Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст
Платные камеры в следственных изоляторах, рассчитанные на шесть мест, сначала появятся в Киевском следственном изоляторе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует пресс-служба Минюста.
"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест", - отметила Высоцкая.
По ее словам, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Будет также установлена система видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.
"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах", - отметила замминистра.
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Зато элита криминального мира теперь будет отбывать срок со всеми удобствами, идиоты во власти.
Там треба закон на позбавлення приватності і онлайн стріми.
😁
Если вы - киевлянин и не сложно - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9427 поддержите
Які можуть бути платні камери?!!!
🤔
Брейвик отсудил у государства 40 тысяч евро за плохой кофе в тюрьме.
Хотя ему выдают ежедневно 8 евро на свежие овощи и фрукты, шоколадки и газировку в тюремном магазине.
Так же, в распоряжении Брейвика 3-х комнатная камера.
Тюремный спортзал и библиотека.
Бесплатная медицина, в том числе бесплатная современная стоматология.
Такое даже на воле не многим доступно.
Произойди подобное в США, эта тварь безусловно бы получила свой горячий кофе...в качестве последнего желания, перед смертной казнью.
Вы там вообще *бнулись наглухо. Мало того что у нас казнокрадов укравших миллиарды уже освободили от уголовного наказания, так еще и убийц на ночной домашний арест отпускают. Теперь платные камеры. Дальше выбирать себе конвоира и нач. тюрьмы из каталога проституток?
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1255565400034721799 22 ч
Уряд взяв на себе функцію торгівлі кулІ, взявши на озброєння практику китайських можновладців ХVІІ ст. Правда, ті комплектували бригади рабів повіями з розрахунку 4% від кількості рабів у партії. З цим % Кулеба й визначається. Про кулі можна прочитати тут https://en.wikipedia.org/wiki/Coolie
Ця її камера із кондиціонером це покращені умови? І скільки на такій камері тепер може заробити держава?
https://www.pravda.com.ua/news/2011/12/15/6841037/
Украл, ограбил, накоррупционерил - добро пожаловать в санаторий в платный "готель" с личной охраной)))
Это мы платим налоги, чтоб тюрьмы были платнымм)))