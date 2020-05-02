На Львовщине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов, дроном переправлявших партию медицинских масок в Польшу. ФОТОрепортаж
Во Львовской области пограничники задержали контрабандистов при попытке дроном переместить через государственную границу партию медицинских масок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Вечером 1 мая пограничники Львовского отряда получили оперативное сообщение о шуме двигателя летательного аппарата типа "дрон" на направлении государственной границы.
Впоследствии у одного из н.п. Иваничивского района пограничники обнаружили легковой автомобиль "Шкода". По требованию военнослужащих об остановке, водитель не отреагировал и осуществив попытку наезда на пограничника, скрылся. Через несколько минут пограничники нашли данный автомобиль в лесном массиве. Водитель снова не выполнил требование об остановке и второй раз предпринял попытку наезда на пограничников.
С целью остановки и учитывая угрозу жизни, наряд совершил предупредительные выстрелы и в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колесами, автомобиль удалось остановить. К месту происшествия был вызван наряд полиции и скорая помощь, поскольку водитель получил осколочное ранение. До приезда скорой, пограничники оказали правонарушителю первую медпомощь.
В ходе опроса пассажира автомобиля выяснилось, что еще до приезда военнослужащих, два человека, находившиеся в этой машине, вышли из нее в лесном массиве. По результатам поисковых мероприятий был обнаружен гражданин Украины, которого уже задерживали польские пограничники за контрабанду табачных изделий. Также на месте происшествия был обнаружен летательный аппарат и два пакета с товарами медицинского назначения, а именно - защитные маски.
В настоящее время водитель "Шкоды" находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. По данному факту в полицию направлено уведомление об обнаружении уголовным преступлением ст.342 УКУ "Сопротивление представителю власти".
