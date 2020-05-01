Продовження історії з експортом масок не було, - Гончарук

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що історія із обвинуваченням його уряду у буцімто службовій недбалості під час ухвалення рішення про експорт захисних засобів не мала жодного продовження.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження не було і бути не могло. Тому що це був хайп і маніпуляції, звичайно. Очевидно, у нас є багато людей, які люблять ловити хайп на подібних подіях. Я думаю, що в тому випадку правоохоронні органи вчергове зробили погану послугу президенту та показали, що вони можуть бути інструментом політичних переслідувань. Але це навіть смішно називати якимись переслідуваннями. Це якесь непорозуміння", — сказав Гончарук.

За його словами, "навіть і мови не могло бути" про те, щоб уряд продавав маски за кордон.

"У чому була суть тих претензій, які висловлювалися? У тому, що ми нібито ще у січні не відреагували на листа секретаря РНБО. Це неправда. Це відверта брехня", – заявив експрем’єр.

Гончарук додав, що очолюваний ним уряд ще з середини січня працював над тим, щоб підготувати систему для проходження епідемії.

Читайте також: Гончарук відповів на звинувачення в халатності: Заборону експорту планували при виявленні перших випадків коронавірусу в Україні

"Люди, які зараз працюють в уряді, наприклад, Віктор Ляшко, ще тоді відповідали, ще тоді почали готувати систему до проходження пандемії. Звичайно, що тоді ще не було зрозуміло масштабів, яких набуде ця пандемія. Звичайно, тоді ще зовсім інакше все це виглядало. Тому що, очевидно, навіть у світі це були поодинокі ще тоді випадки. І ми тоді координували свою діяльність з ВООЗ для того, щоб всі її рекомендації були виконані", – сказав Гончарук.

Нагадаємо, 23 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про кримінальне провадження за фактом "службової недбалості" посадовців Кабінету міністрів періоду прем’єрства Олексія Гончарука. За даними САП, уряд буцімто не зреагував на листа від РНБО про обмеження експорту медичної продукції.

Того ж дня колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заперечив будь-яку "помилковість рішень" його уряду на початковому етапі епідемії коронавірусу і запропонував "не шукати крайніх".

Верховная Рада відправила уряд Олексія Гончарука у відставку 4 березня.