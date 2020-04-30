Правоохоронці влаштували провокацію хабаря начальнику військового госпіталю Перестюку, ми будемо його захищати, - адвокат Гришин
Адвокат Ярослав Гришин заявив про те, що його юридична компанія взялася до захисту начальника військового госпіталю Олександра Перестюка, якого звинувачують в отриманні хабаря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Гришин зазначив: "Наша юридична команда "Ярослав Гришин и Партнеры" приступила до комлпексного захисту кавалера ордену "За мужність і відвагу" - начальника військового шпиталю Олександра Перестюка.
Відповідально стверджую: "правоохоронці" вчинюють злочин - влаштували класичну провокацію хабаря - намагаються фальшувати докази, яких нема.
Це дешевий цинічний спектакль - маски шоу - 50 бійців - обшуки - а ніяких злочинів Перестюк не вчиняв. І це очевидно аболютно! І ми це доведемо і всі причетні перевертні в погонах будуть відповідати. І це під час пандемії та карантину, коли лікарям треба дякувати, допомагати та захищати.
Дуже тривожний тренд киівськоі влади: спочатку взялися за мерів - тепер лікарі. Хто наступний?"
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Можешь полюбопытствовать что такое провокация к даче/получению неправомерной выгоды, конечно, если интересно.
Улики, полученные с нарушением процедуры, никакой суд не примет.
Это все равно что, обыскать жилище преступника, не имея ордера на обыск.
Попал в разработку кавалер.
Так, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или если после дачи взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, до возбуждения уголовного дела в отношении него в орган, наделенный законом правом на возбуждение уголовного дела (часть 3 статьи 369 УК Украины).Ну и третий вариант когда вымогатель взятки находится в разработке по вымогательствам взятки. Скорее всего так и было. жена его кстати там же бухгалтером работала.
Если бы там все так и было, то в СМИ уже была бы информация, о том, что Перстюк, попался на взятке.
Но безусловно, человеку который принял подношение, сложно будет оправдаться.
Как никак, но деньги в свой карман положить, он не постеснялся.
Но это в случае если он деньги взял: все таки, наши правоохранители могут банально наврать.
1... ну хорошо, допустим правоохранители устроили провокацию взятки, и что в этом незаконного?
2... если начальник не взял бы эту взятку, то и претензий к нему бы не было никаких
Даже журналисты уже ржут как кони
Раньше деньги давали, чтобы не служить в армии. Но, как https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7541#.ajhYa0nG.dpbs пояснили силовики, военврач требовал деньги от кандидата на службу в одной из воинских частей, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил. За 1,5 тысячи долларов фигурант обещал не препятствовать в получении направления на прохождение службы по контракту.
-- Виссарион Белинский
"""Деньги пострадавшие должны были передать через сержанта военного медучреждения. Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки."""