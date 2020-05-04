2 436 51
Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство
Державний бюджет України у квітні 2020 року був недовиконаний за доходами на 11,6%, або на 13,6 млрд гривень, а від початку року - на 41,39 млрд гривень.
Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Доходи держбюджету за березень становлять 103,95 млрд гривень за плану 117,59 млрд гривень, а за чотири місяці - 314,98 млрд гривень за плану в 356,38 млрд гривень.
Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада скоротила план стосовно доходів державного бюджету з 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень і збільшила його витрати з 1,184 трлн гривень до 1,266 трлн гривень. Граничний дефіцит державного бюджету буде збільшено з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень.
Топ коментарі
+24 vitaliymkua
показати весь коментар04.05.2020 12:04 Відповісти Посилання
+20 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар04.05.2020 12:06 Відповісти Посилання
+20 Irada
показати весь коментар04.05.2020 12:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
29.04.20 "Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера ..."- Зеленский
інакше діра в бюджеті лише зростатиме...
ура, товаріщі!
Да, зебенята,?
на Землі своїх яблук вистачає, слава богу
на ваши зарплаты как посмотришь...так там еще по сусекам... скрести и скрести ))))
Война продолжается, в бюджете - дыра.
Кто же теперь наживается на войне ?
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volodimir-zelenskiy-pro-putina-interv-yu-v-tesla-novini-ukrajini-50032704.html Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то обов'язково зупиниш. Минула влада не хотіла.
она сейчас миллионер