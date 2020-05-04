РУС
Мэры vs Зеленский. Как Киев может потерять контроль над регионами. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич расскажет о том, как бунт против гибридного Зе-карантина на ровном месте создает новых народных героев и чем все это грозит стране.

Как стихийное сопротивление карантину может подтолкнуть к созданию некой "партии мэров", которая сможет бросить вызов "слугам народа" на местных выборах осенью?

Будет ли этот политический проект действительно независимым от Офиса президента? И зачем Банковой такая партия-"спойлер"?

Чем опасна "мэрская фронда" для полуфеодальной страны? И кто ведет Украину к карте "удельных княжеств" из сериала о президенте Голобородько?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) мэр (1653)
Топ комментарии
+46
Когда власть превращается в жалкое посмешище - она перестает быть ВЛАСТЬЮ. Чем угодно, но не властью.
04.05.2020 20:52 Ответить
+36
Войско взбунтовалось. Говорят, царь ненастоящий! (с)
04.05.2020 20:51 Ответить
+32
Уже потерял контроль. И маловероятно, что к нему теперь будут относиться как к главе государства.
04.05.2020 20:52 Ответить
Зебил, ты как клоун честное слово. "Зеленский жесткой рукой наведет порядок", это такая новая хохма 95го квартала?
04.05.2020 21:38 Ответить
Попытаюсь без оскорблений еще раз пояснить. Если будет происходить дезинтеграция Украины по описанному сценарию, то потеря власти Зеленским не приведет автоматически к возвращению власти Порошенко. А произойдет распад Украины на удельные княжества с последующим захватом их Россией. Еще раз прошу, подумай хоть чуть-чуть.
04.05.2020 21:50 Ответить
Это всё и так произойдёт , если ублюдочное Зе и дальше останется в кресле президента . Малоросов . Президентом должен только быть патриот Украины тчк
05.05.2020 08:48 Ответить
А чому "как"?
05.05.2020 08:44 Ответить
Ты бы не накручивал федерализацию,никто этого не делает! Просто мер хочет показать ,что закон один для всех!
04.05.2020 22:14 Ответить
Это не "федерализация"! Федерализация - это когда на уровне законов и Конституции региональным властям дается больше полномочий. А если региональная власть тупо говорит, что она не будет подчиняться центральной власти - это дезинтеграция и разрушение государства. Именно такое и происходило в Крыму и на Донбассе на моих глазах.
04.05.2020 22:25 Ответить
Ну и рожи у нашей власти....
04.05.2020 21:35 Ответить
с идиотом -президентом Киев может потерять фсе.
04.05.2020 21:56 Ответить
Бред, не верю, чтобы кличко, филатов, садовый и др. были рядом с ворами и коллаборантами гепой и трухой, они тогда своими руками себя уничтожат, важнее сейчас определить лидера, и готовиться к президентским выборам, а не лить воду в огород беса путлера.
04.05.2020 21:56 Ответить
Тогда напомню, что Садовой, как раз очень хорошо сотрудничал с Януковичем, приветствовал избрание его президентом, приглашался на его ДР, дарил ему подарки, и т.д.
04.05.2020 22:01 Ответить
і шо7
Чи він повинен був наплювати на запрошення?
Чи прийти без подарунка?
А що був за подарунок, не підкажеш всєзнающій?
05.05.2020 14:45 Ответить
04.05.2020 22:07 Ответить
Для того, щоб якось жити - на місцях люди зрозуміли, що в Україні Гетьмана немає вже рік! Є якийсь "незрозумілийХренЗАроялєм", який живе по сценарію і не розуміє, що навколо є реальність, а не подіум!
04.05.2020 22:29 Ответить
Караул!!! По поводу чего мы все знаем, 49 дней нищебродства, денег дайте, согласен сидеть в карантине до 2-го пришествия.
04.05.2020 22:30 Ответить
Головне - щоб Регіони не втратили Солідарність!
05.05.2020 00:22 Ответить
Зв'язки з олігархами, будівельні справи на Одещині, елітне житло і зв'язок з олігархами. А також "загублений" лист з Кабміну Це все - про ймовірного кандидата в мери Одеси Міхеїла Саакашвілі.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=BUzLser9i1Y&feature=emb_logo
05.05.2020 00:31 Ответить
Та ты шо ? А куялизации тебе не надо ?? . Скасуваты потрибно малороса зюзю , и поставить на его место президента - патриота Украины .
05.05.2020 08:55 Ответить
О, запоребриковые мечтатели пуйла нарисовались с **************
05.05.2020 09:45 Ответить
https://censor.net/user/469763 , да вы шо, как это "скасувати посаду президента"? Цензор же - агитационная площадка панамского мародера, тут же топят не просто против ЗЕбила, они волают за свинарчука. Кто-бы ни был главой государства... "а баба яга против". Только мальдивы, только хардкор
05.05.2020 12:41 Ответить
Где проекты Вильных громад иначе получим Баронов и баранов. Громады должны состоять из школьных округов, кварталов и домовладений со своими коштами и правом голоса. И Свободног Пересичного котрый может выбирать кому платить податок напрямую за сервисы.
05.05.2020 06:35 Ответить
Мабуть Зеленський буде останнім президентом на Україні.
05.05.2020 07:30 Ответить
КАКИЕ это "новые" херои, ХВАТИТ с жителей Украины делать дураками, это могло пройти раньше, когда люди всё делали и пользовались с помощью зубила - молотка и какой то Бого матери. В настоящее время ИНТЕРНЕТА и правильного понимания происходящего, жители Украины и городов где такие мерины - коррупционеры местного разлива керуют и пытаются заработать себе с помощью грязного пиара авторитет!? - ХРЕНУШКИ ИМ ВСЕМ, НЕ ЧЕГО У НИХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
05.05.2020 08:41 Ответить
Регіоналізм, децентралізація після тотального грабунку центром, а насправді феодалізація та замаскована федералізація, анархія, розвал, поглинання черговий раз братніми сусідами. Все по накатаній. Дуже мене дивує та дратує це замкнуте коло історії тупих, безнадійних рабів ідіотів.
05.05.2020 08:54 Ответить
Дідок в Моцкві уже старенький,
Вкраїну цілу не ковтне.
То Лихоносець попередньо,
Її на кашку прожує..
05.05.2020 09:04 Ответить
05.05.2020 10:31 Ответить
