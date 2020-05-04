РУС
Новости Бюджет-2020
Госбюджет с начала года недополучил 41 млрд грн, - Госказначейство

Государственный бюджет Украины в апреле 2020 года был недовыполнен по доходам на 11,6%, или на 13,6 млрд гривен, а с начала года - на 41,39 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Доходы госбюджета за март составили 103,95 млрд гривен при плане 117,59 млрд гривен, а за четыре месяца - 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.

Напомним, что 13 апреля Верховная Рада сократила план по доходам государственного бюджета с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен и увеличила его расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. Предельный дефицит государственного бюджета будет увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

Порох, зупинись нарешті!
04.05.2020 12:04
слава кварталу 95!
ура, товаріщі!
04.05.2020 12:06
Прям стесняюсь спросить, а где миллиарды, которые воровал Порошенко и которые должны были бурным потоком хлынуть в казну
04.05.2020 12:06
Порох, зупинись нарешті!
04.05.2020 12:04
29.10.19 "Мы стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский
29.04.20 "Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера ..."- Зеленский
04.05.2020 12:08
Нема нічого неможливого якщо ти ( МИР ДВЕРЬ МЯЧ ) - англійською !!!!
04.05.2020 12:42
Зря вы так. Зелебобики с их IQ никогда не догадаются.
04.05.2020 12:50
зедебілу треба негайно повертати вартість газу по 8,55 грн за куб --- а потім і по 11...

