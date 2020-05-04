РУС
НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью, - Spiegel

НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью, - Spiegel

Руководство НАТО готовит план действий на случай, если осенью начнется вторая волна распространения коронавируса.

По информации немецкого издания Der Spiegel, на тайном заседании представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с этим решили разработать план действий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Таким образом военный союз хочет лучше подготовиться к новой вспышке вируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим от инфекции странам НАТО. План действий должен сформироваться под руководством главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Дипломаты альянса считают, что опасности пандемии до сих пор уделяли слишком мало внимания. Поэтому наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью будет сформирован отдельный долгосрочный Pandemic Response Contingency Plan.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО сохраняет боеготовность и приверженность продолжению текущих операций в условиях пандемии коронавируса, - Пентагон

Столтенберг настаивает на скорейшем согласовании плана действий. Также он предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство по поддержке и закупкам НАТО.

Керівник муніципальної інспекції Черкас Станіслав Коломієць заявив, що на вулицях міста з'явилася військова техніка та Нацгвардія.
Про це він https://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=0 написав уhttps://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=8 facebook.
"Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею. Ввечері на черкаських вулицях з'явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють! Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде", - написав Коломієць.
У кого Мер должен просить разрешения, у "Зеленых человечков" ??? так они без спросу в 2014 захватили Крым а в 2019 целую Украину. Гнать оккупантов с родной земли надо!
Міняю одного Шмигаля на два шніцеля.
Шпінделі і Менделі не прєдлагать.
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
