Июньская сессия ПАСЕ переносится, - Гончаренко
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была состояться в июне текущего года, переносится,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Июньская сессия ПАСЕ переносится. Точной даты нет. Она может состояться между 1 июля и 1 октября", - написал Гончаренко .
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