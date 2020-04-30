Июньская сессия ПАСЕ переносится, - Гончаренко

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была состояться в июне текущего года, переносится,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Июньская сессия ПАСЕ переносится. Точной даты нет. Она может состояться между 1 июля и 1 октября", - написал Гончаренко .

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