"Інтерпайп" Пінчука вимагає від Зеленського пільгових тарифів на електроенергію

Промислова компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука звернулася до президента України Володимира Зеленського, і розкритикувала Кабінет міністрів і Нацкомісію з питань регулювання енергетики і компослуг (НКРЕКП), які відмовилися від політики адміністративного заниження ціни електроенергії для промислових споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Обозреватель

Зокрема, наводиться приклад рішень, які дозволили державному НАЕК "Енергоатом" більшу частину електроенергії продавати за ринковими цінами, а ДП "Гарантований покупець", який накопичив 5 млрд грн боргу перед "Енергоатомом", продавати її не по 10 коп. кВт год, а за ринковою ціною.

Також, "Інтерпайп" виступив із засудженням рішення НКРЕКП про заборону імпорт е/е з Росії та Білорусі, на якому наполягав особисто президент.

"У середині квітня НЕК "Укренерго" обмежила базове навантаження атомних електростанцій (АЕС) на користь виробництва дорожчої електроенергії на вітрових, сонячних і теплових електростанціях (ВЕС, СЕС і ТЕС)", – стверджують у компанії Пінчука

Раніше Міністерство енергетики та охорони довкілля заявило, що зміна енергетичного балансу призвела до паритетного зниження всієї генерації.

"Енергоатом" підтримав рішення щодо оновлення енергобалансу, а головний диспечер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що частка атома в останні дні досягала 80%, що є критичною передаварійною ситуацією.

На початку квітня "Інтерпайп" уже робив заяву про зростання цін на ринку електроенергії.

Експерти Всеукраїнської енергетичної асамблеї назвали аргументи компанії "Інтерпайп" маніпулятивними.

На думку ВЕА, метою таких заяв є примус уряду і Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), до лобіювання комерційних інтересів за рахунок введення неринкових механізмів в енергетиці, яка і так страждає від надмірного адміністративного втручання.

У ВЕА нагадали, що подібним чином феросплавні заводи влітку 2019 року судовим і медіатиском на владу і НКРЕКП домоглися ухвалення рішень про перерозподіл видатків з НЕК "Укренерго" на ДП "Гарантований покупець" і відповідно на НАЕК "Енергоатом", що призвело до викривлення на ринку.