Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что история с обвинением его правительства в служебной халатности при принятии решения об экспорте защитных средств не получила продолжения.

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжения не было и быть не могло. Потому что это был хайп и манипуляции, конечно. Очевидно, у нас есть много людей, которые любят ловить хайп на подобных событиях. Я думаю, что в том случае правоохранительные органы в очередной раз оказали плохую услугу президенту и показали, что они могут быть инструментом политических преследований. Но это даже смешно называть какими-то преследованиями. Это какое-то недоразумение", — сказал Гончарук.

По его словам, "даже и речи не могло быть" о том, что правительство продавало бы маски за границу.

"В чем была суть тех претензий, которые высказывались? В том, что мы якобы еще в январе не отреагировали на письмо секретаря СНБО. Это неправда. Это откровенная ложь", - заявил бывший премьер.

Гончарук добавил, что возглавляемое им правительство еще с середины января работало над тем, чтобы подготовить систему для прохождения эпидемии.

"Люди, которые сейчас работают в правительстве, например, Виктор Ляшко, еще тогда отвечали, еще тогда начали готовить систему к прохождению пандемии. Конечно, тогда еще не были понятны масштабы, которые приобретет эта пандемия. Конечно, тогда еще совсем иначе все это выглядело. Потому что, очевидно, даже в мире это были единичные еще тогда случаи. И мы тогда координировали свою деятельность с ВОЗ для того, чтобы все ее рекомендации были выполнены", - сказал Гончарук.

Напомним, 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об уголовном производстве по факту "служебной халатности" чиновников Кабинета министров периода премьерства Алексея Гончарука. По данным САП, правительство якобы не отреагировало на письмо от СНБО об ограничении экспорта медицинской продукции.

В тот же день бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг любую "ошибочность решений" его правительства на начальном этапе эпидемии коронавируса и предложил "не искать крайних".

Верховная Рада отправила правительство Алексея Гончарука в отставку 4 марта.