих на связь между использованием ибупрофена или других НПВП и ухудшением симптомов Covid-19.

Достаточно осторожно в поддержку этого мнения высказались Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Свое мнение высказал и Государственный экспертный центр МОЗ Украины. В ведомстве полагают, что ибупрофен может применяться как средство для снижения жара, и пока нет причин для пациентов, принимающих ибупрофен, прерывать лечение этим препаратом. Также, считают в ведомстве, препарат можно использовать для борьбы с симптомами коронавируса. Больше деталей на сайте о применении лекарств при COVID-19 Государственного экспертного центра МЗ Украины.

Однако, как и при применении любых лекарств, производитель ибупрофена компания Reckitt Benckiser напоминает потребителям, что перед использованием препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Справка Цензор.нет

В последнее время при лечении covid-19 врачи начали использовать антикоагулянты, некоторые из которых нельзя применять в сочетании с ибупрофеном, что следует из вкладыша-инструкции к каждому препарату.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1229) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А месяц назад писали , что это жопа .
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30.04.2020 16:35 Ответить
+5
а еще на аптечных складах остались с прошлого века не использованных препаратов - пирамидон, фуфломицин и касторка...
а ну-ка...подсуетитесь...а вдруг... хоть как плацебо сработает
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30.04.2020 16:40 Ответить
+5
А эксперты в курсе, что лечится болезнь, а не симптомы. Симптомы можно только приглушить/устранить
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30.04.2020 16:47 Ответить
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********* и фуфломицын..
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30.04.2020 16:30 Ответить
Шрекінол.
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30.04.2020 16:38 Ответить
Зеленол 75% ный все лечит
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30.04.2020 17:44 Ответить
от зубной помогаИт хорошо... а стоматология под запретом в связи с дурантином....
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30.04.2020 16:31 Ответить
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко @baraban088

https://twitter.com/baraban088 https://twitter.com/baraban088



В Украине выпустили первые 200 000 лабораторных тестов на коронавирус. Украина стала пятой страной в мире, которой удалось запустить производство таких тест-систем
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30.04.2020 16:33 Ответить
Эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. "Тесты прилетели! Мы делаем тесты! Спешите воспользоваться!" У мыслящего человека всегда должен возникнуть вопрос - а зачем, а для чего? Нашел вирус и принял лекарство? Во первых таких лекарств нет, а во вторых при находке внутри себя к примеру вируса герпеса незачем пачками пить ацикловир, так можно и в крематорий себя запихнуть раньше времени. Какая же практическая значимость этих тестов? А никакая вообще. Причем вне зависимости от того показывают ли они 100процентно верный результат или просто это аналог тычка пальцем в небо. Совершенно такая же история с масками-респираторами и "санитайзерами". Единственный аргумент зачем это вообще надо заключается в вопле - "А посмотри на китайцев!" Хорошо что китайцы не ходили на четвереньках и с градусником в ж...., а то наш родной Кабмин непременно бы указал на обязательное для всех использование китайского опыта.
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30.04.2020 17:00 Ответить
В комплект входит одноразовая монетка с маркировкой "положительно" на аверсе и "отрицательно" на реверсе.
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30.04.2020 17:11 Ответить
А месяц назад писали , что это жопа .
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30.04.2020 16:35 Ответить
Один медик сказал, министр ретранслировал и куча людей повелась.
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30.04.2020 16:38 Ответить
во-во здесь до сих пор говорят ну в коем случае не принимать ибопруфен
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30.04.2020 17:19 Ответить
2 месяца назад иностранные медики говорили, что его приём ведёт к осложнениям с covid-19.
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30.04.2020 16:36 Ответить
а еще на аптечных складах остались с прошлого века не использованных препаратов - пирамидон, фуфломицин и касторка...
а ну-ка...подсуетитесь...а вдруг... хоть как плацебо сработает
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30.04.2020 16:40 Ответить
касторка самое крутое и безопасное средство.
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30.04.2020 16:56 Ответить
Раз не удается наварить на фуфловакцине, фармацевты решили вычистить весь неликвид.
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30.04.2020 16:42 Ответить
Як диванний експерт, вважаю що клізма вилікує 73% Українців.
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30.04.2020 16:43 Ответить
А эксперты в курсе, что лечится болезнь, а не симптомы. Симптомы можно только приглушить/устранить
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30.04.2020 16:47 Ответить
они там в европе так и лечат,как и в сша. причину не устраняют. сталкивался в нервологии!
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30.04.2020 18:03 Ответить
Лікуємо - усуваємо симптоми і отримуємо труп по серед вулиці. Прямо як в Китаї.
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30.04.2020 17:18 Ответить
Нехай ще в Трампа запитають чим лікуватись.
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30.04.2020 17:29 Ответить
Щас рванут зомбаки за таблеточками....если сдохните, эти "эксперты" будут озабочены ?
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30.04.2020 18:19 Ответить
можно использовать для лечения симптомов COVID-19...

Обратите внимание: не лечения COVID-19, а лечения симптомов. То есть саму болезнь он не лечит, только симптомы.... Но лучше всего помогает листик подорожника... приложеный к портрету зеленого клоуна...
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30.04.2020 18:31 Ответить
Борьба с симптомами???
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30.04.2020 19:14 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD На симпозіумі педіатрів з болю (Ванкувер, Канада, серпень 2006 року) компанія-виробник оригінального ібупрофена визнала, що ефективність препарату поступається парацетамолу в терапевтичних дозах, та за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я залишається препаратом другого вибору для лікування жару і болю у дітей (парацетамол був і залишається препаратом першого вибору для лікування жару і болю у дорослих і дітей

Противопоказания

https://med.obozrevatel.com/lekarstva/ibuprofen.htm Ибупрофен не стоит назначать при тяжелом нарушении работы сердца (его недостаточности), тяжелом нарушении работы печени или почек. (як раз ті хронічні хвороби при яких смертність на першому місці у хворих COVID-19)
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30.04.2020 19:58 Ответить
НУ ТАК ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАК КОНЕЧНО !)
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01.05.2020 00:46 Ответить
 
 