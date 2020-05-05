УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8421 відвідувач онлайн
Новини
4 026 22

"Інтерпайп" Пінчука вимагає від Зеленського пільгових тарифів на електроенергію

"Інтерпайп" Пінчука вимагає від Зеленського пільгових тарифів на електроенергію

Промислова компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука звернулася до президента України Володимира Зеленського, і розкритикувала Кабінет міністрів і Нацкомісію з питань регулювання енергетики і компослуг (НКРЕКП), які відмовилися від політики адміністративного заниження ціни електроенергії для промислових споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Обозреватель

Зокрема, наводиться приклад рішень, які дозволили державному НАЕК "Енергоатом" більшу частину електроенергії продавати за ринковими цінами, а ДП "Гарантований покупець", який накопичив 5 млрд грн боргу перед "Енергоатомом", продавати її не по 10 коп. кВт год, а за ринковою ціною.

Також, "Інтерпайп" виступив із засудженням рішення НКРЕКП про заборону імпорт е/е з Росії та Білорусі, на якому наполягав особисто президент.

"У середині квітня НЕК "Укренерго" обмежила базове навантаження атомних електростанцій (АЕС) на користь виробництва дорожчої електроенергії на вітрових, сонячних і теплових електростанціях (ВЕС, СЕС і ТЕС)", – стверджують у компанії Пінчука

Раніше Міністерство енергетики та охорони довкілля заявило, що зміна енергетичного балансу призвела до паритетного зниження всієї генерації.

"Енергоатом" підтримав рішення щодо оновлення енергобалансу, а головний диспечер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що частка атома в останні дні досягала 80%, що є критичною передаварійною ситуацією.

На початку квітня "Інтерпайп" уже робив заяву про зростання цін на ринку електроенергії.

Експерти Всеукраїнської енергетичної асамблеї назвали аргументи компанії "Інтерпайп" маніпулятивними.

На думку ВЕА, метою таких заяв є примус уряду і Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), до лобіювання комерційних інтересів за рахунок введення неринкових механізмів в енергетиці, яка і так страждає від надмірного адміністративного втручання.

У ВЕА нагадали, що подібним чином феросплавні заводи влітку 2019 року судовим і медіатиском на владу і НКРЕКП домоглися ухвалення рішень про перерозподіл видатків з НЕК "Укренерго" на ДП "Гарантований покупець" і відповідно на НАЕК "Енергоатом", що призвело до викривлення на ринку.

Автор: 

тарифи (2136) Інтерпайп (223)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Пинчук это тот который филантроп и охрененный ялтинский стратег ?
показати весь коментар
05.05.2020 09:05 Відповісти
+6
Ликвидировать "зеленый тариф", да и дело с концом.
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
+4
Пинчук с Кучмой идите на хутор -- раздербанили всю промышленность твари коррупционные
показати весь коментар
05.05.2020 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковалаИсточник: https://censor.net.ua/n3193338

Поправьте пожалуйста, непонятно с чем обратились.
показати весь коментар
05.05.2020 08:58 Відповісти
Пинчук с Кучмой идите на хутор -- раздербанили всю промышленность твари коррупционные
показати весь коментар
05.05.2020 09:48 Відповісти
Ликвидировать "зеленый тариф", да и дело с концом.
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
Ликвидируй для начала гуано из своей головы.
показати весь коментар
05.05.2020 09:37 Відповісти
"Интерпайп" Пинчука требует от Зеленского льготных тарифов на электроэнергию - Цензор.НЕТ 9043
показати весь коментар
05.05.2020 09:00 Відповісти
Пинчук это тот который филантроп и охрененный ялтинский стратег ?
показати весь коментар
05.05.2020 09:05 Відповісти
Ахметов работает на кремль и прекрасно понимает ,что высокими тарифами уничтожает украинскую промышленность!Сейчас закроются десятки тысяч украинских предприятий!Работники предприятий выйдут на акцию протестов к кабмину.И кабмин должен подать в отставку!
показати весь коментар
05.05.2020 09:08 Відповісти
..Наффф йому відставка . якщо премьер Шмигаль ахметовський ставленик !
показати весь коментар
05.05.2020 09:13 Відповісти
Тарифи знизити у чотири рази, ціна повинна бути як у Словаччині. Середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Чехії та Словаччини 3 травня буде негативною.
показати весь коментар
05.05.2020 09:18 Відповісти
цена должна быть как в Чехии.- 6 крон за квт.
показати весь коментар
05.05.2020 09:42 Відповісти
Так мы, народ, тоже требует льготный тариф за электроэнергию. Давай Зеля не жмись.
показати весь коментар
05.05.2020 09:10 Відповісти
Який хер не жмись у відставку зенелоха разом з ахметкою.
показати весь коментар
05.05.2020 09:19 Відповісти
вот и весь экономический гений пинчука.
все эти крутые олигархи без преференций и доения государства они и ларек с шаурмой не поднимут
показати весь коментар
05.05.2020 09:32 Відповісти
вот и весь экономический гений пинчука.
показати весь коментар
05.05.2020 09:43 Відповісти
10 копеек? КАРЛ 10 копеек? Это ***** как?
показати весь коментар
05.05.2020 09:42 Відповісти
копейки при чём тут? это же кацаподеньги?
показати весь коментар
05.05.2020 09:45 Відповісти
Принесут счета , сразу потушу свет у порога без слов..
показати весь коментар
05.05.2020 09:46 Відповісти
Продавати державі зелений тариф по 5грн квт і одночасно просити на свою промисловість електрику по 10коп за квт-дуже точне описання суті олігарха.
показати весь коментар
05.05.2020 10:06 Відповісти
Єврейска мафія грабує українців вже 30 років
показати весь коментар
05.05.2020 10:20 Відповісти
Пинчук еврей и требует прекратить искуственно завышать тариф для татарина Ахметова, проблема не в евреях а в тебе, потому что ты считаешь их умнее себя, а я так не считаю.
показати весь коментар
05.05.2020 10:31 Відповісти
Они требуют прекратить глушить дешевые атомные станции в угоду вонючему кровавому и дорогому Ахметовскому углю и зеленке, которая в кризис тоже может подождать, и тут я с ним согласен.
показати весь коментар
05.05.2020 10:26 Відповісти
Пусть фотку продаст купленную за 3.3 ляма баксов
показати весь коментар
05.05.2020 14:25 Відповісти
 
 