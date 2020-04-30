В Украине будет создана санитарно-эпидемиологическая служба по европейскому образцу, - Степанов

В Украине планируется создание санитарно-эпидемиологической службы европейского образца.

Об этомзаявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В стране должна существовать служба, которая способна реагировать на те вызовы, которые мы увидели при коронавирусной болезни. У нас есть назначенный решением правительства от 11 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко. Действительно, на сегодня нет полноценной службы, то есть возложение различных обязанностей на различные подразделения, в том числе и на Минздрав. Мы не планируем ее делать как центральный орган исполнительной власти, но планируем создать такую ​​службу, которая будет европейского образца", - сказал Степанов.

Министр отметил, что такая служба сможет реагировать и одновременно не будет иметь "советских рудиментов относительно коррупционных составляющих и остальных нареканий, которые были на эту службу".

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Напоминаем, Кабинет Министров в марте 2017 г. ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу.