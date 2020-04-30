УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11243 відвідувача онлайн
Новини
3 916 52

Перші платні камери з'являться в Лук'янівському СІЗО, - Мін'юст

Перші платні камери з'являться в Лук'янівському СІЗО, - Мін'юст

Платні камери в слідчих ізоляторах, розраховані на шість місць, спочатку з'являться в Київському слідчому ізоляторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує пресслужба Мін'юсту.

"Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць", - зазначила Висоцька.

За її словами, договір щодо поселення в поліпшену камеру укладатиметься між ув'язненими й адміністрацією в письмовому вигляді. Буде також встановлено систему відеоспостереження для моніторингу заповнення таких камер.

"Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень або на місяць порівнювати інформацію, яка подається адміністрацією, з фактичним перебуванням когось у камерах", - зазначила заступниця міністра.

Читайте також: Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за зверненням омбудсмена через недотримання правил карантину в Київському СІЗО

Автор: 

Мін’юст (1604) платні послуги (37) СІЗО (728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Ви там геть й..нуті?
показати весь коментар
30.04.2020 19:25 Відповісти
+10
телок за бабло подгонять по тарифу будут?
показати весь коментар
30.04.2020 19:24 Відповісти
+10
Виродків які дозволяють це - потрібно відразу ж розстрілювати!

Які можуть бути платні камери?!!!
показати весь коментар
30.04.2020 19:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
телок за бабло подгонять по тарифу будут?
показати весь коментар
30.04.2020 19:24 Відповісти
Будут. И наркота с бухлом, и посиделки с близкими друзьями. Бл..дь, идотизм! Смысл в тюремном заключении тогда, если у них условия как в отеле будут? Я понимаю, что это для блатных и особ к ним приблеженным, а что делать остальным зекам, среди которых дохрена и больше сидит по надуманым статьям или не злостные (дтп со смертельным исходом, превышение рамок самообороны, не предумышлен убийства (во всем нормальном мире - это несчастные случаи) и тп)????
Зато элита криминального мира теперь будет отбывать срок со всеми удобствами, идиоты во власти.
показати весь коментар
30.04.2020 19:30 Відповісти
Все це вже було. Но йшло в кишеню.

Там треба закон на позбавлення приватності і онлайн стріми.
показати весь коментар
30.04.2020 19:52 Відповісти
ВСЕ що захочеш!!
😁
показати весь коментар
30.04.2020 19:31 Відповісти
Ага. Можно вызвать судью или прокурора чтобы станцевали стриптиз на шесте для братвы. Тем более у нас судьи профессиональные проститутки
показати весь коментар
30.04.2020 19:39 Відповісти
Ви там геть й..нуті?
показати весь коментар
30.04.2020 19:25 Відповісти
И контролеры халдеями подрабатывать будут.Чаевые каждую смену,убирать в камерах будут,массаж делать.И еще много чего придумать можно.
показати весь коментар
30.04.2020 19:25 Відповісти
Влада готується до гіршого сценарію.
показати весь коментар
30.04.2020 19:25 Відповісти
Не просто посадить патриотов, националистов, военных, добровольцев и т.д., но и заработать на этом....
Если вы - киевлянин и не сложно - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9427 поддержите
показати весь коментар
30.04.2020 19:30 Відповісти
Сделают мебель из ореха и плазмы 70 дюймов, чтобы как в кабинете или дома. А если шестиместные камеры, то на пяти остальных местах будут проститутки сидеть, для которых анал не табу!
показати весь коментар
30.04.2020 19:45 Відповісти
Виродків які дозволяють це - потрібно відразу ж розстрілювати!

