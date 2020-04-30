Перші платні камери з'являться в Лук'янівському СІЗО, - Мін'юст
Платні камери в слідчих ізоляторах, розраховані на шість місць, спочатку з'являться в Київському слідчому ізоляторі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує пресслужба Мін'юсту.
"Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць", - зазначила Висоцька.
За її словами, договір щодо поселення в поліпшену камеру укладатиметься між ув'язненими й адміністрацією в письмовому вигляді. Буде також встановлено систему відеоспостереження для моніторингу заповнення таких камер.
"Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень або на місяць порівнювати інформацію, яка подається адміністрацією, з фактичним перебуванням когось у камерах", - зазначила заступниця міністра.
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Зато элита криминального мира теперь будет отбывать срок со всеми удобствами, идиоты во власти.
Там треба закон на позбавлення приватності і онлайн стріми.
😁
Если вы - киевлянин и не сложно - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9427 поддержите
Які можуть бути платні камери?!!!
🤔
Брейвик отсудил у государства 40 тысяч евро за плохой кофе в тюрьме.
Хотя ему выдают ежедневно 8 евро на свежие овощи и фрукты, шоколадки и газировку в тюремном магазине.
Так же, в распоряжении Брейвика 3-х комнатная камера.
Тюремный спортзал и библиотека.
Бесплатная медицина, в том числе бесплатная современная стоматология.
Такое даже на воле не многим доступно.
Произойди подобное в США, эта тварь безусловно бы получила свой горячий кофе...в качестве последнего желания, перед смертной казнью.
Вы там вообще *бнулись наглухо. Мало того что у нас казнокрадов укравших миллиарды уже освободили от уголовного наказания, так еще и убийц на ночной домашний арест отпускают. Теперь платные камеры. Дальше выбирать себе конвоира и нач. тюрьмы из каталога проституток?
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1255565400034721799 22 ч
Уряд взяв на себе функцію торгівлі кулІ, взявши на озброєння практику китайських можновладців ХVІІ ст. Правда, ті комплектували бригади рабів повіями з розрахунку 4% від кількості рабів у партії. З цим % Кулеба й визначається. Про кулі можна прочитати тут https://en.wikipedia.org/wiki/Coolie
Ця її камера із кондиціонером це покращені умови? І скільки на такій камері тепер може заробити держава?
https://www.pravda.com.ua/news/2011/12/15/6841037/
Украл, ограбил, накоррупционерил - добро пожаловать в санаторий в платный "готель" с личной охраной)))
Это мы платим налоги, чтоб тюрьмы были платнымм)))