Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу
Позафракційний народний депутат Вадим Новинський 4 травня заявив, що вилікувався від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Новинський зазначив: "Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий. Дякую всім, хто в ці дні підтримував мене - молитвами і добрим словом. Слава Богу за все! Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні бореться з коронавірусом".
