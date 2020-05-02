РУС
На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу. ФОТОрепортаж

Во Львовской области пограничники задержали контрабандистов при попытке дроном переместить через государственную границу партию медицинских масок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу 01

Вечером 1 мая пограничники Львовского отряда получили оперативное сообщение о шуме двигателя летательного аппарата типа "дрон" на направлении государственной границы.

Впоследствии у одного из н.п. Иваничивского района пограничники обнаружили легковой автомобиль "Шкода". По требованию военнослужащих об остановке, водитель не отреагировал и осуществив попытку наезда на пограничника, скрылся. Через несколько минут пограничники нашли данный автомобиль в лесном массиве. Водитель снова не выполнил требование об остановке и второй раз предпринял попытку наезда на пограничников.

С целью остановки и учитывая угрозу жизни, наряд совершил предупредительные выстрелы и в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колесами, автомобиль удалось остановить. К месту происшествия был вызван наряд полиции и скорая помощь, поскольку водитель получил осколочное ранение. До приезда скорой, пограничники оказали правонарушителю первую медпомощь.

Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба.

На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу 02

В ходе опроса пассажира автомобиля выяснилось, что еще до приезда военнослужащих, два человека, находившиеся в этой машине, вышли из нее в лесном массиве. По результатам поисковых мероприятий был обнаружен гражданин Украины, которого уже задерживали польские пограничники за контрабанду табачных изделий. Также на месте происшествия был обнаружен летательный аппарат и два пакета с товарами медицинского назначения, а именно - защитные маски.

На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу 03

В настоящее время водитель "Шкоды" находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. По данному факту в полицию направлено уведомление об обнаружении уголовным преступлением ст.342 УКУ "Сопротивление представителю власти".

Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро.