Які можуть бути платні камери?!!!
показати весь коментар
30.04.2020 19:26 Відповісти
Тобто камеру в якій тримали бабу юля треба і далі здавати за взятки?
показати весь коментар
30.04.2020 19:51 Відповісти
Улучшенная камера на шесть мест - элитная? Это что-то новое. На 20 мест, видимо, будет считаться камерой повышенного комфорта. Заживем.
показати весь коментар
30.04.2020 19:26 Відповісти
А ты уверен, что у Цензора совпадает фото в теме с реальными фотографиями камер? Я очень сомневаюсь.
показати весь коментар
30.04.2020 19:31 Відповісти
Еще 5 мест для проституток!
показати весь коментар
30.04.2020 19:46 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2020 21:56 Відповісти
Дивись комент внизу як виглядають такі камери.
показати весь коментар
30.04.2020 19:51 Відповісти
Вже наступаюсь такі часи, що мародерам краще на кічі, під охороною, ховатися?
🤔
показати весь коментар
30.04.2020 19:29 Відповісти
І по скільки одна шконка ?
показати весь коментар
30.04.2020 19:30 Відповісти
А посуточно сколько ?
показати весь коментар
30.04.2020 19:30 Відповісти
платнимі мають бути камєри питок - ХДЄ ДЄНЬГІ, ЛЄБОВСКІ?!?!?!
показати весь коментар
30.04.2020 19:30 Відповісти
це значить, шо в обичних камерах місця стане менше, а пацієнтів більше і гущє, бо нових приміщень не добавилось. Всьо проісходіт за щот пєрєраспрєдєлєнія
показати весь коментар
30.04.2020 19:32 Відповісти
а йєсі всє захатят - то шо? Устраівать аукціон?
показати весь коментар
30.04.2020 19:34 Відповісти
Надо же и тут для коррупции лазейку оставить! Они и платные камеры за взятку продавать будут, только уже по двойной цене.
показати весь коментар
30.04.2020 19:47 Відповісти
Прекрасна ідея.
показати весь коментар
30.04.2020 19:50 Відповісти
А у кого денег нет, того можно подвешивать с обратной стороны решётки в авоське и кормить вместе с голубями.
показати весь коментар
30.04.2020 19:35 Відповісти
Пенітенційники, за всіх часів, створювали блатним люксові номери
показати весь коментар
30.04.2020 19:36 Відповісти
Боейвик, который расстрелял 77 эммигрантов в Норвегии, жалуется на холодный кофе, отсутствие увлажнителя воздуха, недостаточное количество масла, которое он может намазать на хлеб, и плохой вид из окна, и назвал условия содержания в тюрьме садистскими.
Брейвик отсудил у государства 40 тысяч евро за плохой кофе в тюрьме.
Хотя ему выдают ежедневно 8 евро на свежие овощи и фрукты, шоколадки и газировку в тюремном магазине.
Так же, в распоряжении Брейвика 3-х комнатная камера.
Тюремный спортзал и библиотека.
Бесплатная медицина, в том числе бесплатная современная стоматология.
Такое даже на воле не многим доступно.
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 1234
показати весь коментар
30.04.2020 19:36 Відповісти
Ти не правильно порівнюєш. Треба враховувати в яких умовах живуть норвежці якщо вони не в тюрмі. Тому у них все адекватно.
показати весь коментар
30.04.2020 19:43 Відповісти
Они сами выбрали такой образ жизни в своей стране. Если у нас такое будет- будут соседей валить за косой взгляд. У нас и сейчас так делают, но единицы. А если в тюряге можно будет 40000€ отсудить за плохой сервис- тогда держитесь!
показати весь коментар
30.04.2020 19:51 Відповісти
Ще раз норвежці живуть не в таких умовах як дикарі із СНГ.
показати весь коментар
30.04.2020 19:53 Відповісти
Злая шутка судьбы: подонок отнявший 77 человеческих жизней живет за счет государства, в весьма неплохих условиях и еще поднимает голос требуя соответствующего к себе отношения.
Произойди подобное в США, эта тварь безусловно бы получила свой горячий кофе...в качестве последнего желания, перед смертной казнью.
показати весь коментар
30.04.2020 19:57 Відповісти
Да чего уже там, давайте пускай богатые преступники просто дома на окна поставят решетки и надом вызывают начальника тюрьмы.
Вы там вообще *бнулись наглухо. Мало того что у нас казнокрадов укравших миллиарды уже освободили от уголовного наказания, так еще и убийц на ночной домашний арест отпускают. Теперь платные камеры. Дальше выбирать себе конвоира и нач. тюрьмы из каталога проституток?
показати весь коментар
30.04.2020 19:37 Відповісти
ну, коль пошла такая работорговля с виєзднимі візамі і частнимі тюрьмамі...

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1255565400034721799 22 ч

Уряд взяв на себе функцію торгівлі кулІ, взявши на озброєння практику китайських можновладців ХVІІ ст. Правда, ті комплектували бригади рабів повіями з розрахунку 4% від кількості рабів у партії. З цим % Кулеба й визначається. Про кулі можна прочитати тут https://en.wikipedia.org/wiki/Coolie
показати весь коментар
30.04.2020 19:42 Відповісти
Там і ресторани та сауни з путанами теж будуть??
показати весь коментар
30.04.2020 19:45 Відповісти
Свини мають бути рівніше..(с) Орруел
показати весь коментар
30.04.2020 19:48 Відповісти
Я нагадаю умови в яких утримували бабу юлю.
Ця її камера із кондиціонером це покращені умови? І скільки на такій камері тепер може заробити держава?
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 5248
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 2362
Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 569
https://www.pravda.com.ua/news/2011/12/15/6841037/
показати весь коментар
30.04.2020 19:49 Відповісти
В общем, хочешь сидеть - плати.
показати весь коментар
30.04.2020 19:57 Відповісти
команда свинярчуков уже забронировала
показати весь коментар
30.04.2020 20:00 Відповісти
Первые платные камеры появятся...

