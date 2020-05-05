91% українців довіряє вітчизняній фармацевтиці, - опитування

Українці довіряють вітчизняним фармацевтичним компаніям і більш активно купують українські ліки, ніж закордонні. Про це свідчать результати соцопитування "Ставлення і поведінка споживачів щодо безрецептурних лікарських препаратів українського та іноземного виробництва", проведеного аналітичною групою Corestone за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця".

"91% респондентів декларує свою довіру українським фармкомпаніям. На думку опитаних, українські та іноземні препарати рівною мірою ефективні, якісні, мають мінімум побічних ефектів. Але, на відміну від іноземних ліків, українські препарати мають доступну ціну", - йдеться у звіті аналітичної групи.

У середньому за останній місяць на покупку ліків респонденти витратили менше 20% сімейного бюджету. Водночас 53% опитаних заявили, що на вибір препарату серед українських виробників впливає вартість. Лідирують серед вітчизняних медикаментів заспокійливі, знеболювальні, жарознижувальні, від кашлю, болю в горлі, а також вітаміни.

"Основні групи препаратів, які були куплені за останній рік, - від кашлю і болю в горлі, знеболювальні, жарознижувальні та від нежиті. Дітям більше купували препарати від болю/кашлю в горлі, жарознижувальні, від нежиті, противірусні та вітаміни, тоді як для дорослих - знеболювальні, заспокійливі, препарати для лікування серця, печінки, шлунково-кишкового тракту, нирок і сечостатевої системи та протигрибкові. Рівною мірою як дорослим, так і дітям купують засоби проти алергії та дерматологічні ліки", - йдеться у звіті.

Найбільш популярною фармкомпанією серед українських брендів стала "Дарниця". За даними опитування, 70% респондентів заявили, що знайомі з її продукцією.

Дослідження проводилося з 26 лютого по 11 березня 2020 року. Загалом було опитано 2023 особи по всій території України, без урахування тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Fitch Solutions зарахувала український фармринок до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом, завдяки розширенню доступу населення до медицини. Крім того, українська фармацевтика увійшла до п’ятірки галузей за інтенсивністю інвестицій.