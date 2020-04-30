Коронавирус не был искусственно создан либо генетически модифицирован, - разведка США
Американское разведывательное сообщество считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, не является искусственным либо генетически модифицированным.
Об этом говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки США, обнародованным в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Разведывательное сообщество соглашается с широким научным консенсусом, что вирус (вызывающий заболевание) COVID-19 не был искусственно создан либо генетически модифицирован", - отмечается в документе.
При этом отмечается, что вирус происходит из китайского города Ухань, где его могли исследовать в местной лаборатории.
"Разведывательное сообщество продолжит тщательно изучать новую информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка через контакт с зараженными животными, либо это стало следствием аварии в лаборатории в Ухане", - заметили в Офисе директора Национальной разведки США.
Таким образом, американская разведка подтвердила необоснованность спекуляций и конспирологических теорий о том, что COVID-19 якобы мог быть разработан искусственно в лабораторных условиях.
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Не скажу за всю широту, но многие ученые сочли этот вирус подозрительным и не похожим на обычные коронавирусы в той или иной степени мягкости формулировки.
п.н. ну а за вірус, є вчені, які кажуть, що він все-таки має ШТУЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В СОБІ, які зовсім не притаманні дикій природі і там не зустрічаються, тому....
РАДОСТЬ ТО КАКАЯ !