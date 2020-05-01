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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірусом заразилися щонайбільше 10-15 народних депутатів, - Разумков

Коронавірусом заразилися щонайбільше 10-15 народних депутатів, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не більш ніж 10-15 народних депутатів заразилися коронавірусом.

Про це спікер парламенту повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання про те, що нібито в парламенті на коронавірус перехворіла майже половина депутатів, він сказав: "За моєю інформацією, це не відповідає дійсності абсолютно. Тому що навіть коли виявляли захворювання у народних депутатів, кількість значно менша ... Я думаю, що 10-15 осіб щонайбільше".

Разумков уточнив, що називає ці цифри "із запасом, навіть з урахуванням тих, хто, можливо, захворів, але про це не так публічно заявив". Він також висловив сподівання, що найближчим часом ті, хто перебуває на самоізоляції чи лікарняному, повернуться до роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус

"Про половину, тобто 200 із чимось народних депутатів, не йдеться абсолютно. Це неправда", - запевнив голова Ради.

Автор: 

депутат (1782) карантин (18172) Разумков Дмитро (1528) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
И ни один не умер, пандемия насмарку...
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01.05.2020 01:25 Відповісти
+6
и не один не помер... печалька
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01.05.2020 01:08 Відповісти
+5
вот все что надо знать о грозном смертельном вирусе. Он такой токой для тех кто сидит возле экранов ТВ и слушает(читает) мейнстримовые СМИ. Пропаганда
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01.05.2020 01:14 Відповісти
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и не один не помер... печалька
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01.05.2020 01:08 Відповісти
вот все что надо знать о грозном смертельном вирусе. Он такой токой для тех кто сидит возле экранов ТВ и слушает(читает) мейнстримовые СМИ. Пропаганда
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01.05.2020 01:14 Відповісти
ещё две или три недели пройдёт, истерия в сми пойдёт на убыль, карантина фактически уже не будет, жизнь вернётся в привычное русло
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01.05.2020 01:22 Відповісти
Не уверен.
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01.05.2020 01:26 Відповісти
да пока есть тесты они будут мусолить до последнего. розтягувати єтапи. І що там по Святогірську казали, що там після церкви буде основна спишка корони. Які там даніпо донецькій області? забули ЗМІ шукати спишки в церквах??
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01.05.2020 01:45 Відповісти
По Донецькій області зростання майже втричі лише за останні 5 днів. РПЦ ФСБ завдання частково виконало.
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01.05.2020 02:00 Відповісти
Он "такой токой" (с) у депутатов потому что у них условия лечения в разы лучше чем у простолюдинов.
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01.05.2020 01:41 Відповісти
Плюс ко всему существует ещё риск так называемых внутрибольничных инфекций, которыми пациент заражается в стационаре. По оценкам https://www.ncsl.org/research/health/hospital-acquired-infections-faq.aspx NNIS , в США ежегодно происходит почти 2 миллиона таких случаев, приводящих к 99 000 смертей, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1820440/ треть из которых ассоциирована с пневмонией! Вы только вдумайтесь в потенциальную степень абсурдности происходящего.
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01.05.2020 02:04 Відповісти
У лежачих больных, рано или поздно, из-за ограниченного вентилирования лёгких, образуются застойные явления, которые и приводят к воспалениям лёгких... Ты предлагаешь "лежачих" выгнать из больниц и заставить бегать, чтобы "дышали полной грудью"? Тогда будет умирать намного больше, только от основных заболеваний...
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01.05.2020 06:03 Відповісти
Страны ринулись спасать население от псевдо-бубонной чумы современности, поставив под угрозу всю систему здравоохранения. Однако сегодня нет никаких убедительных доказательств того, что новая болячка значительно опаснее гриппа. Единственная причина для нозофобии - компьютерные модели с пугающими экспонентами. Человек позволил себе думать, что он способен предсказывать будущее.
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01.05.2020 02:06 Відповісти
Ковідіоти, запам'ятайте: летальність від грипу 0.2%, летальність від ковід-19 близько 3%
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01.05.2020 02:17 Відповісти
Ти тільки що визначив? А як же безсимптомно носії яких більшість. Ти ж їх не рахуєш. Мєлкий коронапсихозник
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01.05.2020 02:21 Відповісти
Ковідіоте, якщо керуватися такою логікою, то і безліч випадків грипу не реєструються або проходять безсимптомно. Тому ковід-19 в 15 разів смертельніше за грип. Затям це.
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01.05.2020 02:24 Відповісти
Запам'ятай якби в жертви грипу записували б так як в жертви корони то тобі б навішали лапшу, що грип суперсмертельний. А в принципі зараз це і відбувається.
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01.05.2020 02:31 Відповісти
В жертви грипу так само і записують як в жертви корони. Так само як і в жертви інших хвороб. Все інше - лише домисли хворих людей, які думають що розгадали якусь вселенську змову.
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01.05.2020 02:35 Відповісти
Так і є розгадали. Якби реально думали про економіку і благополуччя то ніхто б цю заразу не розкручував. А так її піарять на кожному кроці. При пустих лікарнях навіть в тій же Америці. Пропаганда промиває мізки мільйонам людей, а основні жертви так званої чуми це люди з купою болячок які реально помирають вже від старості. І цих жертв не записали б в жертви грипу так як на грип не проводять таких масових тестувань.
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01.05.2020 02:38 Відповісти
Про які пусті лікарні в Америці ти говориш? Америки дві, північна й південна. І ситуація із заповненням лікарень в різних країнах Америки різна. В Нью-Йорку наприклад лікарні переповнені. І якби була правдою ця ковідіотна маячня про те, що всім хто помер від старості приписують ковід, то як пояснити наприклад зростання смертності в місті Бергамо в 4 рази за аналогічні періоди 2020 і 2019 року?
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01.05.2020 02:55 Відповісти
ти бачив ці лікарні?? із-зі тотальної брехні ЗМІ я не можу довіряти лише статистиці. І я не знаю хто винен в ломбардії в смерті стариків чомусь такого в тійже німеччині не відбувається. ЧИ винен ковід чи винна медицинська система? наскілльки я знаю вони хворих на ковід навіть звозили в ці пристарілі будинки. Тому я не знаю, навіщо так італійці робили. Вони практично самі провокували зараження в пристарілих будинках
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01.05.2020 03:19 Відповісти
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx 130 видео пустых госпиталей и танцующих от безделия санитарок.
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01.05.2020 03:19 Відповісти
така вона ******* пандемія 21 століття. А коронапсихозники будуть кричати "нужен карантин! мы все умрем!"
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01.05.2020 03:38 Відповісти
Факт - госпиталя пустые, санитары танцуют ритуальные танцы. Кстати танцы веселые и задорные, тем самым медработники через символы передают нам приветики и рассказывают о том, что Ковида собственно нет в Природе.
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01.05.2020 03:51 Відповісти
https://www.instagram.com/p/B_c5O4XItJA/?fbclid=IwAR3HZdvS2WQ2yDk-ox3nIODuomE2lmnNCDrei3agOo8dwPVh1KCZMWHkRKs Обращения врача к народу!
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01.05.2020 04:07 Відповісти
в спам .бидлото)))
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01.05.2020 07:43 Відповісти
Аргентинский вирусолог и биохимик Пабло Гольдшмидт утверждает, что Covid-19 не более опасен, чем простуда или грипп. Возможно, он циркулировал уже в более ранние годы, но не был обнаружен, потому что его никто не искал. Доктор Гольдшмидт говорит о «глобальном терроре», созданном СМИ и политиками. По его словам, каждый год 3 000 000 новорожденных во всем мире и 50000 взрослых в США умирают от пневмонии.
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01.05.2020 02:11 Відповісти
Пабло Гольдшмідт не може не знати, що летальність від грипу 0.2%, летальність від ковід-19 близько 3%. То ж він навмисно бреше.
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01.05.2020 02:22 Відповісти
Я Паблу більше довіряю ніж коронапсіхознику) статистику жертв корони накручують за допомогою пенсіонерів які вмирають із-за старості.
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01.05.2020 02:24 Відповісти
Ти віриш в те, у що хочеш вірити. Замість того, щоб керуватися здоровим глуздом. Доречі цікаво, що вказані фрази були сказані Гольдшмідтом ще аж на початку березня, коли не було достатнього обсягу статичстичних даних і багато хто ще не розумів загрози. А в Європі тоді ще навіть не було введено карантин, тому взагалі неясно про який "глобальний терор" він заявляв.
