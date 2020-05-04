Мэры vs Зеленский. Как Киев может потерять контроль над регионами. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич расскажет о том, как бунт против гибридного Зе-карантина на ровном месте создает новых народных героев и чем все это грозит стране.

Как стихийное сопротивление карантину может подтолкнуть к созданию некой "партии мэров", которая сможет бросить вызов "слугам народа" на местных выборах осенью?

Будет ли этот политический проект действительно независимым от Офиса президента? И зачем Банковой такая партия-"спойлер"?

Чем опасна "мэрская фронда" для полуфеодальной страны? И кто ведет Украину к карте "удельных княжеств" из сериала о президенте Голобородько?

