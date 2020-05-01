Коронавирусом заразились максимум 10-15 народных депутатов, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не более 10-15 народных депутатов заразились коронавирусом.

об этом спикер парламента сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что якобы в парламенте коронавирусом переболела почти половина депутатов, он сказал: "По моей информации, это не соответствует действительности абсолютно. Потому что даже когда обнаруживали заболевания у народных депутатов, количество значительно меньше... Я думаю, что 10-15 человек максимум".

Разумков уточнил, что называет эти цифры "с запасом, даже с учетом тех, кто, возможно, заболел, но об этом не так публично заявил". Он также выразил надежду, что в ближайшее время те, кто находится на самоизоляции или больничном, вернутся к работе.

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"О половине, то есть, 200 с чем-то народных депутатах, речь не идет абсолютно. Это неправда", - заверил председатель Рады.