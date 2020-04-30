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Новини Коронавірус і карантин
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Експерти вважають, що ібупрофен можна використовувати для лікування симптомів COVID-19

Експерти вважають, що ібупрофен можна використовувати для лікування симптомів COVID-19

Британські експерти провели власні дослідження і показали, що пацієнти можуть приймати ібупрофен при самолікуванні від симптомів COVID-19, зокрема від лихоманки і головного болю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Робоча група експертів щодо COVID-19 Комісії з лікарських засобів у Великій Британії (CHM) провела власне незалежне розслідування, після чого повідомила про відсутність достатньої кількості доказів, що вказують на зв'язок між використанням ібупрофену або інших нестероїдних протизапальних засобів і погіршенням симптомів Covid-19.

Досить обережно на підтримку цієї думки висловилися Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА), Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Свою думку висловив і Державний експертний центр МОЗ України. У відомстві вважають, що ібупрофен може застосовуватися як засіб для зниження жару, і поки немає причин для пацієнтів, які приймають ібупрофен, переривати лікування цим препаратом. Також, вважають у відомстві, препарат можна використовувати для боротьби з симптомами коронавірусу. Більше деталей на сайті про застосування ліків при COVID-19 Державного експертного центру МОЗ України.

Читайте також: МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу: тепер також застосовуватимуть препарати-гепарини, - Степанов

Однак, як і при застосуванні будь-яких ліків, виробник ібупрофену компанія Reckitt Benckiser нагадує споживачам, що перед використанням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.

Довідка Цензор.нет

Останнім часом під час лікування COVID-19 лікарі почали використовувати антикоагулянти, деякі з яких не можна застосовувати в поєднанні з ібупрофеном, що випливає з вкладиша-інструкції до кожного препарату.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1335) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
А месяц назад писали , что это жопа .
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30.04.2020 16:35 Відповісти
+5
а еще на аптечных складах остались с прошлого века не использованных препаратов - пирамидон, фуфломицин и касторка...
а ну-ка...подсуетитесь...а вдруг... хоть как плацебо сработает
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30.04.2020 16:40 Відповісти
+5
А эксперты в курсе, что лечится болезнь, а не симптомы. Симптомы можно только приглушить/устранить
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30.04.2020 16:47 Відповісти
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********* и фуфломицын..
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30.04.2020 16:30 Відповісти
Шрекінол.
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30.04.2020 16:38 Відповісти
Зеленол 75% ный все лечит
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30.04.2020 17:44 Відповісти
от зубной помогаИт хорошо... а стоматология под запретом в связи с дурантином....
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30.04.2020 16:31 Відповісти
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко @baraban088

https://twitter.com/baraban088 https://twitter.com/baraban088



В Украине выпустили первые 200 000 лабораторных тестов на коронавирус. Украина стала пятой страной в мире, которой удалось запустить производство таких тест-систем
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30.04.2020 16:33 Відповісти
Эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. "Тесты прилетели! Мы делаем тесты! Спешите воспользоваться!" У мыслящего человека всегда должен возникнуть вопрос - а зачем, а для чего? Нашел вирус и принял лекарство? Во первых таких лекарств нет, а во вторых при находке внутри себя к примеру вируса герпеса незачем пачками пить ацикловир, так можно и в крематорий себя запихнуть раньше времени. Какая же практическая значимость этих тестов? А никакая вообще. Причем вне зависимости от того показывают ли они 100процентно верный результат или просто это аналог тычка пальцем в небо. Совершенно такая же история с масками-респираторами и "санитайзерами". Единственный аргумент зачем это вообще надо заключается в вопле - "А посмотри на китайцев!" Хорошо что китайцы не ходили на четвереньках и с градусником в ж...., а то наш родной Кабмин непременно бы указал на обязательное для всех использование китайского опыта.
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30.04.2020 17:00 Відповісти
В комплект входит одноразовая монетка с маркировкой "положительно" на аверсе и "отрицательно" на реверсе.
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30.04.2020 17:11 Відповісти
А месяц назад писали , что это жопа .
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30.04.2020 16:35 Відповісти
Один медик сказал, министр ретранслировал и куча людей повелась.
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30.04.2020 16:38 Відповісти
во-во здесь до сих пор говорят ну в коем случае не принимать ибопруфен
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30.04.2020 17:19 Відповісти
2 месяца назад иностранные медики говорили, что его приём ведёт к осложнениям с covid-19.
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30.04.2020 16:36 Відповісти
а еще на аптечных складах остались с прошлого века не использованных препаратов - пирамидон, фуфломицин и касторка...
а ну-ка...подсуетитесь...а вдруг... хоть как плацебо сработает
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30.04.2020 16:40 Відповісти
касторка самое крутое и безопасное средство.
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30.04.2020 16:56 Відповісти
Раз не удается наварить на фуфловакцине, фармацевты решили вычистить весь неликвид.
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30.04.2020 16:42 Відповісти
Як диванний експерт, вважаю що клізма вилікує 73% Українців.
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30.04.2020 16:43 Відповісти
А эксперты в курсе, что лечится болезнь, а не симптомы. Симптомы можно только приглушить/устранить
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30.04.2020 16:47 Відповісти
они там в европе так и лечат,как и в сша. причину не устраняют. сталкивался в нервологии!
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30.04.2020 18:03 Відповісти
Лікуємо - усуваємо симптоми і отримуємо труп по серед вулиці. Прямо як в Китаї.
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30.04.2020 17:18 Відповісти
Нехай ще в Трампа запитають чим лікуватись.
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30.04.2020 17:29 Відповісти
Щас рванут зомбаки за таблеточками....если сдохните, эти "эксперты" будут озабочены ?
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30.04.2020 18:19 Відповісти
можно использовать для лечения симптомов COVID-19...

Обратите внимание: не лечения COVID-19, а лечения симптомов. То есть саму болезнь он не лечит, только симптомы.... Но лучше всего помогает листик подорожника... приложеный к портрету зеленого клоуна...
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30.04.2020 18:31 Відповісти
Борьба с симптомами???
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30.04.2020 19:14 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD На симпозіумі педіатрів з болю (Ванкувер, Канада, серпень 2006 року) компанія-виробник оригінального ібупрофена визнала, що ефективність препарату поступається парацетамолу в терапевтичних дозах, та за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я залишається препаратом другого вибору для лікування жару і болю у дітей (парацетамол був і залишається препаратом першого вибору для лікування жару і болю у дорослих і дітей

Противопоказания

https://med.obozrevatel.com/lekarstva/ibuprofen.htm Ибупрофен не стоит назначать при тяжелом нарушении работы сердца (его недостаточности), тяжелом нарушении работы печени или почек. (як раз ті хронічні хвороби при яких смертність на першому місці у хворих COVID-19)
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30.04.2020 19:58 Відповісти
НУ ТАК ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАК КОНЕЧНО !)
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01.05.2020 00:46 Відповісти
 
 