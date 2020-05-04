2 436 51
Госбюджет с начала года недополучил 41 млрд грн, - Госказначейство
Государственный бюджет Украины в апреле 2020 года был недовыполнен по доходам на 11,6%, или на 13,6 млрд гривен, а с начала года - на 41,39 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Доходы госбюджета за март составили 103,95 млрд гривен при плане 117,59 млрд гривен, а за четыре месяца - 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.
Напомним, что 13 апреля Верховная Рада сократила план по доходам государственного бюджета с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен и увеличила его расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.
