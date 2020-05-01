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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні буде створена санітарно-епідеміологічна служба європейського зразка, - Степанов

В Україні буде створена санітарно-епідеміологічна служба європейського зразка, - Степанов

В Україні планується створення санітарно-епідеміологічної служби європейського зразка.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В країні має існувати служба, яка здатна реагувати на ті виклики, які ми побачили при коронавірусній хворобі. У нас є призначений рішенням уряду від 11 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Дійсно, на сьогодні немає повноцінної служби, тобто є покладання різних обов'язків на різні підрозділи, в тому числі й на МОЗ. Ми не плануємо її робити як центральний орган виконавчої влади, але плануємо створити таку службу, яка буде європейського зразка", - сказав Степанов.

Міністр додав, що така служба матиме змогу реагувати й водночас не матиме "радянських рудиментів щодо корупційних складових і решти нарікань, які були на цю службу".

Нагадуємо, Кабінет міністрів у березні 2017 року ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) СЕС (126) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
по какому европейскому образцу, если СЭС в ЕС нема? Если не прав - поправьте.
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01.05.2020 00:13 Відповісти
+14
Оставьте в покое эту злосчастную службу в том виде, какая есть. Ни европейские , ни американские аналоги не показали результативности. Прекратите деребанить бюджет, прекратите красть в Госрезерве - это все, что от вас требуется.
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01.05.2020 00:12 Відповісти
+13
В Украине будет создана санитарно-эпидемиологическая служба по европейскому образцу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9819
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01.05.2020 00:14 Відповісти
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Не дивлячись на корумпованих начальників СЕС,ще з радянських часів успішно вирішувала проблеми з спалахом хлери,чуми,та ще багато іншого, про шо не завжди писали у смі,а зараз службу майже знищено приміщення і обладнання напевне вже розтягли по різних конторах.А персонал??Де візьметься стільки фахівців?хто і за які кошти їх буде навчати?Освіту,армію і медицину знищували десятки років.Ахметівскій директор закриває половину АЕС,щоб детек підзаробив,нащо йому ті санстанції?
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01.05.2020 10:45 Відповісти
Очередную кормушку открыли ведь можно запрещать а потом проверять а потом крышевать чиновники будут в шеколаде
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01.05.2020 11:58 Відповісти
И шо,наберёте в неё европейцев?Или ограничитесь Богатырёвой,Бахтеевой и актёром разговорного жанра Комаровским?Такая служба не нужна.Бо карантин не вечен,як и пандемия.Пандемия уйдёт,а СЭС останется,и её треба буде содержать.На время пандемии треба трансформер служб, типа СНБО с привлечением ведущих врачей, вирусологов и бактериологов.
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01.05.2020 12:46 Відповісти
Видели мы их "образец". И в Италии. и в Испании, и во Франции. Не лучше бы усовершенствовать свою? Ну г-Доны. Хватит пялится на Запад и разваливающийся ЕС.
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01.05.2020 13:38 Відповісти
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