"Слуга народу" Корнієнко - Кабміну: Працювати треба швидше
Кабінет міністрів України повинен пришвидшити виконання антикризових рішень.
Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Корнієнка, уряд ухвалює рішення з затримкою. Так, рішення про зменшення зарплат чиновників було ухвалено через три тижні після голосування в Раді.
"Я хотів би звернутись до уряду, давайте більш тісно і швидко працювати. Тому що наприклад, історію над зменшенням зарплат чиновникам ми проголосували три тижні тому. І тільки вчора уряд прийняв вже постанову, яка регулює це на рівні дій. Тобто деякі дії треба робити швидше, оперативніше", - заявив він.
Представник "СН" зазначив, що зараз необхідно терміново розробити пакет заходів для допомоги малому та середньому бізнесу.
"Нам треба терміново напрацювати пакет заходів, який допоможе їм (малому бізнесу та середньому бізнесу - ред.) протриматись і закласти основи для розвитку. Ми всі чули про програму кредитування для малого та середнього бізнесу, але давайте вона вже реально буде в банках стартувати", - наголосив Корнієнко.
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Державний бюджет України на карантині: сценарій для комедії чи трагедії?
Українська влада не буде допомагати українцям і бізнесу у кризі коронавірусу 2020 - для мене це вже очевидно. Завтра влада зрозуміє, що в країні криза бюджетів та фінансів, що вона в черговий раз облажалась. Новий бюджет, який підписав президент на минулому тижні, може бути використаний лише як сценарій спочатку для комедії, а далі для трагедії мільйонів українських сімей.
Тому зараз я хочу в черговий раз, майже як Сізіф, пояснити владі як швидко і ефективно вийти з карантину, адже кожен день блокування соціальної і економічної активності українців, малого і середнього бізнесу коштує нам приблизно 5 млрд грн., ми втрачаємо за день десятки тисяч робочих місць!
За планом уряду, який має 5 етапів, реальне соціальне і економічне життя в Україні почнеться лише влітку! Отже, ми ще додатково втратимо приблизно 150 млрд грн. та 300 тис. робочих місць. Для Вас, і для мене - це трагедія, для влади - черговий прикол?
За півтора місяця в Україні чисельність людей, які померли з коронавірусом (не від коронавірусу) є 250. За цей час від інших хвороб померло приблизно 70 тис.! Тобто, на 1000 смертей лише 3 людини померли з коронавірусом.
Висновок: цей вірус не є аж занадто небезпечним для українців, тому з 4 травня треба обережно розпочати 1 етап виходу з нього:
- дозволити роботу всіх ринків,
- дозволити прогулянки людей у парках та скверах,
- відновити роботу метро,
- дозволити роботу кав'ярень і ресторанів з обслуговуванням клієнтів на літніх майданчиках, свіжому повітрі,
- дозволити роботу перукарень.
Другий і останній етап має розпочатись з 11 травня, звичайно за умови, що тенденція до скорочення чисельності захворівших буде тривати.
Другий етап має зняти всі обмеження на соціальну і економічну активність. В той же час, відповідальність за дотримання соціального дистанціювання та інших заходів захисту від коронавірусу (контроль за температурою, наявність масок) від влади (яка насправді її і не несе) переходить до людей і організацій - банків, підприємств, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, церков тощо. Самоорганізація для українців є більш ефективною ніж недолугі дії влади, особливо місцевої, вони ефективні лише у корупційних оборутках.
Нам, українцям, треба зрозуміти, що найкраща тактика виживання чи доживання до 2024 має бути у тому, що під час цієї та майбутніх криз розраховувати треба лише на себе, сім'ю та на компанію в якій ви працюєте (якщо вам пощастить), а влада буде діяти методом проб та помилок, причому помилок буде все більше і чомусь всі вони будуть на користь олігархату, корупціонерам та Росії.
РS. Мене часто запитують, яка мета давати рекомендації владі, якщо вона їх ігнорує? Відповідь, - вона має знати, що правильні дії можливі і генерує їх саме українське (не російське і навіть не диванно-експертне) середовище. Адже майже всі популярні українські сайти зараз лише пересказують банальні російські меседжі, а російські сайти в Україні піарять і просувають у владу проросійських політиків чи є трибуною московських квазіопозиціонерів. Західні лобісти зараз чомусь стали зовсім примітивні…вони тихо проїдають гранти чі під ковдрою стають членами чисельних спостережних рад із зарплатами до 0,5 млн грн. на місяць.
До речі, останнім часом, проросійська колона перекладає на російську мову мої тексти та видають їх за свої чи артикулюють на своїх каналах, коли це їм політично вигідно. Отже, зараз я не бачу іншої можливості ніж свій фейсбук, сайт, телеграм-канал, ютуб-канал, щоб донести до української аудиторії проукраїнські професійні ідеї. Скажу прямо, такого блокування проукраїнських поглядів на актуальні події не було за останні 30 років. Щось пішло не так, треба це міняти у 2024 р.
Привид банкрутства бродить Україною...
Влада волає - Україну врятують тільки гроші
Стаття Зеленського в El Pais - це відчайдушний крик про допомогу. Навіть не крик, а пронизливий крик. Якщо відкинути «воду», то суть статті: або ви даєте нам гроші, або ми йдемо по світу.
Але в України інститути не працюють від одного президента до іншого - одне і те ж: приходить президент, і він своїх людей, братів, коханих друзів і сусідів по сходовій клітці, а не ППП (порядних, патріотичних професіоналів), ставить на керівні посади, і вони вирішують питання.контроль за руслом фінансового потоку - влада направляє свої зусилля на космічне збагачення свого оточення і жандармерію і на знищення малого бізнесу і пересічних громадян.
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