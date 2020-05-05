91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике, – опрос
Украинцы доверяют отечественным фармацевтическим компаниям и более активно покупают украинские лекарства, чем зарубежные. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства", проведенного аналитической группой Corestone при поддержке фармацевтической компании "Дарница".
"91% респондентов декларирует свое доверие украинским фармкомпаниям. По мнению опрошенных, украинские и иностранные препараты в равной степени эффективны, качественные, имеют минимум побочных эффектов. Но, в отличие от иностранных лекарств, украинские препараты имеют доступную цену", - говорится отчете аналитической группы.
В среднем за последний месяц на покупку лекарств респонденты потратили менее 20% семейного бюджета. При этом 53% опрошенных заявили, что на выбор препарата среди украинских производителей влияет стоимость. Лидируют среди отечественных медикаментов успокоительные, обезболивающие, жаропонижающие, от кашля, болей в горле, а также витамины.
"Основные группы препаратов, которые были куплены за последний год – от кашля и боли в горле, обезболивающие, жаропонижающие и от насморка. Детям больше покупали препараты от боли/кашля в горле, жаропонижающие, от насморка, противовирусные и витамины, тогда как для взрослых – обезболивающие, успокоительные, препараты для лечения сердца, печени, желудочно-кишечного тракта, почек и мочеполовой системы и противогрибковые. В равной степени, как взрослым, так и детям покупают средства против аллергии и дерматологические лекарства", - говорится в отчете.
Наиболее узнаваемой фармкомпанией среди украинских брендов стала "Дарница". По данным опроса, 70% респондентов заявили, что знакомы с ее продукцией.
Исследование происходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом, благодаря расширению доступа населения к медицине. Кроме того, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вітчизняна фармацевтика - це та, що замість ліків виробляє амізони та інші фуфломіцини?
підробки кльопають в основному азіати. в європі просто виробляють море препаратів, які ні від чого не лікують... але й не шкодять. і то добре.
1. Упаковку в Украине можно напечететь любую!
2. Табледку из мела можно сделать любой формы и цвета, можно даже дерьмо в желатиновые капсулы наливать.
Так спрашивается, какого хрена она будет платить таможеннику за провоз КУПЛЕННОГО у китайских евреев говна в желатине, если его можно делать дома.
А индийцы делают не подделки, а настоящие лекарства, по составу точно такие же, как запатентованные тем же Байером, только не выплачивая за это патентообладателю. Поэтому они дешевле, и они называются не подделками, а дженериками! И еще, не путай лекарства и биодобавки, которых море и в Европе и еще больше у нас. В Европе получить лицензию на лекарственное средство, которое не лечит, стоит столько, шо вы даже не знаете название цифры с столькими нулями! А в США за подделку лекарств вообще дают пожизненное. Вот почему Филя Жебривская не живет в Майами - не дай бог какой-нить гражданин США купит какой-нить парацетамол ее производства и получит себе неожиданный понос. И подаст на нее в свой местечковый американский суд! Кошмар, который пережил экс премьер-министр Украины Павло Лазоренко!
от фармацефтики вы канешна далеки...
А насчет Фили... Я там думаю, шо ей больше понравиться жить в Майами чем на Аляске или на Брайтоне в всемирном клоповнике... Но это уже вы, как свой человек в фармацевтике, у нее спросите.
щодо імнорту, то в європі напис на етикетці також відповідає вмісту. а от якщо Індія... а тим більше кетай... то ще та лотарея.
Правильно Глеб Владимирович - сам себя не похвалишь, никая Филя Ивановна тебя не похвалит!
я будівельник. термін "приміщення з контрольованим середовищем" про щось говорить?