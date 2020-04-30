"Слуга народу" Корнієнко - Кабміну: Працювати треба швидше

Кабінет міністрів України повинен пришвидшити виконання антикризових рішень.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Корнієнка, уряд ухвалює рішення з затримкою. Так, рішення про зменшення зарплат чиновників було ухвалено через три тижні після голосування в Раді.

"Я хотів би звернутись до уряду, давайте більш тісно і швидко працювати. Тому що наприклад, історію над зменшенням зарплат чиновникам ми проголосували три тижні тому. І тільки вчора уряд прийняв вже постанову, яка регулює це на рівні дій. Тобто деякі дії треба робити швидше, оперативніше", - заявив він.

Представник "СН" зазначив, що зараз необхідно терміново розробити пакет заходів для допомоги малому та середньому бізнесу.

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"Нам треба терміново напрацювати пакет заходів, який допоможе їм (малому бізнесу та середньому бізнесу - ред.) протриматись і закласти основи для розвитку. Ми всі чули про програму кредитування для малого та середнього бізнесу, але давайте вона вже реально буде в банках стартувати", - наголосив Корнієнко.