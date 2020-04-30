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Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст

Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст

Платные камеры в следственных изоляторах, рассчитанные на шесть мест, сначала появятся в Киевском следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует пресс-служба Минюста.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест", - отметила Высоцкая.

По ее словам, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Будет также установлена ​​система видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах", - отметила замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО

Автор: 

Минюст (1756) платные услуги (24) СИЗО (1365)


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Топ комментарии
+12
Ви там геть й..нуті?
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30.04.2020 19:25 Ответить
+10
телок за бабло подгонять по тарифу будут?
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30.04.2020 19:24 Ответить
+10
Виродків які дозволяють це - потрібно відразу ж розстрілювати!

Які можуть бути платні камери?!!!
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30.04.2020 19:26 Ответить
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телок за бабло подгонять по тарифу будут?
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30.04.2020 19:24 Ответить
Будут. И наркота с бухлом, и посиделки с близкими друзьями. Бл..дь, идотизм! Смысл в тюремном заключении тогда, если у них условия как в отеле будут? Я понимаю, что это для блатных и особ к ним приблеженным, а что делать остальным зекам, среди которых дохрена и больше сидит по надуманым статьям или не злостные (дтп со смертельным исходом, превышение рамок самообороны, не предумышлен убийства (во всем нормальном мире - это несчастные случаи) и тп)????
Зато элита криминального мира теперь будет отбывать срок со всеми удобствами, идиоты во власти.
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30.04.2020 19:30 Ответить
Все це вже було. Но йшло в кишеню.

Там треба закон на позбавлення приватності і онлайн стріми.
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30.04.2020 19:52 Ответить
ВСЕ що захочеш!!
😁
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30.04.2020 19:31 Ответить
Ага. Можно вызвать судью или прокурора чтобы станцевали стриптиз на шесте для братвы. Тем более у нас судьи профессиональные проститутки
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30.04.2020 19:39 Ответить
Ви там геть й..нуті?
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30.04.2020 19:25 Ответить
И контролеры халдеями подрабатывать будут.Чаевые каждую смену,убирать в камерах будут,массаж делать.И еще много чего придумать можно.
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30.04.2020 19:25 Ответить
Влада готується до гіршого сценарію.
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30.04.2020 19:25 Ответить
Не просто посадить патриотов, националистов, военных, добровольцев и т.д., но и заработать на этом....
Если вы - киевлянин и не сложно - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9427 поддержите
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30.04.2020 19:30 Ответить
Сделают мебель из ореха и плазмы 70 дюймов, чтобы как в кабинете или дома. А если шестиместные камеры, то на пяти остальных местах будут проститутки сидеть, для которых анал не табу!
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30.04.2020 19:45 Ответить
Виродків які дозволяють це - потрібно відразу ж розстрілювати!

