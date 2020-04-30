Эксперты полагают, что ибупрофен можно использовать для лечения симптомов COVID-19

Британские эксперты провели собственные исследования и показали, что пациенты могут принимать ибупрофен при самолечении от симптомов COVID-19, в частности от лихорадки и головной боли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рабочая группа экспертов по COVID-19 Комиссии по лекарственным средствам в Великобритании (CHM) провела собственное независимое расследование, после чего сообщила об отсутствии достаточного количества доказательств, указывающих на связь между использованием ибупрофена или других НПВП и ухудшением симптомов Covid-19.

Достаточно осторожно в поддержку этого мнения высказались Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Свое мнение высказал и Государственный экспертный центр МОЗ Украины. В ведомстве полагают, что ибупрофен может применяться как средство для снижения жара, и пока нет причин для пациентов, принимающих ибупрофен, прерывать лечение этим препаратом. Также, считают в ведомстве, препарат можно использовать для борьбы с симптомами коронавируса. Больше деталей на сайте о применении лекарств при COVID-19 Государственного экспертного центра МЗ Украины.

Однако, как и при применении любых лекарств, производитель ибупрофена компания Reckitt Benckiser напоминает потребителям, что перед использованием препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Справка Цензор.нет

В последнее время при лечении covid-19 врачи начали использовать антикоагулянты, некоторые из которых нельзя применять в сочетании с ибупрофеном, что следует из вкладыша-инструкции к каждому препарату.