А контрабандиста, переправляющего Мрией партию медицинских масок в Украину, чего со стрельбой не задержали?
02.05.2020 14:03
Тысячу тонн из госзапаса Галабародьке можно было за кордон продать, а украинцам купленные за свои бабки тысячу масок низзя.
02.05.2020 14:04
Куда они сунулись. В Украине монополия на торговлю масками.
02.05.2020 14:23
А контрабандиста, переправляющего Мрией партию медицинских масок в Украину, чего со стрельбой не задержали?
02.05.2020 14:03
они в "законе"
02.05.2020 14:05
скорее в Велюре, в шоколаде сейчас не комильфо
02.05.2020 14:09
Кстати, которые "в шоколаде" бесплатно помогают людям и больницам. Называйте это пиаром, не пиаром или еще как хотите, но судят по делам, а не по названиям.
02.05.2020 14:15
там "интересы" - а они ВЕЧНЫ- все обо всем договорятся....
02.05.2020 14:17
Неприкосновенность, Венедиктова не подписывает))
02.05.2020 15:36
Видно потому же почему не задержали контрабандиста переправившись на оккупированную территорию оккупантам два арткатера в 2018-м. "Рука руку моет".
02.05.2020 22:20
Дожились...Наркота и сигареты уже в прошлом.Теперь маски ходовой товар.Кто бы мог подумать полгода назад
02.05.2020 14:04
"ходовое" все - где есть большая ценовая РАЗНИЦА...
02.05.2020 14:06
Почем маски в Украине ?Я покупаю в Польше по 1.62 зл. Это примерно 10-10.5 гр.
02.05.2020 15:46
возможно не маски - у нас таким ( одним из) способом одно время "перекидывали " курево - одна "связка" ( там и у нас) имела по 500 евро за ночь...
02.05.2020 19:13
Ну эпицентровские бубочкины где-то по 10 центов. Так что, ему выгодно. Дронами попробуют, Мриями закинут.
02.05.2020 20:14
Маски маскам рознь. Можно купить китайфон за 1000 грн. а можно айфон за 1000 дол. и то и другое можно назвать просто - телефон.
02.05.2020 22:22
Создали рынок сбыта ( коронопсихоз) , и под него весь медицинский неликвид уходит на *Ура.*
02.05.2020 14:13
Наші Люди
02.05.2020 14:04
Тысячу тонн из госзапаса Галабародьке можно было за кордон продать, а украинцам купленные за свои бабки тысячу масок низзя.
02.05.2020 14:04
Зачем Польше эти тряпки? Ладно там ещё FFP3
02.05.2020 14:07
у них наверное дороже.
02.05.2020 15:01
тобі ще не набридло мій нік тролити ?
ти якесь зтурбоване чи що...
02.05.2020 15:27
Ты ещё кто такой?
02.05.2020 15:40
тобі зміст питання незрозумілий ?
02.05.2020 15:42
Віддайте вилучені маски крадуцькому, він знає, що з ними робити.
02.05.2020 14:08
порошата, плохо что задержали или маски плохие? вы определитесь.
02.05.2020 14:08
Погано, що Радуцького не затримали... Ці затримані - діти порівняно з ним!
02.05.2020 14:26
Да шо вы за теми масками гоняетесь, карантин через пару дней сам отвалится, придется маски на свалку выкидывать, как овощи, выращенные фермерами.
02.05.2020 14:09
Та не , карантин думаю послабят, а масками душить нас будут долго. Это ж святое. В Мрию вон скока влазит.
02.05.2020 20:16
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ЗАПРЕЩАТЬ ПРОДАВАТЬ МАСКИ ЭТО ВЫСШЕЕ ЗЛО !!!
02.05.2020 14:11
І в Гішпанію теж.
02.05.2020 14:13
правда. правдивая. только орать не надо.
02.05.2020 14:13
а заставлять покупать по супєрспєкулятівним ценам в условіях іскуствєнного діфцита, угрожая нєпємєрнимі штрафамі?
02.05.2020 14:16
ЭТО МАРАДЕРСТВО !!!
02.05.2020 14:24
поший і не купляй
02.05.2020 15:28
простадобавьвади
02.05.2020 16:22
полегчало?
02.05.2020 16:37
вот и я думаю, где у нас иванычи.
02.05.2020 14:14
админ, это тебе. чтоб не удалял правду. это вики.
Ива́ничи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Іваничі) - посёлок городского типа, административный центр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Иваничевского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волынской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
02.05.2020 14:24
прісєклі доставку гуманітарного груза. А шо вони дроном? тра' "мрією"
02.05.2020 14:13
посмотрите видео ниже о дронах-убийцах.... мурашки по коже.... не завидую нашим детям и детям наших детей....
https://www.youtube.com/watch?v=4W3s0xh32Ag
02.05.2020 14:14
02.05.2020 14:20
маски типа купили в эпицентре
02.05.2020 14:23
На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу - Цензор.НЕТ 9903
02.05.2020 14:23
Куда они сунулись. В Украине монополия на торговлю масками.
02.05.2020 14:23
Одни самолетами, другие дронами, да вот только наказания разные, кто самолетами, тем порицание, ну а этим штраф впаяют.
02.05.2020 14:32
Ибо нефих Корову, которую зовут " Машска" у нас доят другие.
02.05.2020 14:57
Два львів'янина не схотіли платити хабар обнаглівшим митникам і вирішили перевести маски безпілотником. Митники офігєлі від такого зухвальства і зробили цих двох львів'ян бандитами, гвалтівниками, вбивцями і зрадниками Батьківшини
Пєця привів Зєлю і Зєля рулить.
Зєлю геть. Дострокові.
02.05.2020 15:02
зелю привели кугути і рагулі, яких виробляє школа.
02.05.2020 15:48
последователи свинарчуков.
02.05.2020 15:17
какая прелесть
02.05.2020 15:28
Дрібні націонал-барижки і землю мішками вивозили б, і попіл власної матері на ложки продавали б, аби це продавалося. Бо гроші не пахнуть, а собачу будку з глазурованої цегли будувати треба, кований паркан трьохметровий будувати треба. Щоб було як в людей.
02.05.2020 15:40
Вот какие на Львовщине живут патриоты! И за кого ж они голосовали?
02.05.2020 17:29
Дроном...маски...на очах у прикордонників...Для чого?..В Польщі масок нема?..
02.05.2020 18:23
Не розумію нашо затримували . За спробу наїзду - пристрілити на місці . Самозахист , **** .
02.05.2020 18:36