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01.05.2020 02:44 Відповісти
Короновирус имеет под собой некоторую реальную подоплеку, однако, как уже очень многие догадались, это не чума XXI века, а сравнительно банальная зараза, которая началась очень вовремя. То есть, иными словами, это чёрный пиар, элемент мощнейшей информационной войны, цель которой посеять панику и хаос. На это намекнул на днях и батька Лукашенко, сказав, что в Белоруссии спокойно, а Россия «пылает от короновируса». Да, пылают именно мозги и эмоции. Заразившихся пока не много, а вот зараженных информационным вирусом уже миллионы
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01.05.2020 02:35 Відповісти
Про яку "подопльоку" коронавіруса ти говориш? Коронавірус - це така мікрочастинка, у неї немає "подопльоки", а є ланцюжок РНК і всякі допоміжні частини. Ніхто й не каже що це "чума 21-го століття", подібні фрази звучать лише від ковідіотів. Нормальні люди розуміють, що при дотриманні карантинних заходів ця хвороба не така вже й небезпечна. Нормальні люди спокійно дотримуються заходів безпеки не панікують, лише ковідіоти носяться зі своєю теорією змови, про яку волають на кожному кроці. Доречі я жодного разу не почув від ковідіотів про те, хто ж кінцевий бенефіціар цього нібито "глобального обману" і який механізм отримання вигоди від цього "коронапсихозу". Жоден з ковідіотів не в змозі цього пояснити.
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01.05.2020 02:50 Відповісти
е. Що тобі сліпому можна пояснити? ти живеш в розових окулярах
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01.05.2020 03:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=awIELzLPyKk Дивись скільки дизлайків у відео Мейнстрімові ЗМІ змушені навіть відключати коментарі в ютубі.
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01.05.2020 03:41 Відповісти
Так, уже пішла цензура протикарантинних відео в ютубі, і гнида цукерберг пояснив це необхідністю боротися з "дезінформацією". Що таке "дезінформація" визначають, ясна річ, цукерберги. А роздули психоз дєрьмократично-глобалістичні ЗМІ в Штатах. Я чудово пам'ятаю показаний на Фокс-Ньюз шматок програми якоїсь телепрограми CNN, де сидять кілька цукербергів та два блека і відверто розмірковують про те, що, мовляв, було б дуже гарно, якби з-за вірусу впала економіка і Трампа не вибрали вдруге. До речі, всі панікери в коментарях - це зелені боти.
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01.05.2020 10:02 Відповісти
Цукерберг до ютубу таким же боком як ковідіоти до здорового глузду
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01.05.2020 13:33 Відповісти
да мне хватает почитать коменты амереканцев под видео в ютубе! I'm a nurse in California and we have been at a low census for four weeks now. By far, the flu season has proven to be much worse. The media is lying to you people. Я медсестра в Каліфорнії, і ми вже чотири тижні за низьким переписом населення. Напевно сезон грипу виявився набагато гіршим. ЗМІ брешуть вам, люди.
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01.05.2020 03:34 Відповісти
і ці коменти набирають тисячі лайків
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01.05.2020 03:35 Відповісти
ФСБшна ботоферма працює не покладаючи рук
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01.05.2020 13:31 Відповісти
Дочь офицера...
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01.05.2020 13:25 Відповісти
шоб вы выдохли мрази !!!
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01.05.2020 02:11 Відповісти
Зараза к заразе не цепляется
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01.05.2020 01:18 Відповісти
І жодного летального випадку,сумно.
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01.05.2020 01:20 Відповісти
Вони і тут ху#ово працюють!!
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01.05.2020 11:42 Відповісти
фигня вопрос...
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01.05.2020 01:24 Відповісти
И ни один не умер, пандемия насмарку...
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01.05.2020 01:25 Відповісти
И развезли по регионам
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01.05.2020 01:26 Відповісти
Так сходите в Лавру!, грешки отмолите!!!)))
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01.05.2020 01:28 Відповісти
19 квітня 2020 Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель попередила, що через порушення під час служби Божої в Святогірській лаврі варто чекати спалаху коронавірусного захворювання в регіоні.

