УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8627 відвідувачів онлайн
Новини
11 891 36

Продовження історії з експортом масок не було, - Гончарук

Продовження історії з експортом масок не було, - Гончарук

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що історія із обвинуваченням його уряду у буцімто службовій недбалості під час ухвалення рішення про експорт захисних засобів не мала жодного продовження.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження не було і бути не могло. Тому що це був хайп і маніпуляції, звичайно. Очевидно, у нас є багато людей, які люблять ловити хайп на подібних подіях. Я думаю, що в тому випадку правоохоронні органи вчергове зробили погану послугу президенту та показали, що вони можуть бути інструментом політичних переслідувань. Але це навіть смішно називати якимись переслідуваннями. Це якесь непорозуміння", — сказав Гончарук.

За його словами, "навіть і мови не могло бути" про те, щоб уряд продавав маски за кордон.

"У чому була суть тих претензій, які висловлювалися? У тому, що ми нібито ще у січні не відреагували на листа секретаря РНБО. Це неправда. Це відверта брехня", – заявив експрем’єр.

Гончарук додав, що очолюваний ним уряд ще з середини січня працював над тим, щоб підготувати систему для проходження епідемії.

Читайте також: Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні

"Люди, які зараз працюють в уряді, наприклад, Віктор Ляшко, ще тоді відповідали, ще тоді почали готувати систему до проходження пандемії. Звичайно, що тоді ще не було зрозуміло масштабів, яких набуде ця пандемія. Звичайно, тоді ще зовсім інакше все це виглядало. Тому що, очевидно, навіть у світі це були поодинокі ще тоді випадки. І ми тоді координували свою діяльність з ВООЗ для того, щоб всі її рекомендації були виконані", – сказав Гончарук.

Нагадаємо, 23 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про кримінальне провадження за фактом "службової недбалості" посадовців Кабінету міністрів періоду прем’єрства Олексія Гончарука. За даними САП, уряд буцімто не зреагував на листа від РНБО про обмеження експорту медичної продукції.

Того ж дня колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заперечив будь-яку "помилковість рішень" його уряду на початковому етапі епідемії коронавірусу і запропонував "не шукати крайніх".

Верховная Рада відправила уряд Олексія Гончарука у відставку 4 березня.

Автор: 

