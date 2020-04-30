Правоохоронці влаштували провокацію хабаря начальнику військового госпіталю Перестюку, ми будемо його захищати, - адвокат Гришин

Адвокат Ярослав Гришин заявив про те, що його юридична компанія взялася до захисту начальника військового госпіталю Олександра Перестюка, якого звинувачують в отриманні хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гришин зазначив: "Наша юридична команда "Ярослав Гришин и Партнеры" приступила до комлпексного захисту кавалера ордену "За мужність і відвагу" - начальника військового шпиталю Олександра Перестюка.

Відповідально стверджую: "правоохоронці" вчинюють злочин - влаштували класичну провокацію хабаря - намагаються фальшувати докази, яких нема.

Це дешевий цинічний спектакль - маски шоу - 50 бійців - обшуки - а ніяких злочинів Перестюк не вчиняв. І це очевидно аболютно! І ми це доведемо і всі причетні перевертні в погонах будуть відповідати. І це під час пандемії та карантину, коли лікарям треба дякувати, допомагати та захищати.

Дуже тривожний тренд киівськоі влади: спочатку взялися за мерів - тепер лікарі. Хто наступний?"