Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст

Платные камеры в следственных изоляторах, рассчитанные на шесть мест, сначала появятся в Киевском следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует пресс-служба Минюста.

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест", - отметила Высоцкая.

По ее словам, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Будет также установлена ​​система видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

"Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах", - отметила замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО