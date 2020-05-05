РУС
Новости
91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике, – опрос

Украинцы доверяют отечественным фармацевтическим компаниям и более активно покупают украинские лекарства, чем зарубежные. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства", проведенного аналитической группой Corestone при поддержке фармацевтической компании "Дарница".

"91% респондентов декларирует свое доверие украинским фармкомпаниям. По мнению опрошенных, украинские и иностранные препараты в равной степени эффективны, качественные, имеют минимум побочных эффектов. Но, в отличие от иностранных лекарств, украинские препараты имеют доступную цену", - говорится отчете аналитической группы.

В среднем за последний месяц на покупку лекарств респонденты потратили менее 20% семейного бюджета. При этом 53% опрошенных заявили, что на выбор препарата среди украинских производителей влияет стоимость. Лидируют среди отечественных медикаментов успокоительные, обезболивающие, жаропонижающие, от кашля, болей в горле, а также витамины.

"Основные группы препаратов, которые были куплены за последний год – от кашля и боли в горле, обезболивающие, жаропонижающие и от насморка. Детям больше покупали препараты от боли/кашля в горле, жаропонижающие, от насморка, противовирусные и витамины, тогда как для взрослых – обезболивающие, успокоительные, препараты для лечения сердца, печени, желудочно-кишечного тракта, почек и мочеполовой системы и противогрибковые. В равной степени, как взрослым, так и детям покупают средства против аллергии и дерматологические лекарства", - говорится в отчете.

Наиболее узнаваемой фармкомпанией среди украинских брендов стала "Дарница". По данным опроса, 70% респондентов заявили, что знакомы с ее продукцией.

Исследование происходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом, благодаря расширению доступа населения к медицине. Кроме того, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

опрос (2927) фармацевтика (47)
Топ комментарии
+8
Покупают, потому что дешевле
05.05.2020 11:16 Ответить
+3
Заказуха.
Вітчизняна фармацевтика - це та, що замість ліків виробляє амізони та інші фуфломіцини?
05.05.2020 11:17 Ответить
+3
Брехня.
05.05.2020 11:24 Ответить
Покупают, потому что дешевле
05.05.2020 11:16 Ответить
та нет спонсор опроса - отечественной фармацевтика
05.05.2020 11:17 Ответить
Патамушта бариги ціну за імпортні ліки множать на 3.
05.05.2020 11:21 Ответить
В Лугандоне они дороже ордынских, но все равно предпочитают украинские. Если есть.
05.05.2020 11:19 Ответить
Потому и дороже, что в обход санкций и эффективнее. Руцькие СМИ оценивают рынок медикаментов в Расеи в 15% поддельных лекарств. Вопрос: Сколько их в Лугандонии?
05.05.2020 11:27 Ответить
хрень. десять лет назад было заявлено 40% фальсификата. Думаете, улучшилось?
05.05.2020 15:56 Ответить
по степени фуфловости парашинские лекарства еще и кетайским форьі дадут...
05.05.2020 11:36 Ответить
Знатоки фармацевтики утверждают что кацапские лекарства вообще дерьмо , хуже наших . Хотя и наши тоже - не ахти ( в основном ) , а заграничные эффективные , но их цена на порядок выше . Многие очень хотят покупать забугорное , но - им не по карману . Особенно пенсионерам . .
05.05.2020 11:45 Ответить
Заказуха.
Вітчизняна фармацевтика - це та, що замість ліків виробляє амізони та інші фуфломіцини?
05.05.2020 11:17 Ответить
Навскидку - найди достойный аналог Пантестину.
05.05.2020 11:21 Ответить
ато в європі мало виготовляють фуфломіцинів?
05.05.2020 11:22 Ответить
Нет ни одного идиота, который бы вез подделку из Европы через наших жадных таможенников, когда в стран есть свои фармацевтические фабрики и запасы дешевого мела!
05.05.2020 11:28 Ответить
мля, які підробки? ви пане зовсім не в темі. ЗОВСІМ.
підробки кльопають в основному азіати. в європі просто виробляють море препаратів, які ні від чого не лікують... але й не шкодять. і то добре.
05.05.2020 11:34 Ответить
Похоже не в теме вы! Включаем логику, которая таки у Жебривской есть.
1. Упаковку в Украине можно напечететь любую!
2. Табледку из мела можно сделать любой формы и цвета, можно даже дерьмо в желатиновые капсулы наливать.
Так спрашивается, какого хрена она будет платить таможеннику за провоз КУПЛЕННОГО у китайских евреев говна в желатине, если его можно делать дома.
А индийцы делают не подделки, а настоящие лекарства, по составу точно такие же, как запатентованные тем же Байером, только не выплачивая за это патентообладателю. Поэтому они дешевле, и они называются не подделками, а дженериками! И еще, не путай лекарства и биодобавки, которых море и в Европе и еще больше у нас. В Европе получить лицензию на лекарственное средство, которое не лечит, стоит столько, шо вы даже не знаете название цифры с столькими нулями! А в США за подделку лекарств вообще дают пожизненное. Вот почему Филя Жебривская не живет в Майами - не дай бог какой-нить гражданин США купит какой-нить парацетамол ее производства и получит себе неожиданный понос. И подаст на нее в свой местечковый американский суд! Кошмар, который пережил экс премьер-министр Украины Павло Лазоренко!
05.05.2020 12:13 Ответить
а почему Филя Жебривская обязательно должна жить в Майями? я так понимаю, весь мир стремицо жить в Майями, но не у всех получаецо... так? чиста интересна...

