Цензор.НЕТ
Новости
Новинский заявил, что полностью излечился от коронавируса

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 4 мая заявил, что вылечился от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Новинский отметил: "Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня – молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19 (обновлено). ФОТО

+33
Обидно...
04.05.2020 22:01 Ответить
+30
04.05.2020 22:00 Ответить
+28
Херово...
04.05.2020 22:01 Ответить
Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3943
04.05.2020 23:30 Ответить
короче, ничего хорошего в мире нет
04.05.2020 23:39 Ответить
****.
04.05.2020 23:41 Ответить
Зуйово
04.05.2020 23:43 Ответить
Tabarnak !
05.05.2020 06:28 Ответить
Новину про одужання Суки Православної треба озвучувати https://youtu.be/UTSa4fS2Fgw все тією ж піснею
05.05.2020 16:45 Ответить
Лікарі кажуть що після закінчення курсу лікування антибіотиками та іншими препаратами, контрольне ПЛР-дослідження вважається вірним лише після 2-3 тижнів з дня останнього прийому препарату.
04.05.2020 23:51 Ответить
Значит умрёт здоровым.
05.05.2020 01:46 Ответить
А від ненависті до всього українського ця зайда та кремлівська консерва, смотрящая за філією москальського сатанату РПЦ-КДБ в Україні, не вилікується ніяк.

Нічого, могила виправить...
05.05.2020 02:01 Ответить
Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7831
05.05.2020 02:09 Ответить
та ти упирь ніколи й не хворів, брехав, брешеш й будеш брехати , це ж саме стосується й всіх москальських попів, НІХТО, НІЯКИМ ВІРУСОМ НЕ ХВОРІВ, то була спланована акція з гум конвоєм московитів.
05.05.2020 05:39 Ответить
Живуча падла ...

05.05.2020 06:20 Ответить
Ну, як би йому було 85, а краще 90 та ще й хворів на діабет, то гигнув би гад, а так ....
05.05.2020 08:50 Ответить
зря...
05.05.2020 07:12 Ответить
а мы так надеялись!
05.05.2020 07:41 Ответить
Сумно.
05.05.2020 08:52 Ответить
Очень жаль.
05.05.2020 09:41 Ответить
Приходи когда от руцкаго мира излечишься.
05.05.2020 10:20 Ответить
скорбимо
06.05.2020 00:13 Ответить