інакше діра в бюджеті лише зростатиме...
04.05.2020 12:55
це вже кінець епохи бідності?
04.05.2020 12:04
Вже рік як! Зебіли не дадуть збрехати!
04.05.2020 12:06
це вже повний кінець епохи бідності
04.05.2020 12:08
Хорошие тэмпы К концу пятилетки выйдем в ноли
04.05.2020 12:05
слава кварталу 95!
ура, товаріщі!
04.05.2020 12:06
Прям стесняюсь спросить, а где миллиарды, которые воровал Порошенко и которые должны были бурным потоком хлынуть в казну
04.05.2020 12:06
там же где и миллиарды которые воровал янукович?
04.05.2020 17:28
Хуже не будет !!!
Да, зебенята,?
04.05.2020 12:06
Секта свидетелей клована-держите карман шире.)
04.05.2020 12:07
Мы урезали вам зарплату, так вы стали меньше тратить на покупки ! Возмутительно !!! Как же мы теперь наполним бюджет ? Это возмутительно !!!
04.05.2020 12:08
не зарплатню урізали, а зовсім позбавили людей можливості заробляти
04.05.2020 12:11
Недополучил 90 миллиардов, так как в том числе НБУ. Это просто напечатанные деньги. Их в бюджете не было. Поэтому такие сказки можно рассказывать ничего не понимающим людям, Особенно когда такую статью вывешивают на Цензоре. За 4 месяца дыра в 90 миллиардов, и гасится часть недостачи печатью денег. То что я написал видно с этого отчета.
04.05.2020 12:09
Єслі би нє короновірус...то уже би собиралі урожай яблок на Марсе...
04.05.2020 12:09
яблука на Марсі потрібні тільки марсіянам
на Землі своїх яблук вистачає, слава богу
04.05.2020 12:17
А можно поподробней?
04.05.2020 12:09
Треба терміново комусь знову на халяву роздати гроші з бюджету. Дуже треба! Мабуть є дата, до якої економіку потрібно знищити?
04.05.2020 12:09
та ну... не жалобьте...
на ваши зарплаты как посмотришь...так там еще по сусекам... скрести и скрести ))))
04.05.2020 12:09
якщо воно не знає хто є причиною барбекю на куликах, то як наповнити бюджет - тим паче
04.05.2020 12:13
А говорили что Порох наживается на войне, и если он уйдёт, то война закончится.
Война продолжается, в бюджете - дыра.
Кто же теперь наживается на войне ?
04.05.2020 12:19
хто-хто - офшорник і мародер бубочка ква-квартальний
04.05.2020 12:21
Він не хоче її зупиняти!!!
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volodimir-zelenskiy-pro-putina-interv-yu-v-tesla-novini-ukrajini-50032704.html Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то обов'язково зупиниш. Минула влада не хотіла.
04.05.2020 12:24
Ну значит меньше придется воровать. Или для Ахметова и его *зеленых тарифов* и для дотаций других олигофренов деньги полюбому найдут? Не понятно только зачем власть держит курс доллара, вместо медленно плавно послаблять. Ведь чем сильнее сжимается пружина тем сильнее она выстрелит.
04.05.2020 12:20
А по автопарку возле Кабмина не скажешь что в стране не хватает денег. Да и не слышно чтобы Ахметов вместо покупать продавал свои иностранные замки и яхты. Может у наших олигофренов какой то другой бюджет?
04.05.2020 12:22
Надеюсь это отразится на зарплатах слуг прасого вумнаго нариду,ибо нарид уже обделался по полной.
04.05.2020 12:30
Давайте уволим ещё раз Нефёдова.
04.05.2020 12:36
З чого віддавати Суркісам, Бєням, а як янек вслід за косатою відсудить компенсації. Знімайте карантин нам треба на вас працювати.
04.05.2020 12:37
зелена чума
04.05.2020 12:37
так а з кого ж він "дополучит", якщо країна завмерла? Середній та малий бізнес, який справно платив в бюджет податки - не працює, нічого не виробляє, не продає/не купляє, не продає послуги, в людей немає грошей платити за ті послуги, бо ви відібрали в них роботу недолугими мірами. Це ж ви і призвели своїм дивним карантином до таких наслідків. Транспорт не працює, якщо навіть хтось і хотів би працювати, то співробітники не можуть дістатись до робооти. Все що ви сьогодні отримуєте в бюджет, то лише супермаркети, аптеки та заправки. Все! Всі інші платники податків вами зупинені, чи знищені. Вже навіть і не зрозуміло чи відродяться вони після такої тривалої паузи. Чого ви скаржитесь? Знаходьте рішення, а не скавуліть.
04.05.2020 12:42
натомість ніхто з вас не зменшив собі зарплати з того ж самого недоотриманого бюджету. На вас, паскуд, як витрачались шалені гроші, так і витрачаються, на всіх ваших "помічниць"-хвойд, на всю вашу недолугу діяльність витрачаються такі гроші, ніби ви "працюєте" в Швейцарії, в якій рівень життя шалено високий.
04.05.2020 12:45
та що там відновиться,дані з фіксальних служб вказує на те,що половина зупиненого бізнесу вже ліквідовані як суб'єкти господарювання.
04.05.2020 12:52
фіскальна служба(податкова)
04.05.2020 12:56
так, це дуже красномовно видно, коли йдеш містом а там, через один маленький магазинчик/кафешку у вітринах, на вікнах написано ОРЕНДА.. (( Це наше сумне сьогодення.
04.05.2020 15:02
блін, при владі реально дебіли.
04.05.2020 12:48 Ответить
Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 6810
04.05.2020 12:51 Ответить
Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 150
04.05.2020 12:52 Ответить
Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 4468
04.05.2020 13:19 Ответить
экономический прорыв, экономику порвало в нескольких местах.
04.05.2020 13:34 Ответить
+40% ввп...
04.05.2020 13:35 Ответить
зеля, хватит наживаться на войне и красть ещё один бюджет украины!
04.05.2020 13:36 Ответить
может теперь зебилы поймут из какой ситуации вырулил порох - политический кризис, война, потеря промышленности, газовые войны, угроза дефолта... а тут всего месяц карантина и зеля сдулся
04.05.2020 13:38 Ответить
Зе придумал коронавирус. Вот гад.
04.05.2020 13:43 Ответить
у юльки надо попросить
она сейчас миллионер
04.05.2020 14:32 Ответить
 
 