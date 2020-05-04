УКР
Мери vs Зеленський. Як Київ може втратити контроль над регіонами. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розповість про те, як бунт проти гібридного Зе-карантину на рівному місці створює нових народних героїв і чим все це загрожує країні.

Як стихійний спротив карантину може підштовхнути до створення якоїсь "партії мерів", яка зможе кинути виклик "слугам народу" на місцевих виборах восени?

Чи буде цей політичний проєкт дійсно незалежним від Офісу президента? І навіщо Банковій така партія-"спойлер"?

Чим небезпечна "мерська фронда" для напівфеодальної країни? І хто веде Україну до карти "удільних князівств" із серіалу про президента Голобородька?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.


Автор: 

Зеленський Володимир (25578) мер (511)
Топ коментарі
+46
Когда власть превращается в жалкое посмешище - она перестает быть ВЛАСТЬЮ. Чем угодно, но не властью.
показати весь коментар
04.05.2020 20:52 Відповісти
+36
Войско взбунтовалось. Говорят, царь ненастоящий! (с)
показати весь коментар
04.05.2020 20:51 Відповісти
+32
Уже потерял контроль. И маловероятно, что к нему теперь будут относиться как к главе государства.
показати весь коментар
04.05.2020 20:52 Відповісти
Зебил, ты как клоун честное слово. "Зеленский жесткой рукой наведет порядок", это такая новая хохма 95го квартала?
показати весь коментар
04.05.2020 21:38 Відповісти
Попытаюсь без оскорблений еще раз пояснить. Если будет происходить дезинтеграция Украины по описанному сценарию, то потеря власти Зеленским не приведет автоматически к возвращению власти Порошенко. А произойдет распад Украины на удельные княжества с последующим захватом их Россией. Еще раз прошу, подумай хоть чуть-чуть.
показати весь коментар
04.05.2020 21:50 Відповісти
Это всё и так произойдёт , если ублюдочное Зе и дальше останется в кресле президента . Малоросов . Президентом должен только быть патриот Украины тчк
показати весь коментар
05.05.2020 08:48 Відповісти
А чому "как"?
показати весь коментар
05.05.2020 08:44 Відповісти
Ты бы не накручивал федерализацию,никто этого не делает! Просто мер хочет показать ,что закон один для всех!
показати весь коментар
04.05.2020 22:14 Відповісти
Это не "федерализация"! Федерализация - это когда на уровне законов и Конституции региональным властям дается больше полномочий. А если региональная власть тупо говорит, что она не будет подчиняться центральной власти - это дезинтеграция и разрушение государства. Именно такое и происходило в Крыму и на Донбассе на моих глазах.
показати весь коментар
04.05.2020 22:25 Відповісти
Ну и рожи у нашей власти....
показати весь коментар
04.05.2020 21:35 Відповісти
с идиотом -президентом Киев может потерять фсе.
показати весь коментар
04.05.2020 21:56 Відповісти
Бред, не верю, чтобы кличко, филатов, садовый и др. были рядом с ворами и коллаборантами гепой и трухой, они тогда своими руками себя уничтожат, важнее сейчас определить лидера, и готовиться к президентским выборам, а не лить воду в огород беса путлера.
показати весь коментар
04.05.2020 21:56 Відповісти
Тогда напомню, что Садовой, как раз очень хорошо сотрудничал с Януковичем, приветствовал избрание его президентом, приглашался на его ДР, дарил ему подарки, и т.д.
показати весь коментар
04.05.2020 22:01 Відповісти
і шо7
Чи він повинен був наплювати на запрошення?
Чи прийти без подарунка?
А що був за подарунок, не підкажеш всєзнающій?
показати весь коментар
05.05.2020 14:45 Відповісти
Мери vs Зеленський. Як Київ може втратити контроль над регіонами - Цензор.НЕТ 7783
показати весь коментар
04.05.2020 22:07 Відповісти
Для того, щоб якось жити - на місцях люди зрозуміли, що в Україні Гетьмана немає вже рік! Є якийсь "незрозумілийХренЗАроялєм", який живе по сценарію і не розуміє, що навколо є реальність, а не подіум!
показати весь коментар
04.05.2020 22:29 Відповісти
Караул!!! По поводу чего мы все знаем, 49 дней нищебродства, денег дайте, согласен сидеть в карантине до 2-го пришествия.
показати весь коментар
04.05.2020 22:30 Відповісти
Головне - щоб Регіони не втратили Солідарність!
показати весь коментар
05.05.2020 00:22 Відповісти
Зв'язки з олігархами, будівельні справи на Одещині, елітне житло і зв'язок з олігархами. А також "загублений" лист з Кабміну Це все - про ймовірного кандидата в мери Одеси Міхеїла Саакашвілі.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1080&v=BUzLser9i1Y&feature=emb_logo
показати весь коментар
05.05.2020 00:31 Відповісти
Та ты шо ? А куялизации тебе не надо ?? . Скасуваты потрибно малороса зюзю , и поставить на его место президента - патриота Украины .
показати весь коментар
05.05.2020 08:55 Відповісти
О, запоребриковые мечтатели пуйла нарисовались с **************
показати весь коментар
05.05.2020 09:45 Відповісти
https://censor.net/user/469763 , да вы шо, как это "скасувати посаду президента"? Цензор же - агитационная площадка панамского мародера, тут же топят не просто против ЗЕбила, они волают за свинарчука. Кто-бы ни был главой государства... "а баба яга против". Только мальдивы, только хардкор
показати весь коментар
05.05.2020 12:41 Відповісти
Где проекты Вильных громад иначе получим Баронов и баранов. Громады должны состоять из школьных округов, кварталов и домовладений со своими коштами и правом голоса. И Свободног Пересичного котрый может выбирать кому платить податок напрямую за сервисы.
показати весь коментар
05.05.2020 06:35 Відповісти
Мабуть Зеленський буде останнім президентом на Україні.
показати весь коментар
05.05.2020 07:30 Відповісти
КАКИЕ это "новые" херои, ХВАТИТ с жителей Украины делать дураками, это могло пройти раньше, когда люди всё делали и пользовались с помощью зубила - молотка и какой то Бого матери. В настоящее время ИНТЕРНЕТА и правильного понимания происходящего, жители Украины и городов где такие мерины - коррупционеры местного разлива керуют и пытаются заработать себе с помощью грязного пиара авторитет!? - ХРЕНУШКИ ИМ ВСЕМ, НЕ ЧЕГО У НИХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
показати весь коментар
05.05.2020 08:41 Відповісти
Регіоналізм, децентралізація після тотального грабунку центром, а насправді феодалізація та замаскована федералізація, анархія, розвал, поглинання черговий раз братніми сусідами. Все по накатаній. Дуже мене дивує та дратує це замкнуте коло історії тупих, безнадійних рабів ідіотів.
показати весь коментар
05.05.2020 08:54 Відповісти
Дідок в Моцкві уже старенький,
Вкраїну цілу не ковтне.
То Лихоносець попередньо,
Її на кашку прожує..
показати весь коментар
05.05.2020 09:04 Відповісти
Мери vs Зеленський. Як Київ може втратити контроль над регіонами - Цензор.НЕТ 9627
показати весь коментар
05.05.2020 10:31 Відповісти
