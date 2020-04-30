Правоохранители устроили провокацию взятки начальнику военного госпиталя Перестюку, мы будем его защищать, - адвокат Гришин
Адвокат Ярослав Гришин заявил о том, что его юридическая компания приступила к защите начальника военного госпиталя Александра Перестюка, которого обвиняют в получении взятки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гришин отметил: "Наша юридическая команда "Ярослав Гришин и Партнеры" приступила к комлпексной защите кавалера ордена "За мужество и отвагу" - начальника военного госпиталя Александра Перестюка.
Ответственно утверждаю: "правоохранители" совершают преступление - устроили классическую провокацию взятки - пытаются фальсифицировать доказательства, которых нету.
Это дешевый циничный спектакль - маски шоу - 50 бойцов - обыски - а никаких преступлений Перестюк не совершал. И это очевидно аболютно! И мы это докажем и все причастные оборотни в погонах будут отвечать. И это во время пандемии и карантина, когда врачей надо благодарить, помогать и защищать.
Очень тревожный тренд киевской власти: сначала взялись за мэров - теперь врачи. Кто следующий?"
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Можешь полюбопытствовать что такое провокация к даче/получению неправомерной выгоды, конечно, если интересно.
Улики, полученные с нарушением процедуры, никакой суд не примет.
Это все равно что, обыскать жилище преступника, не имея ордера на обыск.
Попал в разработку кавалер.
Так, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если после дачи взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, до возбуждения уголовного дела в отношении него в орган, наделенный законом правом на возбуждение уголовного дела (часть 3 статьи 369 УК Украины).Ну и третий вариант когда вымогатель взятки находится в разработке по вымогательствам взятки. Скорее всего так и было. жена его кстати там же бухгалтером работала.
Если бы там все так и было, то в СМИ уже была бы информация, о том, что Перстюк, попался на взятке.
Но безусловно, человеку который принял подношение, сложно будет оправдаться.
Как никак, но деньги в свой карман положить, он не постеснялся.
Но это в случае если он деньги взял: все таки, наши правоохранители могут банально наврать.
1... ну хорошо, допустим правоохранители устроили провокацию взятки, и что в этом незаконного?
2... если начальник не взял бы эту взятку, то и претензий к нему бы не было никаких
Даже журналисты уже ржут как кони
Раньше деньги давали, чтобы не служить в армии. Но, как https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7541#.ajhYa0nG.dpbs пояснили силовики, военврач требовал деньги от кандидата на службу в одной из воинских частей, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил. За 1,5 тысячи долларов фигурант обещал не препятствовать в получении направления на прохождение службы по контракту.
-- Виссарион Белинский
"""Деньги пострадавшие должны были передать через сержанта военного медучреждения. Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки."""