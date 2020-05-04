Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський 4 травня заявив, що вилікувався від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Новинський зазначив: "Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий. Дякую всім, хто в ці дні підтримував мене - молитвами і добрим словом. Слава Богу за все! Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні бореться з коронавірусом".

