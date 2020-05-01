Коронавірусом заразилися щонайбільше 10-15 народних депутатів, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не більш ніж 10-15 народних депутатів заразилися коронавірусом.

Про це спікер парламенту повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання про те, що нібито в парламенті на коронавірус перехворіла майже половина депутатів, він сказав: "За моєю інформацією, це не відповідає дійсності абсолютно. Тому що навіть коли виявляли захворювання у народних депутатів, кількість значно менша ... Я думаю, що 10-15 осіб щонайбільше".

Разумков уточнив, що називає ці цифри "із запасом, навіть з урахуванням тих, хто, можливо, захворів, але про це не так публічно заявив". Він також висловив сподівання, що найближчим часом ті, хто перебуває на самоізоляції чи лікарняному, повернуться до роботи.

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"Про половину, тобто 200 із чимось народних депутатів, не йдеться абсолютно. Це неправда", - запевнив голова Ради.