РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 763 22

Египет ослабляет карантин и открывает отели для местных туристов

Египет ослабляет карантин и открывает отели для местных туристов

В Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет The New York Times.

В отелях должен быть обуcтроен медпункт с врачом-гражданином Египта. Также должно быть выделено небольшое здание либо часть этажа, где будет создана карантинная зона в случае выявления коронавируса у терситов или персонала.

Отдыхающим должны регулярно мерить температуру и обеспечить их дезинфицирующими средствами. Процедуру регистрации они будут проходить онлайн. Членам персонала будут делать тестирование на коронавирус, когда они начинают работу в отеле.

До конца мая отели могут принимать лишь 25% гостей от максимальной заполняемости. С 1 июня это число планируют увеличить до 50%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Египте дезинфицируют пирамиды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На туристический сектор приходится 12-15% ВВП Египта. Его закрытие из-за коронавируса привело к потерям примерно в $1 млрд в месяц.

Власти ослабили карантин на священный у мусульман месяц Рамадан (с 23 апреля по 23 мая). На этот период позволили работать большему количеству предприятий и сократили комендантский час в ночное время.

Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что после Рамадана страна начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. По состоянию на 3 мая в стране выявлено 6465 случаев коронавируса и 429 смертей среди больных COVID-19.

Египет (773) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
тока свиноботы могут одновременно визжать о бессмысленности карантина и о том, что много заболевших из-за действий власти
показать весь комментарий
04.05.2020 08:04 Ответить
+6
Украина продлит Карантин еще на 4 года.Зеля сказал,эпоха бедности еще не закончилась...
показать весь комментарий
04.05.2020 08:19 Ответить
+4
це не ти біля дошки, умнік? бо дуже схоже на тебе

Египет ослабляет карантин и открывает отели для местных туристов - Цензор.НЕТ 2054
показать весь комментарий
04.05.2020 08:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тока свиноботы могут одновременно визжать о бессмысленности карантина и о том, что много заболевших из-за действий власти
показать весь комментарий
04.05.2020 08:04 Ответить
це не ти біля дошки, умнік? бо дуже схоже на тебе

Египет ослабляет карантин и открывает отели для местных туристов - Цензор.НЕТ 2054
показать весь комментарий
04.05.2020 08:06 Ответить
а один выдающийся зелебобик может одновременно прославлять дурантин и давать советы его нарушить
показать весь комментарий
04.05.2020 08:08 Ответить
зебиленок решил Клоуна защитить???
показать весь комментарий
04.05.2020 08:47 Ответить
https://censor.net/user/73230

тока свиноботы могут одновременно визжать о бессмысленности карантина и о том, что много заболевших из-за действий власти
показать весь комментарий
04.05.2020 09:27 Ответить
Украина продлит Карантин еще на 4 года.Зеля сказал,эпоха бедности еще не закончилась...
показать весь комментарий
04.05.2020 08:19 Ответить
Швондер заходи в ДурДом и кричит бротным,таак Чуваки я председатель ДомКома Швондер,за клого вы все голосовали на выборах?
Толпа дураков орет,за Швондерааа,за Швондера...,один сзади еле проохрипел,сиплым голосом,а я за товарища Сралина....
показать весь комментарий
04.05.2020 08:23 Ответить
шо за отель на фотке, кто знает?
показать весь комментарий
04.05.2020 08:25 Ответить
Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh
показать весь комментарий
04.05.2020 08:33 Ответить
я был в Конкорде.. Там лифтами к морю спускаешься...
Этот не похож...
показать весь комментарий
04.05.2020 08:38 Ответить
Неправда, это отель Sunrise El Palacio в Хургаде
показать весь комментарий
04.05.2020 10:44 Ответить
Местные египетские туристы - давно так не смеялся ))) Египет издавна славился толпами своих туристов.
показать весь комментарий
04.05.2020 08:29 Ответить
Ты дальше своего района ездило?Сиди и не вякай, если не знаешь о чем речь
показать весь комментарий
04.05.2020 08:54 Ответить
Шарм эш Шэйх...не?
показать весь комментарий
04.05.2020 08:29 Ответить
Для верблюдов???))
показать весь комментарий
04.05.2020 08:34 Ответить
зараз наші туди ринуть
показать весь комментарий
04.05.2020 09:10 Ответить
гриму не хватит под "местных туристов" маскироваться.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:57 Ответить
Лучше чем в Феодосии!
показать весь комментарий
04.05.2020 09:47 Ответить
случае выявления коронавируса у терситов или персонала. Источник: https://censor.net/n3193097
Гомер?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:47 Ответить
Ксенофонт...
показать весь комментарий
04.05.2020 09:55 Ответить
 
 