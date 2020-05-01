РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8084 посетителя онлайн
Новости
11 891 36

Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук

Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что история с обвинением его правительства в служебной халатности при принятии решения об экспорте защитных средств не получила продолжения.

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжения не было и быть не могло. Потому что это был хайп и манипуляции, конечно. Очевидно, у нас есть много людей, которые любят ловить хайп на подобных событиях. Я думаю, что в том случае правоохранительные органы в очередной раз оказали плохую услугу президенту и показали, что они могут быть инструментом политических преследований. Но это даже смешно называть какими-то преследованиями. Это какое-то недоразумение", — сказал Гончарук.

По его словам, "даже и речи не могло быть" о том, что правительство продавало бы маски за границу.

"В чем была суть тех претензий, которые высказывались? В том, что мы якобы еще в январе не отреагировали на письмо секретаря СНБО. Это неправда. Это откровенная ложь", - заявил бывший премьер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров

Гончарук добавил, что возглавляемое им правительство еще с середины января работало над тем, чтобы подготовить систему для прохождения эпидемии.

"Люди, которые сейчас работают в правительстве, например, Виктор Ляшко, еще тогда отвечали, еще тогда начали готовить систему к прохождению пандемии. Конечно, тогда еще не были понятны масштабы, которые приобретет эта пандемия. Конечно, тогда еще совсем иначе все это выглядело. Потому что, очевидно, даже в мире это были единичные еще тогда случаи. И мы тогда координировали свою деятельность с ВОЗ для того, чтобы все ее рекомендации были выполнены", - сказал Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке

Напомним, 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об уголовном производстве по факту "служебной халатности" чиновников Кабинета министров периода премьерства Алексея Гончарука. По данным САП, правительство якобы не отреагировало на письмо от СНБО об ограничении экспорта медицинской продукции.

В тот же день бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг любую "ошибочность решений" его правительства на начальном этапе эпидемии коронавируса и предложил "не искать крайних".

Верховная Рада отправила правительство Алексея Гончарука в отставку 4 марта.

Автор: 

