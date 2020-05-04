УКР
Коронавірус і карантин
7 763 22

Єгипет послаблює карантин і відкриває готелі для місцевих туристів

Єгипет послаблює карантин і відкриває готелі для місцевих туристів

У Єгипті в рамках ослаблення коронавірусного карантину дозволили відкрити готелі для місцевих туристів з низкою вимог і обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу ,про це пише The New York Times.

У готелях має бути облаштований медпункт з лікарем-громадянином Єгипту. Також має бути виділено невелику будівлю або частину поверху, де буде створена карантинна зона в разі виявлення коронавірусу у туриста або персоналу.

Відпочивальникам повинні регулярно міряти температуру і забезпечити їх дезінфекційними засобами. Процедуру реєстрації вони будуть проходити онлайн. Членам персоналу робитимуть тестування на коронавірус, коли вони вийдуть на роботу в готелі.

Пандемії могли запобігти, якби Китай давав правильну статистику щодо хворих, - епідеміолог Фаворов

До кінця травня готелі можуть приймати лише 25% гостей від максимальної заповнюваності. З 1 червня цю кількість планують збільшити до 50%.

На туристичний сектор припадає 12-15% ВВП Єгипту. Його закриття через коронавірус призвело до втрат приблизно в $ 1 млрд на місяць.

Влада послабила карантин на священний у мусульман місяць Рамадан (з 23 квітня по 23 травня). На цей період дозволили працювати більшій кількості підприємств і скоротили комендантську годину в нічний час.

Прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі заявив, що після Рамадану країна почне поступово повертатися до нормального життя. Станом на 3 травня в країні виявлено 6465 випадків коронавірусу і 429 смертей серед хворих на COVID-19.

Автор: 

тока свиноботы могут одновременно визжать о бессмысленности карантина и о том, что много заболевших из-за действий власти
показати весь коментар
04.05.2020 08:04 Відповісти
+6
Украина продлит Карантин еще на 4 года.Зеля сказал,эпоха бедности еще не закончилась...
показати весь коментар
04.05.2020 08:19 Відповісти
+4
це не ти біля дошки, умнік? бо дуже схоже на тебе

Египет ослабляет карантин и открывает отели для местных туристов - Цензор.НЕТ 2054
показати весь коментар
04.05.2020 08:06 Відповісти
це не ти біля дошки, умнік? бо дуже схоже на тебе

Египет ослабляет карантин и открывает отели для местных туристов - Цензор.НЕТ 2054
показати весь коментар
04.05.2020 08:06 Відповісти
а один выдающийся зелебобик может одновременно прославлять дурантин и давать советы его нарушить
показати весь коментар
04.05.2020 08:08 Відповісти
зебиленок решил Клоуна защитить???
показати весь коментар
04.05.2020 08:47 Відповісти
https://censor.net/user/73230

Швондер заходи в ДурДом и кричит бротным,таак Чуваки я председатель ДомКома Швондер,за клого вы все голосовали на выборах?
Толпа дураков орет,за Швондерааа,за Швондера...,один сзади еле проохрипел,сиплым голосом,а я за товарища Сралина....
показати весь коментар
04.05.2020 08:23 Відповісти
шо за отель на фотке, кто знает?
показати весь коментар
04.05.2020 08:25 Відповісти
Concorde El Salam Hotel Sharm El Sheikh
показати весь коментар
04.05.2020 08:33 Відповісти
я был в Конкорде.. Там лифтами к морю спускаешься...
Этот не похож...
показати весь коментар
04.05.2020 08:38 Відповісти
Неправда, это отель Sunrise El Palacio в Хургаде
показати весь коментар
04.05.2020 10:44 Відповісти
Местные египетские туристы - давно так не смеялся ))) Египет издавна славился толпами своих туристов.
показати весь коментар
04.05.2020 08:29 Відповісти
Ты дальше своего района ездило?Сиди и не вякай, если не знаешь о чем речь
показати весь коментар
04.05.2020 08:54 Відповісти
Шарм эш Шэйх...не?
показати весь коментар
04.05.2020 08:29 Відповісти
Для верблюдов???))
показати весь коментар
04.05.2020 08:34 Відповісти
зараз наші туди ринуть
показати весь коментар
04.05.2020 09:10 Відповісти
гриму не хватит под "местных туристов" маскироваться.
показати весь коментар
04.05.2020 09:57 Відповісти
Лучше чем в Феодосии!
показати весь коментар
04.05.2020 09:47 Відповісти
случае выявления коронавируса у терситов или персонала. Источник: https://censor.net/n3193097
Гомер?
показати весь коментар
04.05.2020 09:47 Відповісти
Ксенофонт...
показати весь коментар
04.05.2020 09:55 Відповісти
 
 