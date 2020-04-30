Правоохранители устроили провокацию взятки начальнику военного госпиталя Перестюку, мы будем его защищать, - адвокат Гришин

Адвокат Ярослав Гришин заявил о том, что его юридическая компания приступила к защите начальника военного госпиталя Александра Перестюка, которого обвиняют в получении взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гришин отметил: "Наша юридическая команда "Ярослав Гришин и Партнеры" приступила к комлпексной защите кавалера ордена "За мужество и отвагу" - начальника военного госпиталя Александра Перестюка.

Ответственно утверждаю: "правоохранители" совершают преступление - устроили классическую провокацию взятки - пытаются фальсифицировать доказательства, которых нету.

Это дешевый циничный спектакль - маски шоу - 50 бойцов - обыски - а никаких преступлений Перестюк не совершал. И это очевидно аболютно! И мы это докажем и все причастные оборотни в погонах будут отвечать. И это во время пандемии и карантина, когда врачей надо благодарить, помогать и защищать.

Очень тревожный тренд киевской власти: сначала взялись за мэров - теперь врачи. Кто следующий?"