Гончарук Алексей (842) маска (166) СНБО (4465) экспорт (885) САП (2312) маски (115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Побоялись выйти на самих себя?
показать весь комментарий
01.05.2020 22:03 Ответить
+18
Ты не переживай, все будет. И продолжение, и суд, и тюрьма. Но потом.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:03 Ответить
+14
Зебилы, а вы зачем Гончарука убрали?
показать весь комментарий
01.05.2020 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Побоялись выйти на самих себя?
показать весь комментарий
01.05.2020 22:03 Ответить
Відео з Іспанії не фейк.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:10 Ответить
Ты не переживай, все будет. И продолжение, и суд, и тюрьма. Но потом.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:03 Ответить
немножко не по теме...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-ne-lider-a-lift.htm
показать весь комментарий
01.05.2020 22:03 Ответить
та якось не віриться .....
показать весь комментарий
01.05.2020 22:04 Ответить
Зебилы, а вы зачем Гончарука убрали?
показать весь комментарий
01.05.2020 22:07 Ответить
У зебілів закінчуються зебіли.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:16 Ответить
Что значит зачем? Ринат Леонидович приказал и убрали. Они с Игорем Валерьевичем наконец договорились и Зебилу спустили команду
показать весь комментарий
01.05.2020 22:24 Ответить
Зелєбоба був в долі))
показать весь комментарий
01.05.2020 22:07 Ответить
100%
показать весь комментарий
01.05.2020 22:10 Ответить
...какое-то недорозуменіе.
Гончарук - це дійсно недоречність, як вся нова влада.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:08 Ответить
Есть факт: Гончарук проигнорировал предложение остановить вывоз средств защиты в начале эпидемии. Факт- вещь упрямая. Опровергнуть его невозможно. Что делает Гончарук? Он становится в позу и заявляет: "Этого не может быть! Я же не мог так поступить!"
Неужели Гончарук полагает, что после этих слов реальность изменится и факты рассосутся?
показать весь комментарий
01.05.2020 22:08 Ответить
Он по сути сказал правду, что правительство не торговало масками. Но порос был не в этом. Но если много говорить, то уже слушатели не вспомнят сам вопрос. И вообще в наших СМИ задают вопросы и не настаивают на ответах.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:39 Ответить
Он не сказал правду, поскольку подменил тезис. Цитата: "Продолжения не было и быть не могло. Потому что это был хайп и манипуляции..." Так вот - то, о чем он упоминает в контексте "продолжения", это не обвинение в том, что правительство торговало масками, а в том, что оно (он в первую очередь) проигнорировало предупреждение о вывозе средств защиты в опасный для страны период. Гончарук подменил тезис, пытаясь избежать вранья, но этот примитивный прием работает только для детского сада. Во взрослом диспуте он приравнивается к вранью.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:43 Ответить
Не договаривать - это не значит врать. Но нарид хавает, потому что не думает.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:47 Ответить
Похоже, Вы не понимаете разницу между "подменить тезис спора" и "недоговорить". Гончарук не просто ушел от вопроса, он дал понять, что вопрос - несостоятельный. А это уже вранье, поскольку отрицать то, что было письмо, которое он проигнорировал, нельзя. Это - факт.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:48 Ответить
Вы знаете, что письмо было проигнорировано? Какой срок рассмотрения письма указан в законодательстве?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:52 Ответить
Похоже, первоисточник ситуации вам совершенно незнаком. Заканчиваю дискуссию, поскольку вижу, что веду ее с человеком, не владеющим темой. https://censor.net/news/3183528/goncharuk_doljen_byt_vyzvan_na_dopros_za_ignorirovanie_pisma_snbo_o_zaprete_eksporta_masok_butusov_dokument
показать весь комментарий
02.05.2020 12:56 Ответить
как это зебыдло наоспсдло.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:10 Ответить
Слова Гончарук можна не читати, якщо він не під слідством!
показать весь комментарий
01.05.2020 22:10 Ответить
Это пока
показать весь комментарий
01.05.2020 22:13 Ответить
в этом деле без брата шмыголя тож, думаю, не обошлось. он спец по таких договорных оборудках )) потому и продолжения не будет. щас он занят более крупными проектами под новой и надёжной крышей. так шо не до масочных мелочей. прапраправнукам уже прибарахляется ))
показать весь комментарий
01.05.2020 22:17 Ответить
Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук/ и не будет пока Украиной правит кодлан Коломойского .Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
показать весь комментарий
01.05.2020 22:27 Ответить
А Радуцкий, или как его, свои личные маски продал? 930 тонн
показать весь комментарий
01.05.2020 23:28 Ответить
"Люди, которые сейчас работают в правительстве, например, Виктор Ляшко, еще тогда отвечали..." "23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об уголовном производстве по факту "служебной халатности" чиновников Кабинета министров..." "Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук.."

Обмовився по фрейду)Та все зрозуміло,хто тоді курирував той і зараз при справі...
показать весь комментарий
01.05.2020 23:47 Ответить
https://censor.net/news/3192928/prodoljeniya_istorii_s_eksportom_masok_ne_bylo_goncharuk
показать весь комментарий
02.05.2020 00:02 Ответить
Що за демагогія? Маски та ін. захисні засоби 960 тонн продали у переддень карантину?
- Продали. Вірніше перепродали. Одні час тягнули, другі крізь пальці дивилися, треті крали. Усі в долі.
Тепер папірцями намагаються обкластися.
показать весь комментарий
02.05.2020 00:18 Ответить
Тільки зеЛОХ з трону злетить так і діла відкиються
показать весь комментарий
02.05.2020 01:30 Ответить
Я очень сомневаюсь. Рыги сидят?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:43 Ответить
Омелян : Проблема не в Мрії - проблема в постійному обмaнi. Ти перетворив політику на шоу. Це гірше за помилку, це - злoчuн!
показать весь комментарий
02.05.2020 07:26 Ответить
так это не твоя заслуга,а чья то недоработка
показать весь комментарий
02.05.2020 08:11 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:41 Ответить
Президент особисто зустрічає як митник комерційний товар пана Греги! Це повний піпець.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:44 Ответить
Естественно не было , весь стратегический запас продали и уже не было что вывозить. А народ Украины оставили без масок. Сволочи.
показать весь комментарий
02.05.2020 09:49 Ответить
Существует такое понятие как мобилизационный резерв.
Сколько и каких индивидуальных защитных средств, пан Гончарук, вы передали новому правительству?
показать весь комментарий
02.05.2020 10:34 Ответить
 
 