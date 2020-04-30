Эксперты полагают, что ибупрофен можно использовать для лечения симптомов COVID-19
Британские эксперты провели собственные исследования и показали, что пациенты могут принимать ибупрофен при самолечении от симптомов COVID-19, в частности от лихорадки и головной боли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Рабочая группа экспертов по COVID-19 Комиссии по лекарственным средствам в Великобритании (CHM) провела собственное независимое расследование, после чего сообщила об отсутствии достаточного количества доказательств, указывающих на связь между использованием ибупрофена или других НПВП и ухудшением симптомов Covid-19.
Достаточно осторожно в поддержку этого мнения высказались Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Свое мнение высказал и Государственный экспертный центр МОЗ Украины. В ведомстве полагают, что ибупрофен может применяться как средство для снижения жара, и пока нет причин для пациентов, принимающих ибупрофен, прерывать лечение этим препаратом. Также, считают в ведомстве, препарат можно использовать для борьбы с симптомами коронавируса. Больше деталей на сайте о применении лекарств при COVID-19 Государственного экспертного центра МЗ Украины.
Однако, как и при применении любых лекарств, производитель ибупрофена компания Reckitt Benckiser напоминает потребителям, что перед использованием препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
Справка Цензор.нет
В последнее время при лечении covid-19 врачи начали использовать антикоагулянты, некоторые из которых нельзя применять в сочетании с ибупрофеном, что следует из вкладыша-инструкции к каждому препарату.
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https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко @baraban088
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а ну-ка...подсуетитесь...а вдруг... хоть как плацебо сработает
Обратите внимание: не лечения COVID-19, а лечения симптомов. То есть саму болезнь он не лечит, только симптомы.... Но лучше всего помогает листик подорожника... приложеный к портрету зеленого клоуна...
Противопоказания
https://med.obozrevatel.com/lekarstva/ibuprofen.htm Ибупрофен не стоит назначать при тяжелом нарушении работы сердца (его недостаточности), тяжелом нарушении работы печени или почек. (як раз ті хронічні хвороби при яких смертність на першому місці у хворих COVID-19)