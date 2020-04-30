Перші платні камери з'являться в Лук'янівському СІЗО, - Мін'юст

Платні камери в слідчих ізоляторах, розраховані на шість місць, спочатку з'являться в Київському слідчому ізоляторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує пресслужба Мін'юсту.

"Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць", - зазначила Висоцька.

За її словами, договір щодо поселення в поліпшену камеру укладатиметься між ув'язненими й адміністрацією в письмовому вигляді. Буде також встановлено систему відеоспостереження для моніторингу заповнення таких камер.

"Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень або на місяць порівнювати інформацію, яка подається адміністрацією, з фактичним перебуванням когось у камерах", - зазначила заступниця міністра.

Читайте також: Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за зверненням омбудсмена через недотримання правил карантину в Київському СІЗО