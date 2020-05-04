УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10517 відвідувачів онлайн
Новини
5 593 120

Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу

Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський 4 травня заявив, що вилікувався від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Новинський зазначив: "Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий. Дякую всім, хто в ці дні підтримував мене - молитвами і добрим словом. Слава Богу за все! Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто також захворів і сьогодні бореться з коронавірусом".

Дивіться також: Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19. ФОТО (оновлено)

Автор: 

Новинський Вадим (539) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Обидно...
показати весь коментар
04.05.2020 22:01 Відповісти
+30
показати весь коментар
04.05.2020 22:00 Відповісти
+28
Херово...
показати весь коментар
04.05.2020 22:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3943
показати весь коментар
04.05.2020 23:30 Відповісти
короче, ничего хорошего в мире нет
показати весь коментар
04.05.2020 23:39 Відповісти
****.
показати весь коментар
04.05.2020 23:41 Відповісти
Зуйово
показати весь коментар
04.05.2020 23:43 Відповісти
Tabarnak !
показати весь коментар
05.05.2020 06:28 Відповісти
Новину про одужання Суки Православної треба озвучувати https://youtu.be/UTSa4fS2Fgw все тією ж піснею
показати весь коментар
05.05.2020 16:45 Відповісти
Лікарі кажуть що після закінчення курсу лікування антибіотиками та іншими препаратами, контрольне ПЛР-дослідження вважається вірним лише після 2-3 тижнів з дня останнього прийому препарату.
показати весь коментар
04.05.2020 23:51 Відповісти
Значит умрёт здоровым.
показати весь коментар
05.05.2020 01:46 Відповісти
А від ненависті до всього українського ця зайда та кремлівська консерва, смотрящая за філією москальського сатанату РПЦ-КДБ в Україні, не вилікується ніяк.

Нічого, могила виправить...
показати весь коментар
05.05.2020 02:01 Відповісти
Новинський заявив, що повністю вилікувався від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7831
показати весь коментар
05.05.2020 02:09 Відповісти
та ти упирь ніколи й не хворів, брехав, брешеш й будеш брехати , це ж саме стосується й всіх москальських попів, НІХТО, НІЯКИМ ВІРУСОМ НЕ ХВОРІВ, то була спланована акція з гум конвоєм московитів.
показати весь коментар
05.05.2020 05:39 Відповісти
Живуча падла ...

показати весь коментар
05.05.2020 06:20 Відповісти
Ну, як би йому було 85, а краще 90 та ще й хворів на діабет, то гигнув би гад, а так ....
показати весь коментар
05.05.2020 08:50 Відповісти
зря...
показати весь коментар
05.05.2020 07:12 Відповісти
а мы так надеялись!
показати весь коментар
05.05.2020 07:41 Відповісти
Сумно.
показати весь коментар
05.05.2020 08:52 Відповісти
Очень жаль.
показати весь коментар
05.05.2020 09:41 Відповісти
Приходи когда от руцкаго мира излечишься.
показати весь коментар
05.05.2020 10:20 Відповісти
скорбимо
показати весь коментар
06.05.2020 00:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 