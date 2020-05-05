"Интерпайп" Пинчука требует от Зеленского льготных тарифов на электроэнергию

Промышленная компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковала Кабинет министров и Нацкомиссию по вопросам регулирования энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), которые отказались от политики административного занижения цены электроэнергии для промышленных потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Обозреватель

В частности, приводится пример решений, которые позволили государственному НАЭК "Энергоатом" большую часть электроэнергии продавать по рыночным ценам, а ГП "Гарантированный покупатель", который накопил 5 млрд грн долга перед "Энергоатомом", продавать ээ не по 10 коп. кВт час, а по рыночной цене.

Также, "Интерпайп" выступил с осуждением решения НКРЭКУ о запрете импорт э/э из России и Беларуси на котором настаивал лично президент.

"В середине апреля НЭК "Укрэнерго" ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС)", - утверждают в компании Пинчука.

Ранее Министерство энергетики и охраны окружающей среды заявило, что изменение энергетического баланса привело к паритетному снижению всей генерации.

"Энергоатом" поддержал решение по обновлению энергобаланса, а главный диспечер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что доля атома в последние дни достигала 80%, что является критической предаварийной ситуацией.

В начале апреля "Интерпайп" уже делал заявление о росте цен на рынке электроенергии.

Эксперты Всеукраинской энергетической ассамблеи назвали аргументы компании "Интерпайп" манипулятивными.

По мнению ВЭА, целью таких заявлений является принуждение правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к лоббированию коммерческих интересов за счет введения нерыночных механизмов в энергетике, которая и так страдает от чрезмерного административного вмешательства.

В ВЭА напомнили, что подобным образом ферросплавные заводы летом 2019 года судебным и медиа-давлением на власть и НКРЭКУ добились принятия решений о перераспределении расходов с НЭК "Укрэнерго" на ГП "Гарантированный покупатель" и соответственно на НАЭК "Энергоатом", что привело к искажениям на рынке.