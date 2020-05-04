УКР
6 476 58

НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени, - Der Spiegel

Керівництво НАТО готує план дій на випадок, якщо восени почнеться друга хвиля поширення коронавірусу.

За інформацією німецького видання Der Spiegel, на таємному засіданні представники альянсу і генеральний секретар Єнс Столтенберг в зв'язку з цим вирішили розробити план дій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Таким чином військовий союз хоче краще підготуватися до нового спалаху вірусу, щоб мати можливість надавати більш ефективну підтримку постраждалим від інфекції країнам НАТО. План дій повинен сформуватися під егідою головнокомандувача збройними силами НАТО в Європі генерала Тода Уолтерса.

Дипломати альянсу вважають, що трансатлантичний союз повинен бути краще озброєний на випадок епідемії. Небезпеки пандемії до сих пір приділяли занадто мало уваги. Тому поряд з планом дій на випадок другої хвилі коронавируса восени повинен виникнути також окремий довгостроковий план під назвою Pandemic Response Contingency Plan.

Столтенберг наполягає на якнайшвидшому просуванні плану дій. Також запропонував загальні закупівлі засобів індивідуального захисту і ліків через власне агентство підтримки і закупівель НАТО.

Також читайте: "Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - Столтенберг

карантин (18172) НАТО (6814) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+10
Керівник муніципальної інспекції Черкас Станіслав Коломієць заявив, що на вулицях міста з'явилася військова техніка та Нацгвардія.
Про це він https://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=0 написав уhttps://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=8 facebook.
"Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею. Ввечері на черкаських вулицях з'явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють! Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде", - написав Коломієць.
показати весь коментар
04.05.2020 01:07 Відповісти
+8
У кого Мер должен просить разрешения, у "Зеленых человечков" ??? так они без спросу в 2014 захватили Крым а в 2019 целую Украину. Гнать оккупантов с родной земли надо!
показати весь коментар
04.05.2020 01:30 Відповісти
+7
Міняю одного Шмигаля на два шніцеля.
Шпінделі і Менделі не прєдлагать.
показати весь коментар
04.05.2020 02:58 Відповісти
Не ужели само изолируются?
показати весь коментар
04.05.2020 01:02 Відповісти
ОБСЕРвирубятся.
показати весь коментар
04.05.2020 01:11 Відповісти
Керівник муніципальної інспекції Черкас Станіслав Коломієць заявив, що на вулицях міста з'явилася військова техніка та Нацгвардія.
Про це він https://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=0 написав уhttps://www.facebook.com/st.kolomiets/videos/1543360695823160/?t=8 facebook.
"Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею. Ввечері на черкаських вулицях з'явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють! Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде", - написав Коломієць.
показати весь коментар
04.05.2020 01:07 Відповісти
а чем действия мера Черкасс отличаются от действий московского патриархата, призывающего всех на массовые собрания во время пандемии ?
показати весь коментар
04.05.2020 07:00 Відповісти
дуже незручне запитання для ******** )
показати весь коментар
04.05.2020 09:31 Відповісти
они такие, могут и авиацией по мирным домам
показати весь коментар
04.05.2020 07:35 Відповісти
Ну та ясно. Осенью ж сезон простуд и гриппа)
показати весь коментар
04.05.2020 01:11 Відповісти
_Сезон тут ни при чём. Это вообще не ОРЗ, и не грипп какой-нибудь! Эта дрянь атакует гемоглобин, разрушает сосуды. На коже появляются какие-то черные пятна. Это хер знает что за дрянь такая!
показати весь коментар
04.05.2020 01:39 Відповісти
Но все можно будет списать на корону, даже понос
показати весь коментар
04.05.2020 01:55 Відповісти
А прикиньте - Черкасы становятся центром мирового гражданского неповиновения против карантина. Дальше за Черкасами - Сан Пауло, потом Джерси Сити и так далее. А если серьезно, то надо было запросить встречу с Зеленским в первую очередь. Если отказал, тогда как бы есть моральное право на действия без "разрешения".
показати весь коментар
04.05.2020 01:19 Відповісти
У кого Мер должен просить разрешения, у "Зеленых человечков" ??? так они без спросу в 2014 захватили Крым а в 2019 целую Украину. Гнать оккупантов с родной земли надо!
показати весь коментар
04.05.2020 01:30 Відповісти
С каким именно Зеленским ? С тем кто видосики запиливает регулярно, или с тем кто маску не снимает на людях ?
показати весь коментар
04.05.2020 01:32 Відповісти
Нормальные люди планируют свои действия на полгода вперед.
Это зебильё не способно утром подумать что надо сделать вечером.
Кретины, бл.ять!
показати весь коментар
04.05.2020 01:20 Відповісти
Шо такое; никак не могут поделить активы в очередной раз ?
показати весь коментар
04.05.2020 01:31 Відповісти
Это так Столтенберг готовит блок к роспуску? Типа, дипломатическим языком?
показати весь коментар
04.05.2020 01:32 Відповісти
А че только осенью? Еще лето впереди
показати весь коментар
04.05.2020 01:40 Відповісти
Агрєсівний блок НАТО, поощряємий заокєанскімі куловодамі і прочімі поджигатєлямі войни с Уолл-стріта, под прікритієм глобальной пандемії коронавіруса, рукамі своіх мєстних наймітов мірового імпєріалізьма явно затєваєт коварниє замисли, злобно клєвєща прі етом на самую міролюбівую страну в мірє.

