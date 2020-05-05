РУС
"Интерпайп" Пинчука требует от Зеленского льготных тарифов на электроэнергию

Промышленная компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковала Кабинет министров и Нацкомиссию по вопросам регулирования энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), которые отказались от политики административного занижения цены электроэнергии для промышленных потребителей.

В частности, приводится пример решений, которые позволили государственному НАЭК "Энергоатом" большую часть электроэнергии продавать по рыночным ценам, а ГП "Гарантированный покупатель", который накопил 5 млрд грн долга перед "Энергоатомом", продавать ээ не по 10 коп. кВт час, а по рыночной цене.

Также, "Интерпайп" выступил с осуждением решения НКРЭКУ о запрете импорт э/э из России и Беларуси на котором настаивал лично президент.

"В середине апреля НЭК "Укрэнерго" ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС)", - утверждают в компании Пинчука.

Ранее Министерство энергетики и охраны окружающей среды заявило, что изменение энергетического баланса привело к паритетному снижению всей генерации.

"Энергоатом" поддержал решение по обновлению энергобаланса, а главный диспечер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что доля атома в последние дни достигала 80%, что является критической предаварийной ситуацией.

В начале апреля "Интерпайп" уже делал заявление о росте цен на рынке электроенергии.

Эксперты Всеукраинской энергетической ассамблеи назвали аргументы компании "Интерпайп" манипулятивными.

По мнению ВЭА, целью таких заявлений является принуждение правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к лоббированию коммерческих интересов за счет введения нерыночных механизмов в энергетике, которая и так страдает от чрезмерного административного вмешательства.

В ВЭА напомнили, что подобным образом ферросплавные заводы летом 2019 года судебным и медиа-давлением на власть и НКРЭКУ добились принятия решений о перераспределении расходов с НЭК "Укрэнерго" на ГП "Гарантированный покупатель" и соответственно на НАЭК "Энергоатом", что привело к искажениям на рынке.

+8
Пинчук это тот который филантроп и охрененный ялтинский стратег ?
05.05.2020 09:05 Ответить
+6
Ликвидировать "зеленый тариф", да и дело с концом.
05.05.2020 09:00 Ответить
+4
Пинчук с Кучмой идите на хутор -- раздербанили всю промышленность твари коррупционные
05.05.2020 09:48 Ответить
обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковала

Поправьте пожалуйста, непонятно с чем обратились.

Поправьте пожалуйста, непонятно с чем обратились.
05.05.2020 08:58 Ответить
Пинчук с Кучмой идите на хутор -- раздербанили всю промышленность твари коррупционные
05.05.2020 09:48 Ответить
Ликвидировать "зеленый тариф", да и дело с концом.
05.05.2020 09:00 Ответить
Ликвидируй для начала гуано из своей головы.
05.05.2020 09:37 Ответить
"Интерпайп" Пинчука требует от Зеленского льготных тарифов на электроэнергию - Цензор.НЕТ 9043
05.05.2020 09:00 Ответить
Пинчук это тот который филантроп и охрененный ялтинский стратег ?
05.05.2020 09:05 Ответить
Ахметов работает на кремль и прекрасно понимает ,что высокими тарифами уничтожает украинскую промышленность!Сейчас закроются десятки тысяч украинских предприятий!Работники предприятий выйдут на акцию протестов к кабмину.И кабмин должен подать в отставку!
05.05.2020 09:08 Ответить
..Наффф йому відставка . якщо премьер Шмигаль ахметовський ставленик !
05.05.2020 09:13 Ответить
Тарифи знизити у чотири рази, ціна повинна бути як у Словаччині. Середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Чехії та Словаччини 3 травня буде негативною.
05.05.2020 09:18 Ответить
цена должна быть как в Чехии.- 6 крон за квт.
05.05.2020 09:42 Ответить
Так мы, народ, тоже требует льготный тариф за электроэнергию. Давай Зеля не жмись.
05.05.2020 09:10 Ответить
Який хер не жмись у відставку зенелоха разом з ахметкою.
05.05.2020 09:19 Ответить
вот и весь экономический гений пинчука.
все эти крутые олигархи без преференций и доения государства они и ларек с шаурмой не поднимут
05.05.2020 09:32 Ответить
вот и весь экономический гений пинчука.
05.05.2020 09:43 Ответить
10 копеек? КАРЛ 10 копеек? Это ***** как?
05.05.2020 09:42 Ответить
копейки при чём тут? это же кацаподеньги?
05.05.2020 09:45 Ответить
Принесут счета , сразу потушу свет у порога без слов..
05.05.2020 09:46 Ответить
Продавати державі зелений тариф по 5грн квт і одночасно просити на свою промисловість електрику по 10коп за квт-дуже точне описання суті олігарха.
05.05.2020 10:06 Ответить
Єврейска мафія грабує українців вже 30 років
05.05.2020 10:20 Ответить
Пинчук еврей и требует прекратить искуственно завышать тариф для татарина Ахметова, проблема не в евреях а в тебе, потому что ты считаешь их умнее себя, а я так не считаю.
05.05.2020 10:31 Ответить
Они требуют прекратить глушить дешевые атомные станции в угоду вонючему кровавому и дорогому Ахметовскому углю и зеленке, которая в кризис тоже может подождать, и тут я с ним согласен.
05.05.2020 10:26 Ответить
Пусть фотку продаст купленную за 3.3 ляма баксов
05.05.2020 14:25 Ответить
 
 