Новинский заявил, что полностью излечился от коронавируса
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 4 мая заявил, что вылечился от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Новинский отметил: "Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня – молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом".
Нічого, могила виправить...