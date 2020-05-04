Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство

Державний бюджет України у квітні 2020 року був недовиконаний за доходами на 11,6%, або на 13,6 млрд гривень, а від початку року - на 41,39 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Доходи держбюджету за березень становлять 103,95 млрд гривень за плану 117,59 млрд гривень, а за чотири місяці - 314,98 млрд гривень за плану в 356,38 млрд гривень.

Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада скоротила план стосовно доходів державного бюджету з 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень і збільшила його витрати з 1,184 трлн гривень до 1,266 трлн гривень. Граничний дефіцит державного бюджету буде збільшено з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень.