Новинский заявил, что полностью излечился от коронавируса

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 4 мая заявил, что вылечился от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Новинский отметил: "Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня – молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19 (обновлено). ФОТО