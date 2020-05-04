НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью, - Spiegel

Руководство НАТО готовит план действий на случай, если осенью начнется вторая волна распространения коронавируса.

По информации немецкого издания Der Spiegel, на тайном заседании представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с этим решили разработать план действий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Таким образом военный союз хочет лучше подготовиться к новой вспышке вируса, чтобы иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим от инфекции странам НАТО. План действий должен сформироваться под руководством главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Дипломаты альянса считают, что опасности пандемии до сих пор уделяли слишком мало внимания. Поэтому наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью будет сформирован отдельный долгосрочный Pandemic Response Contingency Plan.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО сохраняет боеготовность и приверженность продолжению текущих операций в условиях пандемии коронавируса, - Пентагон

Столтенберг настаивает на скорейшем согласовании плана действий. Также он предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство по поддержке и закупкам НАТО.