Приблизно так написали б завтра кацапські брехуни в газеті "Правда", якби 35 років тому Горбачов не став генсеком...
показати весь коментар
04.05.2020 01:46 Відповісти
Скорее всего никакого макароно-вируса не было бы вообще. Головы изобретателей этой байки были бы заняты борьбой с СССР за мировое господство, а не за передел активов.
показати весь коментар
04.05.2020 01:51 Відповісти
Никто не знает что будет осенью.
показати весь коментар
04.05.2020 02:01 Відповісти
Я знаю. Осінню будуть квашені помідори.
показати весь коментар
04.05.2020 02:14 Відповісти
І гурки
показати весь коментар
04.05.2020 02:17 Відповісти
Очень важный момент, когда говорят о смертности. Смертность достаточно высокая при этой коронавирусной инфекции, но она не выше, чем при других.
Больной коронавирусом может заразить 3-4 человек, больной корью - 10-15, то есть мы должны понимать, что есть другие инфекции, которые могут распространяться значительно быстрее.
Сегодняшнее распространение коронавирусной инфекции можно сравнить с гриппом. Ежегодно в мире, по данным ВОЗ, умирают от гриппа 650 тысяч человек, но никогда не поднимали такую волну, как сейчас
Валиев Равиль Шамилович - заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА с 1996 года, главный специалист-фтизиатр минздрава России по ПФО.
показати весь коментар
04.05.2020 02:16 Відповісти
Ще один спеціаліст викривач світової змови, звідки ви лізете всі з своїми висерами , замість взяти калькулятора. Смертність від грипу -0.1%, а від COVID19 від 1до 3%, тобто мінімум в 10 раз вища.
показати весь коментар
04.05.2020 03:33 Відповісти
Ежегодно в мире, по данным ВОЗ, умирают от гриппа 650 тысяч человек


