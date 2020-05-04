Мери vs Зеленський. Як Київ може втратити контроль над регіонами. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розповість про те, як бунт проти гібридного Зе-карантину на рівному місці створює нових народних героїв і чим все це загрожує країні.
Як стихійний спротив карантину може підштовхнути до створення якоїсь "партії мерів", яка зможе кинути виклик "слугам народу" на місцевих виборах восени?
Чи буде цей політичний проєкт дійсно незалежним від Офісу президента? І навіщо Банковій така партія-"спойлер"?
Чим небезпечна "мерська фронда" для напівфеодальної країни? І хто веде Україну до карти "удільних князівств" із серіалу про президента Голобородька?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Топ коментарі
+46 18c49ed2
показати весь коментар04.05.2020 20:52 Відповісти Посилання
+36 belge
показати весь коментар04.05.2020 20:51 Відповісти Посилання
+32 Vladimir Longer
показати весь коментар04.05.2020 20:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи він повинен був наплювати на запрошення?
Чи прийти без подарунка?
А що був за подарунок, не підкажеш всєзнающій?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=BUzLser9i1Y&feature=emb_logo
Вкраїну цілу не ковтне.
То Лихоносець попередньо,
Її на кашку прожує..