Коронапсихозники де вспишка? відповідайте за слова своїх поводирів
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01.05.2020 01:48 Відповісти
25 квітня - 27 випадків у Донецькій області, 30 квітня - 68 випадків у Донецькій області. Зростання в 2,5 рази за 5 днів. А ковідіоти питають "Де вспишка?" Ковідіоти такі ковідіоти...
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01.05.2020 01:59 Відповісти
Больше всего случаев заболевания подтвердили в Мариуполе - 10. Еще два - в Мангуше, два - в Краматорске, один - в Бахмуте, один - в Константиновке.

Ах ти мелкий коронапсіхозник. Не бачу в списку Святогірська
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01.05.2020 02:19 Відповісти
Ковідіоте, до Святогірської лаври з'їжджалися паломники далеко не з одного лише Святогірська, там у тому Святогірську населення всього 4 тисячі. До того ж в твоєму списку лише 16 випадків, де решта? І навіть якщо припустити, що за щасливим збігом під час богослужіння не було жодного носія зарази, то все одно навіть за саму спробу масового зараження людей РПЦ ФСБ має бути покарано. Якщо ти переіг доргогу на червоне і тебе не збила машина, то це не значить що варто і далі постійно переходити дорогу на червоний.
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01.05.2020 02:33 Відповісти
Вирусобесие в действии. Аргументы в споре один абсурднее другого.
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01.05.2020 03:26 Відповісти
Мої аргументи загнали тебе в глухий кут. Так що там з тим аргентинським вірусологом? Про який глобальний терор він говорив на початку березня, коли ні в Європі ні в Америці ще не було карантину? Відповідай.
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01.05.2020 13:30 Відповісти
Почитай оцю інфу, ідіоте зелений: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880632-virusna-epidemia-2009-ak-ce-bulo.html а ось іще: https://ukranews.com/ua/news/19115-moz-ukrainy-pidtverdylo-490-vypadkiv-smerti-vid-grypu ПНХ, вилупок зелений.
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01.05.2020 10:13 Відповісти
Ти таке убоге, що навіть не вмієш нормально оформити лінк. Геть у спам, латинська сволото.
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01.05.2020 13:27 Відповісти
То есть остается все-таки надежда на старую и добрую люстру...
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01.05.2020 02:31 Відповісти
Что нас ждёт в будущем? Неизвестно никому.... А что происходит или уже произошло и осталось незамеченным на фоне сводок с Фронта? А вот это как раз очевидно. Попробуем ..... Там, в будущем, все еще спорят, был ли этот период эпохой неестественных сексуальных девиаций и почти неприкрытой жестокости или последним расцветом клонящейся к упадку западной цивилизации. Но, глядя на этих людей, понимаешь, что справедливо и то и другое: историю нельзя втиснуть в рамки простых определений, потому что она складывается из миллионов человеческих судеб.
П. Андерсон. «Патруль времени» (чуть изменено)
Вероятно, из всех мировых войн Первая вирусная наиболее парадоксальна.
К ней готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, в предельно неподходящий для всех ее участников момент, и оказалось, что к ней никто не готов.
Армии врачей Первой Вирусной уникальны по сочетанию умных и образованных докторов, талантливейших вирусологов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения врачей Но ошеломляющая красота протоколов лечения и карантинных планов вылилась в многолетний кошмар позиционной войны, сотни тысяч и миллионы жертв без всякого смысла и толку, чудовищное истощение воюющих с Вирусом стран, распад экономико-политических организованностей и разрушение социальной ткани. «Крах такой, что КОРОНЫ дюжинами валяются по мостовой…» (кстати Маркс)
Самым неожиданным и по сути невероятным событием по праву считается крах Мировых Религий и переход власти над умами и сердцами людей к Вирусу Всемогущему (Ковиду). Отказ от богослужений и призыв к пастве не посещать Храмы равноценен признанию, что Христианский Бог умер ....
Итак , слова произнесены - Новая Религия. Мы видим как вся Ойкумена молится новому Идолу, новому Мессии. Пока что обряды поклонения немножко различны в разных частях Планеты, но и ранние христиане тоже вначале своего пути расходились во мнениях насчет икон, даты Пасхи, процедуры крещения и тд. Попробуем сформулировать основные постулаты, табу и обрядность Новой Веры. Конечно, можно просто взять Десять Заповедей и заново записать их добавляя такие слова как "маска" или "антисептик" на кшталт "Я ВИРУС, Бог твой, который вывел тебя из земли недезинфецированной , из дома рабства свободы перемещения по Земле, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не прелюбодействуй без маски, не кради без маски, не убивай без антисептика и тд", но это примитивно и одновременно сложно. Возьмем основные уже всем известные правила и четко сформулируем их.