По последним данным ВОЗ на 2 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,267 млн человек, 229,9 тыс. умерли.
показати весь коментар
04.05.2020 03:45 Відповісти
идиот, данные по гриппу ЗА ГОД а сколько месяцев прошло с начала пандемии ковид? Что ты сравниваешь , неук ?
показати весь коментар
04.05.2020 06:57 Відповісти
на тайном заседании !
показати весь коментар
04.05.2020 02:19 Відповісти
Почему на тайном?
https://www.business-gazeta.ru/article/463904
показати весь коментар
04.05.2020 02:32 Відповісти
По информации немецкого издания Der Spiegel, на тайном заседании представители альянса и генеральный секретарь Йенс Столтенберг в связи с этим решили разработать план действийИсточник: https://censor.net.ua/n3193089
показати весь коментар
04.05.2020 12:16 Відповісти
А ШПИГЕЛЬ ГОТОВИТСЯ К ШПЕГЕЛЮ )))
показати весь коментар
04.05.2020 02:19 Відповісти
Міняю одного Шмигаля на два шніцеля.
Шпінделі і Менделі не прєдлагать.
показати весь коментар
04.05.2020 02:58 Відповісти
За шніцелями - в ресторан "Велюр", як альтернатива - каклєти.
показати весь коментар
04.05.2020 06:04 Відповісти
Каждый год 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (ТБ). Он остается самым значительным в мире инфекционным заболеванием, которое ежегодно убивает около 1,7 миллиона человек
В структуре смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний в России доля умерших от туберкулёза составляет 70 %.
показати весь коментар
04.05.2020 02:30 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
показати весь коментар
04.05.2020 02:45 Відповісти
Население Швеции 10 млн - 2679 умерло
Население Германии 80 млн - 6866 умерло
Умножь на 8 верхнюю строку и получишь что было бы в Германии без карантина.
показати весь коментар
04.05.2020 07:51 Відповісти
Навіть помноживши на 8 - цифра особливо не вражає, як для пандемії.
Ти наводиш приклад Германії, а не Італії і Іспанії - там теж карантин і самоізоляція?
показати весь коментар
04.05.2020 09:04 Відповісти
Швеция и Германия гораздо ближе друг к другу, чем Швеция и Италия. Во всех смыслах. Потому и сравниваю их. Может мне с Ираном сравнивать Швецию?
показати весь коментар
04.05.2020 09:13 Відповісти
У Германії найнижча смертність через доступність тестування.
А так ці всі порівняння до гузна дверці. Що з карантином, що без - вірус поширюється.
показати весь коментар
04.05.2020 09:20 Відповісти
От меня до Киева 45 минут езды. Нет ни одного заболевшего. Без карантина они были бы 100%. А мне и одного больного в поселке не нужно, так что меня устраивает. Нет болезни - нет проблем.
показати весь коментар
04.05.2020 09:25 Відповісти
А може нємає хворих через те, що не така то вже і страшна пандемія? 😂😂😂
показати весь коментар
04.05.2020 09:32 Відповісти
Может, но я не хочу на себе проверять. В Китае все было не так не страшно, в США, Италии, Испании тоже не весело. Нас может спасло не то что вирус какой-то там нестрашный, а именно карантин и то что у нас не проходной двор.
показати весь коментар
04.05.2020 09:35 Відповісти
Не выходите из самоизоляции, тевтоны и галлы!
Как сидели - так и сидите по домам, как зайчики.
До осени.
Зачем же прерывать самоизоляцию, раз осенью по новой макароновирус обещают?
А к зиме сами от голода перемрете.
Зачем Вы Китаю?
Вы Китаю не нужны...
показати весь коментар
04.05.2020 03:41 Відповісти
а ты обязательно принеси эту инфекцию маме с папой ( за то что тебя таким идиотом вырастили) и не забудь своих друзей заразить.
показати весь коментар
04.05.2020 07:03 Відповісти
Вообще -то карантин хитро так назван САМОИЗОЛЯЦИЕЙ. Т.е. человек сам изолировался и власть тут ни при чем, и если что- ни за что не отвечает. Вот кушать ему нечего, так сам виноват. Он же САМОизолировался.
Как бы человек имеет право и САМ выйти из изоляции. Ан нет. Тут появляется власть и начинает человека чморить, но при этом накормить его не собирается и ничего ему не предлагает. Пусть опять типа добровольно САМОизолируется. А если сдохнет с голоду, то САМ и виноват.
Ловко придумано!
показати весь коментар
04.05.2020 03:47 Відповісти
Я об этом же говорил вначале марта
показати весь коментар
04.05.2020 06:31 Відповісти
Самоизоляцией карантин тольно в рашке называют. Поменьши их новости смотрите..
показати весь коментар
04.05.2020 12:18 Відповісти
Ви впевнені? Погугліть self isolation.
НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 6530
показати весь коментар
04.05.2020 13:34 Відповісти
В реальной жизни ни разу не слышал. Во всяком случае в Германии так никто не говорит, тем более правительство
показати весь коментар
04.05.2020 15:43 Відповісти
В НАТО хорошо помнят историю, по крайней мере в случае с Испанкой, которая как раз началась весной, но осенью нанесла "основной удар".
показати весь коментар
04.05.2020 05:34 Відповісти
Химическая атака была 22 апреля 1915 года в Первую Мировую,Испанка пришла следом...Кайзер Вильгельм НАТОвский головорез
показати весь коментар
04.05.2020 06:35 Відповісти
Це що, як натяк нам, що карантин буде перманентним?
показати весь коментар
04.05.2020 06:07 Відповісти
захочешь жить -- ты сам в своем доме забаррикадируешься.
показати весь коментар
04.05.2020 07:07 Відповісти
Инстинкт самосохранения - захочешь жить, ещё не так раскорячишся.
показати весь коментар
04.05.2020 07:38 Відповісти
НАТО хочет поработить РАБссию и ее недра. Нефть станет опять 150 долларов за бокал
показати весь коментар
04.05.2020 06:26 Відповісти
Есть вирус на марсе нет ли вируса на марсе.На это четко ответил Тукмен-Баши -не то шо вируса и слова такого нет в страене. И пока не докажут эпидемию в Туркмении все заинтересованые в этой истерии лица, Туркмения будет права.
показати весь коментар
04.05.2020 06:36 Відповісти
В СССР Джугашвили не строил ГУЛАГ для быдла.Александр Солженицын сочинил дерьмо про советское ГОФФНО
показати весь коментар
04.05.2020 07:16 Відповісти
С Солжниценым не знаком а вот бабушек я своих распросил подробно а свою молодость при царе батюшке они помнили хорошо сколько, как и по чем и много еще чего за свою Люблю историю с детства.Так что есть с чем сравнивать.Остальные говорить боялись.А вот они мне доверяли и верили,что болтать лишнего не буду.
показати весь коментар
04.05.2020 09:20 Відповісти
Если начнется осенью, то миру кранты.
показати весь коментар
04.05.2020 06:59 Відповісти
Єслі осєнью міру кранти,
То нє бойса, - падохнєш і ти.

НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени, - Der Spiegel - Цензор.НЕТ 4662
показати весь коментар
04.05.2020 13:40 Відповісти
 
 