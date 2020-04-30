"Слуга народа" Корниенко - Кабмину: Работать надо быстрее
Кабинет министров Украины должен ускорить выполнение антикризисных решений.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Корниенко, правительство принимает решения с задержкой. Так, решение об уменьшении зарплат чиновников было принято через три недели после голосования в Раде.
"Я хотел бы обратиться к правительству, давайте более тесно и быстро работать. Потому что например, историю над уменьшением зарплат чиновникам мы проголосовали три недели назад. И только вчера правительство приняло уже постановление, которое регулирует это на уровне действий. То есть некоторые действия надо делать быстрее, оперативнее", - заявил он.
Представитель "СН" отметил, что сейчас необходимо срочно разработать пакет мер для помощи малому и среднему бизнесу.
"Нам надо срочно разработать пакет мер, который поможет им (малому бизнесу и среднему бизнеса. - Ред.) продержаться и заложить основы для развития. Мы все слышали о программе кредитования для малого и среднего бизнеса, но давайте она уже реально будет в банках стартовать", - отметил Корниенко.
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Державний бюджет України на карантині: сценарій для комедії чи трагедії?
Українська влада не буде допомагати українцям і бізнесу у кризі коронавірусу 2020 - для мене це вже очевидно. Завтра влада зрозуміє, що в країні криза бюджетів та фінансів, що вона в черговий раз облажалась. Новий бюджет, який підписав президент на минулому тижні, може бути використаний лише як сценарій спочатку для комедії, а далі для трагедії мільйонів українських сімей.
Тому зараз я хочу в черговий раз, майже як Сізіф, пояснити владі як швидко і ефективно вийти з карантину, адже кожен день блокування соціальної і економічної активності українців, малого і середнього бізнесу коштує нам приблизно 5 млрд грн., ми втрачаємо за день десятки тисяч робочих місць!
За планом уряду, який має 5 етапів, реальне соціальне і економічне життя в Україні почнеться лише влітку! Отже, ми ще додатково втратимо приблизно 150 млрд грн. та 300 тис. робочих місць. Для Вас, і для мене - це трагедія, для влади - черговий прикол?
За півтора місяця в Україні чисельність людей, які померли з коронавірусом (не від коронавірусу) є 250. За цей час від інших хвороб померло приблизно 70 тис.! Тобто, на 1000 смертей лише 3 людини померли з коронавірусом.
Висновок: цей вірус не є аж занадто небезпечним для українців, тому з 4 травня треба обережно розпочати 1 етап виходу з нього:
- дозволити роботу всіх ринків,
- дозволити прогулянки людей у парках та скверах,
- відновити роботу метро,
- дозволити роботу кав'ярень і ресторанів з обслуговуванням клієнтів на літніх майданчиках, свіжому повітрі,
- дозволити роботу перукарень.
Другий і останній етап має розпочатись з 11 травня, звичайно за умови, що тенденція до скорочення чисельності захворівших буде тривати.
Другий етап має зняти всі обмеження на соціальну і економічну активність. В той же час, відповідальність за дотримання соціального дистанціювання та інших заходів захисту від коронавірусу (контроль за температурою, наявність масок) від влади (яка насправді її і не несе) переходить до людей і організацій - банків, підприємств, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, церков тощо. Самоорганізація для українців є більш ефективною ніж недолугі дії влади, особливо місцевої, вони ефективні лише у корупційних оборутках.
Нам, українцям, треба зрозуміти, що найкраща тактика виживання чи доживання до 2024 має бути у тому, що під час цієї та майбутніх криз розраховувати треба лише на себе, сім'ю та на компанію в якій ви працюєте (якщо вам пощастить), а влада буде діяти методом проб та помилок, причому помилок буде все більше і чомусь всі вони будуть на користь олігархату, корупціонерам та Росії.
РS. Мене часто запитують, яка мета давати рекомендації владі, якщо вона їх ігнорує? Відповідь, - вона має знати, що правильні дії можливі і генерує їх саме українське (не російське і навіть не диванно-експертне) середовище. Адже майже всі популярні українські сайти зараз лише пересказують банальні російські меседжі, а російські сайти в Україні піарять і просувають у владу проросійських політиків чи є трибуною московських квазіопозиціонерів. Західні лобісти зараз чомусь стали зовсім примітивні…вони тихо проїдають гранти чі під ковдрою стають членами чисельних спостережних рад із зарплатами до 0,5 млн грн. на місяць.
До речі, останнім часом, проросійська колона перекладає на російську мову мої тексти та видають їх за свої чи артикулюють на своїх каналах, коли це їм політично вигідно. Отже, зараз я не бачу іншої можливості ніж свій фейсбук, сайт, телеграм-канал, ютуб-канал, щоб донести до української аудиторії проукраїнські професійні ідеї. Скажу прямо, такого блокування проукраїнських поглядів на актуальні події не було за останні 30 років. Щось пішло не так, треба це міняти у 2024 р.
Привид банкрутства бродить Україною...
Влада волає - Україну врятують тільки гроші
Стаття Зеленського в El Pais - це відчайдушний крик про допомогу. Навіть не крик, а пронизливий крик. Якщо відкинути «воду», то суть статті: або ви даєте нам гроші, або ми йдемо по світу.
Але в України інститути не працюють від одного президента до іншого - одне і те ж: приходить президент, і він своїх людей, братів, коханих друзів і сусідів по сходовій клітці, а не ППП (порядних, патріотичних професіоналів), ставить на керівні посади, і вони вирішують питання.контроль за руслом фінансового потоку - влада направляє свої зусилля на космічне збагачення свого оточення і жандармерію і на знищення малого бізнесу і пересічних громадян.
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