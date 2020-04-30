Червнева сесія ПАРЄ переноситься, - Гончаренко

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка мала відбутися в червні цього року, переноситься.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив член української делегації в ПАРЄ, народний фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Червнева сесія ПАРЄ переноситься. Точної дати немає. Вона може відбутися між 1 липня і 1 жовтня", - написав Гончаренко.

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