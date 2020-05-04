НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью, - Spiegel
Руководство НАТО готовит план действий на случай, если осенью начнется вторая волна распространения коронавируса.
По информации немецкого издания Der Spiegel, на тайном заседании представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с этим решили разработать план действий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Таким образом военный союз хочет лучше подготовиться к новой вспышке вируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим от инфекции странам НАТО. План действий должен сформироваться под руководством главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.
Дипломаты альянса считают, что опасности пандемии до сих пор уделяли слишком мало внимания. Поэтому наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью будет сформирован отдельный долгосрочный Pandemic Response Contingency Plan.
Столтенберг настаивает на скорейшем согласовании плана действий. Также он предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство по поддержке и закупкам НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це він https://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=0 написав уhttps://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=8 facebook.
"Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею. Ввечері на черкаських вулицях з'явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють! Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде", - написав Коломієць.
Это зебильё не способно утром подумать что надо сделать вечером.
Кретины, бл.ять!
Приблизно так написали б завтра кацапські брехуни в газеті "Правда", якби 35 років тому Горбачов не став генсеком...
Больной коронавирусом может заразить 3-4 человек, больной корью - 10-15, то есть мы должны понимать, что есть другие инфекции, которые могут распространяться значительно быстрее.
Сегодняшнее распространение коронавирусной инфекции можно сравнить с гриппом. Ежегодно в мире, по данным ВОЗ, умирают от гриппа 650 тысяч человек, но никогда не поднимали такую волну, как сейчас
Валиев Равиль Шамилович - заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА с 1996 года, главный специалист-фтизиатр минздрава России по ПФО.
По последним данным ВОЗ на 2 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,267 млн человек, 229,9 тыс. умерли.
https://www.business-gazeta.ru/article/463904
Шпінделі і Менделі не прєдлагать.
В структуре смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний в России доля умерших от туберкулёза составляет 70 %.
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
Население Германии 80 млн - 6866 умерло
Умножь на 8 верхнюю строку и получишь что было бы в Германии без карантина.
Ти наводиш приклад Германії, а не Італії і Іспанії - там теж карантин і самоізоляція?
А так ці всі порівняння до гузна дверці. Що з карантином, що без - вірус поширюється.
Как сидели - так и сидите по домам, как зайчики.
До осени.
Зачем же прерывать самоизоляцию, раз осенью по новой макароновирус обещают?
А к зиме сами от голода перемрете.
Зачем Вы Китаю?
Вы Китаю не нужны...
Как бы человек имеет право и САМ выйти из изоляции. Ан нет. Тут появляется власть и начинает человека чморить, но при этом накормить его не собирается и ничего ему не предлагает. Пусть опять типа добровольно САМОизолируется. А если сдохнет с голоду, то САМ и виноват.
Ловко придумано!
То нє бойса, - падохнєш і ти.