Первые платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО, - Минюст - Цензор.НЕТ 3633
показати весь коментар
30.04.2020 20:02 Відповісти
"Слуги народа" готуються.
показати весь коментар
30.04.2020 20:25 Відповісти
не только воры есть в кодлане Коломойского. Одну золотую жилу застолбил и разрабатывает Апаршин. На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин.Вторую золотую жилу застолбил Малюська. Мы хотим сделать частные СИЗО/ У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу /Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными.Быть Малюське первым честным миллионером в кодлане .Если Коломойский его не сожрёт.
показати весь коментар
30.04.2020 20:28 Відповісти
Тех, кто не сможет оплатить содержание в платных камерах, будут выдворять на улицу
показати весь коментар
30.04.2020 20:32 Відповісти
А простых сидельцев ждёт "уплотнение".
показати весь коментар
30.04.2020 20:34 Відповісти
В СИЗО формально находятся люди чья вина в суде не доказана и они все в одном статусе - подозреваемые. То есть они по определению все должны находиться в "гостиничных" условиях а не тюремных. Ведение платных тюремных камер обозначает дискриминацию малоимущих подозреваемых граждан по имущественному признаку. Это нарушения прав - все подозреваемые и задержанные должны до суда находиться в равных достойных условиях (так как все в одном статусе подозреваемых и часть из них будет признанан невиновными в судах) за счет государства. СИЗО это не гостиница куда человек заселяется добровольно согласно размеру кошелька! Туда запирает государство! И оно, и только оно!, должно платить за достойные условия до суда! ... Но маланские "слуги" еще и не такое придумают! Будут камеры "три звезды", "пять звезд" и конечно же "люкс"и "Премиум"... А как на счет питания? Можно со своим поваром и поварятами или давиться ресторанной тошниловкой?
показати весь коментар
30.04.2020 21:22 Відповісти
Так, таки так. Більшість не розуміє різницю між СИЗО та в'язницею.
показати весь коментар
01.05.2020 11:57 Відповісти
Моя близкая родственница работает в администрации Киевского СИЗО, должность называть не буду. Платные камеры есть уже лет 7, со времен Юлии Тимошенко, которая там сидела в 2013 году. Чтобы там сидеть, нужно договариваться со смотрящим ( конкретно Киевское СИЗО держат блатные, если кто не знает), год назад посадили одного нашего знакомого, так он за место в 3-х местной камере с телевизором, душевой кабиной и унитазом, платил - 5000 гривен в месяц. Сейчас цены возросли, но если есть тыс.10 в месяц, будешь сидеть один с телеком,интернетом, душевой кабиной,велотренажером и т.д. + такие камеры имеют иммунитет от "шмона". Можно заказать в номер наркоту, алкоголь - вообще без проблем, проститутку вызвать очень дорого, так как многие "ночные бабочки" бояться туда ехать, что логично, а свою жену или девушку с ночевкой - без проблем( в любое время суток). Еще есть 2-х комнатная камера с импровизированным крупье(человек из блатных,который ведет игру, берет процент от нее в "общак"), где стоит покерный стол и где круглосуточно идет игра, там же есть что-то вроде букмекерской конторы, висит большая плазма и можно ставить деньги на футбол,теннис,баскетбол в режиме лайф..... если есть бабло ( от 1000 гривен наликом) по разрешению блатных, приведут в любое время суток, там есть бухло всегда. П.С. Многие сидят в Киевском СИЗО годами и прекрасно себя чувствуют, и специально тянут свое дело, чтобы не пойти по этапу на зону. Вывод - если есть бабки, можно вообще не переживать и сидеть там весь срок как у Бога "за пазухой". Никто не тронет, не опустит и не обидит. Вцелом это правильно, как и инициатива Малюськи тоже.... в любом случае лучше деньги пусть идут в бюджет чем в "блаткомитет".
показати весь коментар
30.04.2020 21:52 Відповісти
УРА !!! КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ В ЛУКЬЯНОВСКОМ СИЗО !)
показати весь коментар
01.05.2020 00:26 Відповісти
ОСТАЛОСЬ ЖОПЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ ПРОДАВАТЬ !)
показати весь коментар
01.05.2020 00:28 Відповісти
Стоимость койко места естесственно будет как в Хилтоне.
показати весь коментар
01.05.2020 00:43 Відповісти
Вообще то это какое то извращение - платные камеры
показати весь коментар
01.05.2020 04:04 Відповісти
Украина - уникальная скотоферма...
Украл, ограбил, накоррупционерил - добро пожаловать в санаторий в платный "готель" с личной охраной)))

Это мы платим налоги, чтоб тюрьмы были платнымм)))
показати весь коментар
01.05.2020 08:17 Відповісти
 
 