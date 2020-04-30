Експерти вважають, що ібупрофен можна використовувати для лікування симптомів COVID-19
Британські експерти провели власні дослідження і показали, що пацієнти можуть приймати ібупрофен при самолікуванні від симптомів COVID-19, зокрема від лихоманки і головного болю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Робоча група експертів щодо COVID-19 Комісії з лікарських засобів у Великій Британії (CHM) провела власне незалежне розслідування, після чого повідомила про відсутність достатньої кількості доказів, що вказують на зв'язок між використанням ібупрофену або інших нестероїдних протизапальних засобів і погіршенням симптомів Covid-19.
Досить обережно на підтримку цієї думки висловилися Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА), Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
Свою думку висловив і Державний експертний центр МОЗ України. У відомстві вважають, що ібупрофен може застосовуватися як засіб для зниження жару, і поки немає причин для пацієнтів, які приймають ібупрофен, переривати лікування цим препаратом. Також, вважають у відомстві, препарат можна використовувати для боротьби з симптомами коронавірусу. Більше деталей на сайті про застосування ліків при COVID-19 Державного експертного центру МОЗ України.
Однак, як і при застосуванні будь-яких ліків, виробник ібупрофену компанія Reckitt Benckiser нагадує споживачам, що перед використанням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.
Довідка Цензор.нет
Останнім часом під час лікування COVID-19 лікарі почали використовувати антикоагулянти, деякі з яких не можна застосовувати в поєднанні з ібупрофеном, що випливає з вкладиша-інструкції до кожного препарату.
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а ну-ка...подсуетитесь...а вдруг... хоть как плацебо сработает
Обратите внимание: не лечения COVID-19, а лечения симптомов. То есть саму болезнь он не лечит, только симптомы.... Но лучше всего помогает листик подорожника... приложеный к портрету зеленого клоуна...
Противопоказания
https://med.obozrevatel.com/lekarstva/ibuprofen.htm Ибупрофен не стоит назначать при тяжелом нарушении работы сердца (его недостаточности), тяжелом нарушении работы печени или почек. (як раз ті хронічні хвороби при яких смертність на першому місці у хворих COVID-19)