от фармацефтики вы канешна далеки...
05.05.2020 14:11 Ответить
Гораздо ближе, чем вы думаете - постоянный клиент на рамиприле.
А насчет Фили... Я там думаю, шо ей больше понравиться жить в Майами чем на Аляске или на Брайтоне в всемирном клоповнике... Но это уже вы, как свой человек в фармацевтике, у нее спросите.
05.05.2020 14:43 Ответить
ради прикола, смотрел видос для плебса - что такое пляжи Майами) Вы меня извините, но всегда думал, что жопа - пляжи одесские, по своей никчемности, балаганщине и грязи. Но, когда на пляже люди толпами стоят, как на привозе в Одессе, то ну яво )) Зато понял - откуда и на что похожа стала Дерибасовская. На обжираловку в Майами, где сидят или пританцовывают чернозадые, рядом по улице очччень медленно проезжают на крутых тачках - такие же черножопые. Чтобы сидящие посмотрели и завидовали - есть еще круче нигги. При этом все ведут себя как дворовая челядь, но... голубых кровей) Прикол.
05.05.2020 16:03 Ответить
У большинства украинцев просто нет большого выбора. Импортный аналоги в 2-3 раза дороже. А риск нарваться на плацебо больше
91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике, – опрос - Цензор.НЕТ 2089
05.05.2020 11:20 Ответить
Ключевая фраза - при поддержке фармацевтической компании "Дарница".Источник: https://censor.net/n3193413
05.05.2020 11:23 Ответить
Брехня.
05.05.2020 11:24 Ответить
Похоже в стран таки самая популярная профессия - проституция!
05.05.2020 11:25 Ответить
Так лекарства в цене выросли благодаря патужных рехформам Свыночолого хетьмана в разы, приходится "доверять" отечественному более дешёвом говну
05.05.2020 11:26 Ответить
И зря. Я все с Египта везу. Качеством доволен.
05.05.2020 11:27 Ответить
давно в Египет мотался? Может съездишь?
05.05.2020 11:34 Ответить
планировал 14.03.20, рейс отменили. смотаюсь в октябре, хотя тебе арафатку подогнать и сейчас могу.
05.05.2020 11:47 Ответить
Абсолютно согласен. А почему? Потому что там за фальсификацию лекарств - смертная казнь. Коротко и доступно. И это при том что арабы очень редко пользуются "таблетками" ,ну не мне Вам рассказывать. А их фарм действительно выше всяких похвал.
05.05.2020 12:20 Ответить
українська фармація, звичайно якщо це не якесь гаражне виробництво, на дуже достойному рівні, дуже. принаймі, в коробочці лежить саме те, про що на самій коробочці написано. якщо ліки - то ліки, якщо фуфломіцин - то фуфломіцин.
щодо імнорту, то в європі напис на етикетці також відповідає вмісту. а от якщо Індія... а тим більше кетай... то ще та лотарея.
05.05.2020 11:29 Ответить
Ой, кажись форум посетил сам Загорив инкогнито...
Правильно Глеб Владимирович - сам себя не похвалишь, никая Филя Ивановна тебя не похвалит!
05.05.2020 14:50 Ответить


я будівельник. термін "приміщення з контрольованим середовищем" про щось говорить?
05.05.2020 17:21 Ответить
Меньше ешьте таблеток и будет вам счастье, процентов 80 % жрут лекарства наслушавшись советов знакомых, насмотревшись всякой рекламы.....не занимайтесь самолечением, не ходите без крайней необходимости по больницам!!!
05.05.2020 11:46 Ответить
Corestone при поддержке фармацевтической компании "Дарница". проведите опрос в других странах о доверии медпрепаратов "дарница" и все станет на свои места о доверии
05.05.2020 11:51 Ответить
Кто не купит цитрамон, тот пропутинский шпион.
05.05.2020 11:56 Ответить
Цікаво цікаво - а знайома аптекарка казала, що у них проблема - замовити для аптеки нефальсифіковані ліки....
05.05.2020 11:59 Ответить
Есть такая мазь, украинского производства "левомеколь" называется, так вот эффект при обработке ран, кровотечений после поражения кожи просто фантастический, рана затягивается и заживает очень быстро. Так вот цена упаковки 20-25 гривень, а теперь представим цену зарубежного аналога. В 10, в 20 раз дороже?
05.05.2020 12:27 Ответить
можна не уявляти, бо таких не існує, хіба що снговські.
05.05.2020 14:35 Ответить
полнейшая чушь))
05.05.2020 15:54 Ответить
 
 