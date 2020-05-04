НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени, - Der Spiegel

Керівництво НАТО готує план дій на випадок, якщо восени почнеться друга хвиля поширення коронавірусу.

За інформацією німецького видання Der Spiegel, на таємному засіданні представники альянсу і генеральний секретар Єнс Столтенберг в зв'язку з цим вирішили розробити план дій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Таким чином військовий союз хоче краще підготуватися до нового спалаху вірусу, щоб мати можливість надавати більш ефективну підтримку постраждалим від інфекції країнам НАТО. План дій повинен сформуватися під егідою головнокомандувача збройними силами НАТО в Європі генерала Тода Уолтерса.

Дипломати альянсу вважають, що трансатлантичний союз повинен бути краще озброєний на випадок епідемії. Небезпеки пандемії до сих пір приділяли занадто мало уваги. Тому поряд з планом дій на випадок другої хвилі коронавируса восени повинен виникнути також окремий довгостроковий план під назвою Pandemic Response Contingency Plan.

Столтенберг наполягає на якнайшвидшому просуванні плану дій. Також запропонував загальні закупівлі засобів індивідуального захисту і ліків через власне агентство підтримки і закупівель НАТО.