Гончарук Олексій (1103) маска (157) РНБО (2331) експорт (4641) маски (118)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Побоялись выйти на самих себя?
показати весь коментар
01.05.2020 22:03 Відповісти
+18
Ты не переживай, все будет. И продолжение, и суд, и тюрьма. Но потом.
показати весь коментар
01.05.2020 22:03 Відповісти
+14
Зебилы, а вы зачем Гончарука убрали?
показати весь коментар
01.05.2020 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побоялись выйти на самих себя?
показати весь коментар
01.05.2020 22:03 Відповісти
Відео з Іспанії не фейк.
показати весь коментар
01.05.2020 22:10 Відповісти
Ты не переживай, все будет. И продолжение, и суд, и тюрьма. Но потом.
показати весь коментар
01.05.2020 22:03 Відповісти
немножко не по теме...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-ne-lider-a-lift.htm
показати весь коментар
01.05.2020 22:03 Відповісти
та якось не віриться .....
показати весь коментар
01.05.2020 22:04 Відповісти
Зебилы, а вы зачем Гончарука убрали?
показати весь коментар
01.05.2020 22:07 Відповісти
У зебілів закінчуються зебіли.
показати весь коментар
01.05.2020 22:16 Відповісти
Что значит зачем? Ринат Леонидович приказал и убрали. Они с Игорем Валерьевичем наконец договорились и Зебилу спустили команду
показати весь коментар
01.05.2020 22:24 Відповісти
Зелєбоба був в долі))
показати весь коментар
01.05.2020 22:07 Відповісти
100%
показати весь коментар
01.05.2020 22:10 Відповісти
...какое-то недорозуменіе.
Гончарук - це дійсно недоречність, як вся нова влада.
показати весь коментар
01.05.2020 22:08 Відповісти
Есть факт: Гончарук проигнорировал предложение остановить вывоз средств защиты в начале эпидемии. Факт- вещь упрямая. Опровергнуть его невозможно. Что делает Гончарук? Он становится в позу и заявляет: "Этого не может быть! Я же не мог так поступить!"
Неужели Гончарук полагает, что после этих слов реальность изменится и факты рассосутся?
показати весь коментар
01.05.2020 22:08 Відповісти
Он по сути сказал правду, что правительство не торговало масками. Но порос был не в этом. Но если много говорить, то уже слушатели не вспомнят сам вопрос. И вообще в наших СМИ задают вопросы и не настаивают на ответах.
показати весь коментар
02.05.2020 12:39 Відповісти
Он не сказал правду, поскольку подменил тезис. Цитата: "Продолжения не было и быть не могло. Потому что это был хайп и манипуляции..." Так вот - то, о чем он упоминает в контексте "продолжения", это не обвинение в том, что правительство торговало масками, а в том, что оно (он в первую очередь) проигнорировало предупреждение о вывозе средств защиты в опасный для страны период. Гончарук подменил тезис, пытаясь избежать вранья, но этот примитивный прием работает только для детского сада. Во взрослом диспуте он приравнивается к вранью.
показати весь коментар
02.05.2020 12:43 Відповісти
Не договаривать - это не значит врать. Но нарид хавает, потому что не думает.
показати весь коментар
02.05.2020 12:47 Відповісти
Похоже, Вы не понимаете разницу между "подменить тезис спора" и "недоговорить". Гончарук не просто ушел от вопроса, он дал понять, что вопрос - несостоятельный. А это уже вранье, поскольку отрицать то, что было письмо, которое он проигнорировал, нельзя. Это - факт.
показати весь коментар
02.05.2020 12:48 Відповісти
Вы знаете, что письмо было проигнорировано? Какой срок рассмотрения письма указан в законодательстве?
показати весь коментар
02.05.2020 12:52 Відповісти
Похоже, первоисточник ситуации вам совершенно незнаком. Заканчиваю дискуссию, поскольку вижу, что веду ее с человеком, не владеющим темой. https://censor.net/news/3183528/goncharuk_doljen_byt_vyzvan_na_dopros_za_ignorirovanie_pisma_snbo_o_zaprete_eksporta_masok_butusov_dokument
показати весь коментар
02.05.2020 12:56 Відповісти
как это зебыдло наоспсдло.
показати весь коментар
01.05.2020 22:10 Відповісти
Слова Гончарук можна не читати, якщо він не під слідством!
показати весь коментар
01.05.2020 22:10 Відповісти
Это пока
показати весь коментар
01.05.2020 22:13 Відповісти
в этом деле без брата шмыголя тож, думаю, не обошлось. он спец по таких договорных оборудках )) потому и продолжения не будет. щас он занят более крупными проектами под новой и надёжной крышей. так шо не до масочных мелочей. прапраправнукам уже прибарахляется ))
показати весь коментар
01.05.2020 22:17 Відповісти
Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук/ и не будет пока Украиной правит кодлан Коломойского .Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
показати весь коментар
01.05.2020 22:27 Відповісти
А Радуцкий, или как его, свои личные маски продал? 930 тонн
показати весь коментар
01.05.2020 23:28 Відповісти
"Люди, которые сейчас работают в правительстве, например, Виктор Ляшко, еще тогда отвечали..." "23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила об уголовном производстве по факту "служебной халатности" чиновников Кабинета министров..." "Продолжения истории с экспортом масок не было, - Гончарук.."

Обмовився по фрейду)Та все зрозуміло,хто тоді курирував той і зараз при справі...
показати весь коментар
01.05.2020 23:47 Відповісти
https://censor.net/news/3192928/prodoljeniya_istorii_s_eksportom_masok_ne_bylo_goncharuk
показати весь коментар
02.05.2020 00:02 Відповісти
Що за демагогія? Маски та ін. захисні засоби 960 тонн продали у переддень карантину?
- Продали. Вірніше перепродали. Одні час тягнули, другі крізь пальці дивилися, треті крали. Усі в долі.
Тепер папірцями намагаються обкластися.
показати весь коментар
02.05.2020 00:18 Відповісти
Тільки зеЛОХ з трону злетить так і діла відкиються
показати весь коментар
02.05.2020 01:30 Відповісти
Я очень сомневаюсь. Рыги сидят?
показати весь коментар
02.05.2020 12:43 Відповісти
Омелян : Проблема не в Мрії - проблема в постійному обмaнi. Ти перетворив політику на шоу. Це гірше за помилку, це - злoчuн!
показати весь коментар
02.05.2020 07:26 Відповісти
так это не твоя заслуга,а чья то недоработка
показати весь коментар
02.05.2020 08:11 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
02.05.2020 08:41 Відповісти
Президент особисто зустрічає як митник комерційний товар пана Греги! Це повний піпець.
показати весь коментар
02.05.2020 08:44 Відповісти
Естественно не было , весь стратегический запас продали и уже не было что вывозить. А народ Украины оставили без масок. Сволочи.
показати весь коментар
02.05.2020 09:49 Відповісти
Существует такое понятие как мобилизационный резерв.
Сколько и каких индивидуальных защитных средств, пан Гончарук, вы передали новому правительству?
показати весь коментар
02.05.2020 10:34 Відповісти
 
 