Які можуть бути платні камери?!!!
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30.04.2020 19:26 Ответить
Тобто камеру в якій тримали бабу юля треба і далі здавати за взятки?
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30.04.2020 19:51 Ответить
Улучшенная камера на шесть мест - элитная? Это что-то новое. На 20 мест, видимо, будет считаться камерой повышенного комфорта. Заживем.
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30.04.2020 19:26 Ответить
А ты уверен, что у Цензора совпадает фото в теме с реальными фотографиями камер? Я очень сомневаюсь.
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30.04.2020 19:31 Ответить
Еще 5 мест для проституток!
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30.04.2020 19:46 Ответить
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30.04.2020 21:56 Ответить
Дивись комент внизу як виглядають такі камери.
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30.04.2020 19:51 Ответить
Вже наступаюсь такі часи, що мародерам краще на кічі, під охороною, ховатися?
🤔
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30.04.2020 19:29 Ответить
І по скільки одна шконка ?
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30.04.2020 19:30 Ответить
А посуточно сколько ?
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30.04.2020 19:30 Ответить
платнимі мають бути камєри питок - ХДЄ ДЄНЬГІ, ЛЄБОВСКІ?!?!?!
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30.04.2020 19:30 Ответить
це значить, шо в обичних камерах місця стане менше, а пацієнтів більше і гущє, бо нових приміщень не добавилось. Всьо проісходіт за щот пєрєраспрєдєлєнія
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30.04.2020 19:32 Ответить
а йєсі всє захатят - то шо? Устраівать аукціон?
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30.04.2020 19:34 Ответить
Надо же и тут для коррупции лазейку оставить! Они и платные камеры за взятку продавать будут, только уже по двойной цене.
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30.04.2020 19:47 Ответить
Прекрасна ідея.
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30.04.2020 19:50 Ответить
А у кого денег нет, того можно подвешивать с обратной стороны решётки в авоське и кормить вместе с голубями.
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30.04.2020 19:35 Ответить
Пенітенційники, за всіх часів, створювали блатним люксові номери
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30.04.2020 19:36 Ответить
Боейвик, который расстрелял 77 эммигрантов в Норвегии, жалуется на холодный кофе, отсутствие увлажнителя воздуха, недостаточное количество масла, которое он может намазать на хлеб, и плохой вид из окна, и назвал условия содержания в тюрьме садистскими.
Брейвик отсудил у государства 40 тысяч евро за плохой кофе в тюрьме.
Хотя ему выдают ежедневно 8 евро на свежие овощи и фрукты, шоколадки и газировку в тюремном магазине.
Так же, в распоряжении Брейвика 3-х комнатная камера.
Тюремный спортзал и библиотека.
Бесплатная медицина, в том числе бесплатная современная стоматология.
Такое даже на воле не многим доступно.
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 1234
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30.04.2020 19:36 Ответить
Ти не правильно порівнюєш. Треба враховувати в яких умовах живуть норвежці якщо вони не в тюрмі. Тому у них все адекватно.
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30.04.2020 19:43 Ответить
Они сами выбрали такой образ жизни в своей стране. Если у нас такое будет- будут соседей валить за косой взгляд. У нас и сейчас так делают, но единицы. А если в тюряге можно будет 40000€ отсудить за плохой сервис- тогда держитесь!
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30.04.2020 19:51 Ответить
Ще раз норвежці живуть не в таких умовах як дикарі із СНГ.
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30.04.2020 19:53 Ответить
Злая шутка судьбы: подонок отнявший 77 человеческих жизней живет за счет государства, в весьма неплохих условиях и еще поднимает голос требуя соответствующего к себе отношения.
Произойди подобное в США, эта тварь безусловно бы получила свой горячий кофе...в качестве последнего желания, перед смертной казнью.
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30.04.2020 19:57 Ответить
Да чего уже там, давайте пускай богатые преступники просто дома на окна поставят решетки и надом вызывают начальника тюрьмы.
Вы там вообще *бнулись наглухо. Мало того что у нас казнокрадов укравших миллиарды уже освободили от уголовного наказания, так еще и убийц на ночной домашний арест отпускают. Теперь платные камеры. Дальше выбирать себе конвоира и нач. тюрьмы из каталога проституток?
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30.04.2020 19:37 Ответить
ну, коль пошла такая работорговля с виєзднимі візамі і частнимі тюрьмамі...

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1255565400034721799 22 ч

Уряд взяв на себе функцію торгівлі кулІ, взявши на озброєння практику китайських можновладців ХVІІ ст. Правда, ті комплектували бригади рабів повіями з розрахунку 4% від кількості рабів у партії. З цим % Кулеба й визначається. Про кулі можна прочитати тут https://en.wikipedia.org/wiki/Coolie
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30.04.2020 19:42 Ответить
Там і ресторани та сауни з путанами теж будуть??
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30.04.2020 19:45 Ответить
Свини мають бути рівніше..(с) Орруел
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30.04.2020 19:48 Ответить
Я нагадаю умови в яких утримували бабу юлю.
Ця її камера із кондиціонером це покращені умови? І скільки на такій камері тепер може заробити держава?
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 5248
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 2362
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 569
https://www.pravda.com.ua/news/2011/12/15/6841037/
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30.04.2020 19:49 Ответить
В общем, хочешь сидеть - плати.
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30.04.2020 19:57 Ответить
команда свинярчуков уже забронировала
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30.04.2020 20:00 Ответить
Первые платные камеры появятся...

Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 3633
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30.04.2020 20:02 Ответить
"Слуги народа" готуються.
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30.04.2020 20:25 Ответить
не только воры есть в кодлане Коломойского. Одну золотую жилу застолбил и разрабатывает Апаршин. На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин.Вторую золотую жилу застолбил Малюська. Мы хотим сделать частные СИЗО/ У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу /Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными.Быть Малюське первым честным миллионером в кодлане .Если Коломойский его не сожрёт.
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30.04.2020 20:28 Ответить
Тех, кто не сможет оплатить содержание в платных камерах, будут выдворять на улицу
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30.04.2020 20:32 Ответить
А простых сидельцев ждёт "уплотнение".
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30.04.2020 20:34 Ответить
В СИЗО формально находятся люди чья вина в суде не доказана и они все в одном статусе - подозреваемые. То есть они по определению все должны находиться в "гостиничных" условиях а не тюремных. Ведение платных тюремных камер обозначает дискриминацию малоимущих подозреваемых граждан по имущественному признаку. Это нарушения прав - все подозреваемые и задержанные должны до суда находиться в равных достойных условиях (так как все в одном статусе подозреваемых и часть из них будет признанан невиновными в судах) за счет государства. СИЗО это не гостиница куда человек заселяется добровольно согласно размеру кошелька! Туда запирает государство! И оно, и только оно!, должно платить за достойные условия до суда! ... Но маланские "слуги" еще и не такое придумают! Будут камеры "три звезды", "пять звезд" и конечно же "люкс"и "Премиум"... А как на счет питания? Можно со своим поваром и поварятами или давиться ресторанной тошниловкой?
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30.04.2020 21:22 Ответить
Так, таки так. Більшість не розуміє різницю між СИЗО та в'язницею.
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01.05.2020 11:57 Ответить
Моя близкая родственница работает в администрации Киевского СИЗО, должность называть не буду. Платные камеры есть уже лет 7, со времен Юлии Тимошенко, которая там сидела в 2013 году. Чтобы там сидеть, нужно договариваться со смотрящим ( конкретно Киевское СИЗО держат блатные, если кто не знает), год назад посадили одного нашего знакомого, так он за место в 3-х местной камере с телевизором, душевой кабиной и унитазом, платил - 5000 гривен в месяц. Сейчас цены возросли, но если есть тыс.10 в месяц, будешь сидеть один с телеком,интернетом, душевой кабиной,велотренажером и т.д. + такие камеры имеют иммунитет от "шмона". Можно заказать в номер наркоту, алкоголь - вообще без проблем, проститутку вызвать очень дорого, так как многие "ночные бабочки" бояться туда ехать, что логично, а свою жену или девушку с ночевкой - без проблем( в любое время суток). Еще есть 2-х комнатная камера с импровизированным крупье(человек из блатных,который ведет игру, берет процент от нее в "общак"), где стоит покерный стол и где круглосуточно идет игра, там же есть что-то вроде букмекерской конторы, висит большая плазма и можно ставить деньги на футбол,теннис,баскетбол в режиме лайф..... если есть бабло ( от 1000 гривен наликом) по разрешению блатных, приведут в любое время суток, там есть бухло всегда. П.С. Многие сидят в Киевском СИЗО годами и прекрасно себя чувствуют, и специально тянут свое дело, чтобы не пойти по этапу на зону. Вывод - если есть бабки, можно вообще не переживать и сидеть там весь срок как у Бога "за пазухой". Никто не тронет, не опустит и не обидит. Вцелом это правильно, как и инициатива Малюськи тоже.... в любом случае лучше деньги пусть идут в бюджет чем в "блаткомитет".
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30.04.2020 21:52 Ответить
УРА !!! КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ В ЛУКЬЯНОВСКОМ СИЗО !)
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01.05.2020 00:26 Ответить
ОСТАЛОСЬ ЖОПЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ ПРОДАВАТЬ !)
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01.05.2020 00:28 Ответить
Стоимость койко места естесственно будет как в Хилтоне.
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01.05.2020 00:43 Ответить
Вообще то это какое то извращение - платные камеры
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01.05.2020 04:04 Ответить
Украина - уникальная скотоферма...
Украл, ограбил, накоррупционерил - добро пожаловать в санаторий в платный "готель" с личной охраной)))

Это мы платим налоги, чтоб тюрьмы были платнымм)))
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01.05.2020 08:17 Ответить
 
 