Первое - сиди дома, шире - запрет на ненужные перемещения и путешествия. Второе - носи маску, то есть пришел новый социальный стандарт на недопустимость появляться на людях с неприкрытыми ртом и носом. Третье - многократная ежедневная термометрия как аналог причастия и крестного знамения в прежней религии. Четвертое - обработка всех доступных поверхностей антисептиком как подобие освящения в христианстве. Очевидно список новых обрядов будет дополняться и модифицироваться. Все эти действия представляют собой классическую Оборонительную Магию аналог которой присутствует во всех прежних религиях начиная от плясок шамана с бубном до евхаристии.
Новая Вирусно-Цифровая Религия будет требовать больше одного не собираться нигде и никогда, что повлечёт огромные изменения в жизни социума. Брак и зачатие детей будет осуществляться дистанционно через общение в Скайпе(вайбере, фейсбуке и тд) с последующим онлайн росписью и высылкой семенного материала для зачатия. Все это естественно с разрешения властей.Таким образом сексуальная жизнь станет исключительно виртуальной.
Дети перестанут быть обузой и проблемой. Выращиванием детей в физическом смысле будут заниматься особо отобранные и заслужившие прощение от Вируса люди, аналог которых видится в современных монахах.
Кладбища фактически уже объявлены табу. То есть посещение довирусных кладбищ приравнивается к богохульству (ковидохульству). Из этого определенно следует новый порядок захоронения и почитания умерших. Так как в уже в настоящем все умирают от ковидного Ангела Смерти Пневмонии, то довирусной процедуры погребения не будет , а будет выдача справки о кремации и виртуального кладбища, где все родственники смогут в поминальные дни посещать могилу и ставить лайки усопшему и друг другу.
Но в целом объять необъятное невозможно и прогнозировать как изменится жизнь Человека в рамках Новой Мировой Религии под пока условным названием Ковидианство от момента искусственного оплодотворения до физической Смерти по воле ковидной невозможно и ненужно. Важно понять что эти изменения грандиозны и колоссальны. Почему так произошло? Билл Гейтс, Гретта Гунберг, заговор врачей или коллективное бессознательное - не имеет значения, значение имеет лишь то, что Мир изменился окончательно и бесповоротно.
36и6 всем и каждому!
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01.05.2020 03:20 Відповісти
Разумков напоминает Пал-Палыча Знаменского из сериала "Следствие ведут знатоки".
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01.05.2020 03:22 Відповісти
хто шо смотрит...
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01.05.2020 07:11 Відповісти
Я не смотрю - я вспоминаю - где я его уже видел - такого "правильного и заботливого".
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01.05.2020 10:42 Відповісти
В брехливом советском сериале про честных ментов из 70-х.
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01.05.2020 10:43 Відповісти
Ну так нормально - вы же хотели сокращения депутатского корпуса? Вот вам хороший повод...
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01.05.2020 05:58 Відповісти
мало.. могу прийти подишати.. так сказати у підтримку
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01.05.2020 07:10 Відповісти
главный эпидемиолог и санврач рады в одном лице!?
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01.05.2020 07:12 Відповісти
дурбело як що так каже,- мало того що не знає точної цифри, а я впевнений що вони всі прошли тести і проходять раз на тиждень, так ще і бреше на всю країну, такий собі попка у поважному кріслі
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01.05.2020 07:21 Відповісти
Депутати повинні бути на карантині.
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01.05.2020 07:43 Відповісти
а бабло піліть хто буде? Пушкін?
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01.05.2020 08:08 Відповісти
Самі приперли віруси з Кюршавелів і Італії, загнали народ в тоталітарне стійло, а в цей час розпродали землю без референдуму. Якщо карантин то повині були всі сидіти на карантині, якщо ні то порібно всім працювати. Як мило, заткнути всім кляп в рот, а в цей час зробить держпереворот.
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01.05.2020 08:34 Відповісти
Плохая новость , когда вы уже все заболеете вместе с АП Весь народ ждет , оправдайте надежды
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01.05.2020 10:14 Відповісти
Закон о земле принят на фоне жёсткого ограничения гражданских свобод.
Он НЕЛЕГИТИМЕН и должен быть отменён: если карантин, то для всех !
Какая продажа земли, если нет даже Земельного Банка Украины ?
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01.05.2020 10:40 Відповісти
Неприкосновенность сняли, и ни один не умер!
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01.05.2020 11:04 Відповісти
Коронавирусом заразились максимум 10-15 народных депутатов, - Разумков. Так сколько же заразились конкретно ? В этом вся современная правящая "элита" Украины - если даже среди 450 депутатов такой разброс: максимум 10-15 народных депутатов заразились.
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01.05.2020 14:32 Відповісти
мало, щоб ви там всі передохли тварюки коломойшинсько-слугоуродівські!
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01.05.2020 16:47 Відповісти
 
 