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Группа лиц, совершавшая разбойные нападения на иностранцев, задержана в Хмельницком, - Нацполиция. ФОТО

Как выяснилось, злоумышленники подыскивали жертв на одном из сайтов знакомств, назначали им встречи, во время которых совершали разбойные нападения на потерпевших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

В сообщении отмечается: "Выявление и задержание подозреваемых состоялось благодаря сотрудничеству оперативников управления уголовного розыска ГУНП в Хмельницкой области и управления стратегических расследований ДСР НПУ, сотрудников УСБУ, следователей Хмельницкого ОП с привлечением спецподразделения КОРД и при процессуальном руководстве прокуратуры.

Задержанными оказались двое жителей Хмельницкого 30 и 24 лет и 30-летняя жительница Хмельницкого района. Злоумышленники разработали преступную схему, согласно которой подыскивали потенциальных жертв на одном из сайтов знакомств и назначали им свидания. Непосредственно перед нападением соучастник звонила пострадавшим и просила открыть дверь. Но вместо нее в помещение врывались двое парней, били потерпевших битой и забирали ценные вещи.

Задержали злоумышленников около полуночи 27 апреля после нападения на 47-летнего гражданина Турции. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Всем трем уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В качестве меры пресечения суд всем подозреваемым выбрал содержания под стражей на период досудебного расследования без возможности внесения залога.

Сейчас следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан иностранец, находящийся в международном розыске за заказное убийство, - СБУ. ФОТО

Группа лиц, совершавшая разбойные нападения на иностранцев, задержана в Хмельницком, - Нацполиция 01
Группа лиц, совершавшая разбойные нападения на иностранцев, задержана в Хмельницком, - Нацполиция 02
Группа лиц, совершавшая разбойные нападения на иностранцев, задержана в Хмельницком, - Нацполиция 03

Автор: 

иностранец (496) нападение (2230) Нацполиция (16573) разбой (287) Хмельницький (479)


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Зє!лупа пріглашал же інтурістов на секстури в Україну - от і получайТє український кольоріт - макогоном по гарбузу *)

Понайєхалі тут наших дєвок трахать, падонкі!
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30.04.2020 18:57 Ответить
Ну а ці іноземці їхали сюди за дешевим сексом.І це не захист бандитів,це просто правда.
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30.04.2020 19:26 Ответить
а може жинитися приїздят .так тоже буває.
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30.04.2020 19:50 Ответить
https://censor.net/user/378119 Буває,але рідко.Але спочатку секс.
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30.04.2020 19:51 Ответить
Твари, минимум 15 лет надо, а не до 12-ти. И когда кончится ваша гуманность, нахрена закрывать ихние **@ла, пусть народ знает "героев".
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30.04.2020 19:35 Ответить
по перше ,то не біта , то є макогін !!!! а це дуже велика різниця . по друге , відкрийте фото БАБИ цікаво подивитись за що чоловіки пострадали .
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30.04.2020 19:49 Ответить
Тема стара як гімно мамонта, лохи не перевелись. Старий мудрий равін казав " Лучше красиво вздрочить чем плохо *********"
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30.04.2020 21:43 Ответить
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30.04.2020 22:40 Ответить
 
 