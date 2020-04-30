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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине будет создана санитарно-эпидемиологическая служба по европейскому образцу, - Степанов

В Украине будет создана санитарно-эпидемиологическая служба по европейскому образцу, - Степанов

В Украине планируется создание санитарно-эпидемиологической службы европейского образца.

Об этомзаявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В стране должна существовать служба, которая способна реагировать на те вызовы, которые мы увидели при коронавирусной болезни. У нас есть назначенный решением правительства от 11 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко. Действительно, на сегодня нет полноценной службы, то есть возложение различных обязанностей на различные подразделения, в том числе и на Минздрав. Мы не планируем ее делать как центральный орган исполнительной власти, но планируем создать такую ​​службу, которая будет европейского образца", - сказал Степанов.

Министр отметил, что такая служба сможет реагировать и одновременно не будет иметь "советских рудиментов относительно коррупционных составляющих и остальных нареканий, которые были на эту службу".

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Напоминаем, Кабинет Министров в марте 2017 г. ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) СЭС (144) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
по какому европейскому образцу, если СЭС в ЕС нема? Если не прав - поправьте.
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01.05.2020 00:13 Ответить
+14
Оставьте в покое эту злосчастную службу в том виде, какая есть. Ни европейские , ни американские аналоги не показали результативности. Прекратите деребанить бюджет, прекратите красть в Госрезерве - это все, что от вас требуется.
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01.05.2020 00:12 Ответить
+13
В Украине будет создана санитарно-эпидемиологическая служба по европейскому образцу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9819
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01.05.2020 00:14 Ответить
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Не дивлячись на корумпованих начальників СЕС,ще з радянських часів успішно вирішувала проблеми з спалахом хлери,чуми,та ще багато іншого, про шо не завжди писали у смі,а зараз службу майже знищено приміщення і обладнання напевне вже розтягли по різних конторах.А персонал??Де візьметься стільки фахівців?хто і за які кошти їх буде навчати?Освіту,армію і медицину знищували десятки років.Ахметівскій директор закриває половину АЕС,щоб детек підзаробив,нащо йому ті санстанції?
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01.05.2020 10:45 Ответить
Очередную кормушку открыли ведь можно запрещать а потом проверять а потом крышевать чиновники будут в шеколаде
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01.05.2020 11:58 Ответить
И шо,наберёте в неё европейцев?Или ограничитесь Богатырёвой,Бахтеевой и актёром разговорного жанра Комаровским?Такая служба не нужна.Бо карантин не вечен,як и пандемия.Пандемия уйдёт,а СЭС останется,и её треба буде содержать.На время пандемии треба трансформер служб, типа СНБО с привлечением ведущих врачей, вирусологов и бактериологов.
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01.05.2020 12:46 Ответить
Видели мы их "образец". И в Италии. и в Испании, и во Франции. Не лучше бы усовершенствовать свою? Ну г-Доны. Хватит пялится на Запад и разваливающийся ЕС.
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01.05.2020 13:38 Ответить
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