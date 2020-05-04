Єгипет послаблює карантин і відкриває готелі для місцевих туристів

У Єгипті в рамках ослаблення коронавірусного карантину дозволили відкрити готелі для місцевих туристів з низкою вимог і обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу ,про це пише The New York Times.

У готелях має бути облаштований медпункт з лікарем-громадянином Єгипту. Також має бути виділено невелику будівлю або частину поверху, де буде створена карантинна зона в разі виявлення коронавірусу у туриста або персоналу.

Відпочивальникам повинні регулярно міряти температуру і забезпечити їх дезінфекційними засобами. Процедуру реєстрації вони будуть проходити онлайн. Членам персоналу робитимуть тестування на коронавірус, коли вони вийдуть на роботу в готелі.

До кінця травня готелі можуть приймати лише 25% гостей від максимальної заповнюваності. З 1 червня цю кількість планують збільшити до 50%.

На туристичний сектор припадає 12-15% ВВП Єгипту. Його закриття через коронавірус призвело до втрат приблизно в $ 1 млрд на місяць.

Влада послабила карантин на священний у мусульман місяць Рамадан (з 23 квітня по 23 травня). На цей період дозволили працювати більшій кількості підприємств і скоротили комендантську годину в нічний час.

Прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі заявив, що після Рамадану країна почне поступово повертатися до нормального життя. Станом на 3 травня в країні виявлено 6465 випадків коронавірусу і 429 смертей серед хворих на COVID-19.