В Україні буде створена санітарно-епідеміологічна служба європейського зразка, - Степанов

В Україні планується створення санітарно-епідеміологічної служби європейського зразка.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В країні має існувати служба, яка здатна реагувати на ті виклики, які ми побачили при коронавірусній хворобі. У нас є призначений рішенням уряду від 11 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Дійсно, на сьогодні немає повноцінної служби, тобто є покладання різних обов'язків на різні підрозділи, в тому числі й на МОЗ. Ми не плануємо її робити як центральний орган виконавчої влади, але плануємо створити таку службу, яка буде європейського зразка", - сказав Степанов.

Міністр додав, що така служба матиме змогу реагувати й водночас не матиме "радянських рудиментів щодо корупційних складових і решти нарікань, які були на цю службу".

Нагадуємо, Кабінет міністрів у березні 2017 року ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу.