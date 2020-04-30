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Правоохоронці влаштували провокацію хабаря начальнику військового госпіталю Перестюку, ми будемо його захищати, - адвокат Гришин

Адвокат Ярослав Гришин заявив про те, що його юридична компанія взялася до захисту начальника військового госпіталю Олександра Перестюка, якого звинувачують в отриманні хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гришин зазначив: "Наша юридична команда "Ярослав Гришин и Партнеры" приступила до комлпексного захисту кавалера ордену "За мужність і відвагу" - начальника військового шпиталю Олександра Перестюка.

Відповідально стверджую: "правоохоронці" вчинюють злочин - влаштували класичну провокацію хабаря - намагаються фальшувати докази, яких нема.

Це дешевий цинічний спектакль - маски шоу - 50 бійців - обшуки - а ніяких злочинів Перестюк не вчиняв. І це очевидно аболютно! І ми це доведемо і всі причетні перевертні в погонах будуть відповідати. І це під час пандемії та карантину, коли лікарям треба дякувати, допомагати та захищати.

Дуже тривожний тренд киівськоі влади: спочатку взялися за мерів - тепер лікарі. Хто наступний?"

Правоохоронці влаштували провокацію хабаря начальнику військового госпіталю Перестюку, ми будемо його захищати, - адвокат Гришин 01

Автор: 

хабар (4738) провокація (786) госпіталізація (188)


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Топ коментарі
+9
Так по закону, такого рода провокация сама по себе является преступлением.
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30.04.2020 22:19 Відповісти
+6
Я вижу ты разбираешься.... Т.е если была провокация а кавалер принял взятку, значит кавалер не при делах? Ну-ну....
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30.04.2020 22:31 Відповісти
+5
Он не хотел брать взятку но его заставили.))
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30.04.2020 22:31 Відповісти
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Так по закону, такого рода провокация сама по себе является преступлением.
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30.04.2020 22:19 Відповісти
Я вижу ты разбираешься.... Т.е если была провокация а кавалер принял взятку, значит кавалер не при делах? Ну-ну....
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30.04.2020 22:31 Відповісти
Да.
Можешь полюбопытствовать что такое провокация к даче/получению неправомерной выгоды, конечно, если интересно.
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30.04.2020 22:39 Відповісти
То что есть уголовное преступление в провокации взятки я знаю. Но мне интересно, какие санкции к "спровоцированному"?
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30.04.2020 22:44 Відповісти
Никаких.
Улики, полученные с нарушением процедуры, никакой суд не примет.
Это все равно что, обыскать жилище преступника, не имея ордера на обыск.
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30.04.2020 22:48 Відповісти
Ну конечно. Гады дали взятку, а он взял. ПРАВОКАЦИЯ!
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30.04.2020 22:50 Відповісти
Врачу можно брать, тем боелее если он врач военный.
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30.04.2020 22:52 Відповісти
Понять и простить конечно.
Попал в разработку кавалер.
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30.04.2020 23:00 Відповісти
Чтобы способствовать выявлению фактов взяточничества, отечественным уголовным законом предусмотрена возможность освобождения взяткодателя от уголовной ответственности при наличии определенных оснований.
Так, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если после дачи взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, до возбуждения уголовного дела в отношении него в орган, наделенный законом правом на возбуждение уголовного дела (часть 3 статьи 369 УК Украины).Ну и третий вариант когда вымогатель взятки находится в разработке по вымогательствам взятки. Скорее всего так и было. жена его кстати там же бухгалтером работала.
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30.04.2020 23:02 Відповісти
Есть отдельная статься для силовиков, за провоцирование взятки.
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30.04.2020 23:06 Відповісти
В рамках оперативной разработки у кавалера нет шансов.
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30.04.2020 23:08 Відповісти
Я не говорю о конкретном случаи. Я говорю в принципе о наличие в УК Украины такой статьи
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30.04.2020 23:10 Відповісти
Если некто "А" заявит, что "некто "Б" требует от него взятку, то "А" может обратится в полицию и в рамках расследования начатого на основании заявления "А", полиция может провести подставную дачу взятки "Б" для получения улик против него.
Если бы там все так и было, то в СМИ уже была бы информация, о том, что Перстюк, попался на взятке.
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30.04.2020 23:22 Відповісти
В СМИ? Перестаньте)
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30.04.2020 23:34 Відповісти
Как бы то ни было, в этом конкретном случае, явная подстава со стороны ментов.
Но безусловно, человеку который принял подношение, сложно будет оправдаться.
Как никак, но деньги в свой карман положить, он не постеснялся.
Но это в случае если он деньги взял: все таки, наши правоохранители могут банально наврать.
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30.04.2020 23:48 Відповісти
Явная подстава.... Это кто решил?
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01.05.2020 01:09 Відповісти
https://vesti.ua/strana/nachalnik-********-gospitalya-popalsya-na-vzyatke-ot-kontraktnika
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30.04.2020 23:39 Відповісти
а случайно это не того госпиталя начальник где проходили службу врачи связанные с шереметом ?
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01.05.2020 00:54 Відповісти
Не только врачи но и певцы, акробаты и шуты.
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01.05.2020 01:11 Відповісти
Правоохранители устроили провокацию взятки начальнику военного госпиталя Перестюку, мы будем его защищать, - адвокат Гришин

