Червнева сесія ПАРЄ переноситься, - Гончаренко
Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка мала відбутися в червні цього року, переноситься.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив член української делегації в ПАРЄ, народний фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Червнева сесія ПАРЄ переноситься. Точної дати немає. Вона може відбутися між 1 липня і 1 жовтня", - написав Гончаренко.
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Вольф Ларсен
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Ali Hasan
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Вольф Ларсен
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КузьмичUA
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