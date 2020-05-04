Мери vs Зеленський. Як Київ може втратити контроль над регіонами. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розповість про те, як бунт проти гібридного Зе-карантину на рівному місці створює нових народних героїв і чим все це загрожує країні.

Як стихійний спротив карантину може підштовхнути до створення якоїсь "партії мерів", яка зможе кинути виклик "слугам народу" на місцевих виборах восени?

Чи буде цей політичний проєкт дійсно незалежним від Офісу президента? І навіщо Банковій така партія-"спойлер"?

Чим небезпечна "мерська фронда" для напівфеодальної країни? І хто веде Україну до карти "удільних князівств" із серіалу про президента Голобородька?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.



