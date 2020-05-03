Экс-глава ОП Богдан: Началась президентская избирательная кампания, Портнов вырвался вперед

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан прокомментировал пост экс-главы АП Андрея Портнова.

"Да у нас тут реальная президентская избирательная кампания в разгаре. Портнов вырвался вперед. Ребята, вы куда? Осенью, сказано же, осенью", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию Богдана в Facebook.

Отметим, что Портнов упрекает Владимира Зеленского в том, что тот "упустил время" благодаря монобольшинству объединить "расколовшуюся уже по десятку вопросов страну" и только "сильнее расколол всех". "Теперь, когда президент противопоставил себя тем, кто его выбрал, его социологический путь предопределен. Похоже, президентские выборы могут пройти раньше конституционных сроков", - резюмирует Портнов.

