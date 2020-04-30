УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11538 відвідувачів онлайн
Новини
889 6

Червнева сесія ПАРЄ переноситься, - Гончаренко

Червнева сесія ПАРЄ переноситься, - Гончаренко

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка мала відбутися в червні цього року, переноситься.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив член української делегації в ПАРЄ, народний фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Червнева сесія ПАРЄ переноситься. Точної дати немає. Вона може відбутися між 1 липня і 1 жовтня", - написав Гончаренко.

Дивіться також: СOVID-19: весняна сесія ПАРЄ скасована

Автор: 

ПАРЄ (849) Гончаренко Олексій (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про ПАСЕ.
показати весь коментар
30.04.2020 18:07 Відповісти
То рішення, коли відмовилася Україна брати участь у засіданнях ПАРЄ було правильним. Тепер ми весь час програємо від того, що там є росія.
показати весь коментар
30.04.2020 18:11 Відповісти
Спасибо, Алексей!
показати весь коментар
30.04.2020 18:19 Відповісти
Какой ужас!
показати весь коментар
30.04.2020 19:57 Відповісти
 
 