1... ну хорошо, допустим правоохранители устроили провокацию взятки, и что в этом незаконного?
2... если начальник не взял бы эту взятку, то и претензий к нему бы не было никаких
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30.04.2020 22:21 Відповісти
Кавалер не смог отказать, рефлекс сработал!
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30.04.2020 22:37 Відповісти
все элементарно, ты видел что он взял, я нет и ни чего не было, ложится деньги на стол и врываются маски шоу. Да возможно он не брал взятку, но нет ни чего кроме показаний сотрудников спец служб. Если сесть другие доказательства кроме задержания, посмотрим и сделаем выводы. Я об задержанном ни чего не знаю, но его могли задержать все равно
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30.04.2020 22:45 Відповісти
Бабло нужно тырить со скорбно-патриотическими лицами как на фото.
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30.04.2020 22:30 Відповісти
Какие честные лица, посередине особенно
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30.04.2020 22:27 Відповісти
слева депутат горсовета Запорожья "корбановец-укроповец" Миша Прасол.
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30.04.2020 22:33 Відповісти
на Шария чем-то смахивает
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30.04.2020 22:49 Відповісти
Ой шо ви пан кажете.(знаете в системи чесного?.може и провакация, а може вже його кресло продали иншому. на таку владу процювати не треба.( бабушек обьедают и обездолиных обижают
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30.04.2020 22:28 Відповісти
Гришин, известный запорожский адвокат-маланец из бывшей партии "корбан-укроп".
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30.04.2020 22:29 Відповісти
Он не хотел брать взятку но его заставили.))
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30.04.2020 22:31 Відповісти
))) ще й штраф за порушення норм карантину😅
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30.04.2020 22:33 Відповісти
Юля давно уже предлагала узаконить провокацию взятки, йолопы тогда проголосовали за потужного, потом за ...к-хм, как бы сформулировать....О!!!...табула раса будет правильно и ждут когда взятки прекратятся...да никогда !!!!!! 80 процентов населения берут и дают, остальные 20% только дают и люто завидуют тем, кто имеет возможность брать....
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30.04.2020 22:40 Відповісти
захожу в епицентр -там песец, громадные невменяемые толпы людей, которые не соблюдают никакой социальной дистанции, половина без масок, цены выкручены вверх вдвое, прямо по епицентру бродит полиция. вывод: это грёб*ный песец, такое впечатление, что герега занес 25 млн долларов в администрацию президента, и 50 млн - в мвд. Всё это представление направлено на то, чтобы задавить малый и средний бизнес в Киеве, все эти маленькие строительные магазинчики, всякие рынки типа обойного и так далее. Выжрали дибилы? вы ж там на обойном все за зебаната были)))
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30.04.2020 22:46 Відповісти
а зараз хто не бере ... взятки? мож меценати чи магнати
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30.04.2020 22:49 Відповісти
Авакову нужно показать зе свою полезность вот мусора и штампуют шатуны. Почему это устраевает зе? Объяснение одно - он взял на вооружение систему ***** - врать, брехать и лгать.
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30.04.2020 22:50 Відповісти
Не верю - наши врачи и главврачи взяток не берут!
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30.04.2020 23:01 Відповісти
Все кинулись писать......... читателей нет. .............. https://vesti.ua/strana/nachalnik-********-gospitalya-popalsya-na-vzyatke-ot-kontraktnika СБУ сообщила о задержании на взятке некоего военврача - силовики не назвали его по имени, но объяснили, что военный медик вымогал деньги от контрактника за разрешение служить на передовой
Даже журналисты уже ржут как кони
Раньше деньги давали, чтобы не служить в армии. Но, как https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7541#.ajhYa0nG.dpbs пояснили силовики, военврач требовал деньги от кандидата на службу в одной из воинских частей, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил. За 1,5 тысячи долларов фигурант обещал не препятствовать в получении направления на прохождение службы по контракту.
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30.04.2020 23:21 Відповісти
так не корысти ж ради, а токмо во исполнение воли пославшей жены...
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30.04.2020 23:45 Відповісти
У него жена в госпитале бухгалтером трудится. Госпиталь в надёжных семейных руках.
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01.05.2020 01:13 Відповісти
«Страна, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромная корпорация разных служебных воров и грабителей»
-- Виссарион Белинский
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01.05.2020 00:38 Відповісти
Це "подяка" тому, хто рятував життя пораненим на війні від тих хто "косив" від армії
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01.05.2020 01:09 Відповісти
Ага

Правоохоронці влаштували провокацію хабаря начальнику військового госпіталю Перестюку, ми будемо його захищати, - адвокат Гришин - Цензор.НЕТ 4531
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01.05.2020 01:16 Відповісти
Провокація хабаря і підкидання хабаря - дві великі різниці.
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01.05.2020 04:08 Відповісти
А кто его поймал на взятке? Поймали посредника (вероятно на крючке)

"""Деньги пострадавшие должны были передать через сержанта военного медучреждения. Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки."""
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01.05.2020 09:10 Відповісти
 
 