91% українців довіряє вітчизняній фармацевтиці, - опитування
Українці довіряють вітчизняним фармацевтичним компаніям і більш активно купують українські ліки, ніж закордонні. Про це свідчать результати соцопитування "Ставлення і поведінка споживачів щодо безрецептурних лікарських препаратів українського та іноземного виробництва", проведеного аналітичною групою Corestone за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця".
"91% респондентів декларує свою довіру українським фармкомпаніям. На думку опитаних, українські та іноземні препарати рівною мірою ефективні, якісні, мають мінімум побічних ефектів. Але, на відміну від іноземних ліків, українські препарати мають доступну ціну", - йдеться у звіті аналітичної групи.
У середньому за останній місяць на покупку ліків респонденти витратили менше 20% сімейного бюджету. Водночас 53% опитаних заявили, що на вибір препарату серед українських виробників впливає вартість. Лідирують серед вітчизняних медикаментів заспокійливі, знеболювальні, жарознижувальні, від кашлю, болю в горлі, а також вітаміни.
"Основні групи препаратів, які були куплені за останній рік, - від кашлю і болю в горлі, знеболювальні, жарознижувальні та від нежиті. Дітям більше купували препарати від болю/кашлю в горлі, жарознижувальні, від нежиті, противірусні та вітаміни, тоді як для дорослих - знеболювальні, заспокійливі, препарати для лікування серця, печінки, шлунково-кишкового тракту, нирок і сечостатевої системи та протигрибкові. Рівною мірою як дорослим, так і дітям купують засоби проти алергії та дерматологічні ліки", - йдеться у звіті.
Найбільш популярною фармкомпанією серед українських брендів стала "Дарниця". За даними опитування, 70% респондентів заявили, що знайомі з її продукцією.
Дослідження проводилося з 26 лютого по 11 березня 2020 року. Загалом було опитано 2023 особи по всій території України, без урахування тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Fitch Solutions зарахувала український фармринок до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом, завдяки розширенню доступу населення до медицини. Крім того, українська фармацевтика увійшла до п’ятірки галузей за інтенсивністю інвестицій.
Вітчизняна фармацевтика - це та, що замість ліків виробляє амізони та інші фуфломіцини?
підробки кльопають в основному азіати. в європі просто виробляють море препаратів, які ні від чого не лікують... але й не шкодять. і то добре.
1. Упаковку в Украине можно напечететь любую!
2. Табледку из мела можно сделать любой формы и цвета, можно даже дерьмо в желатиновые капсулы наливать.
Так спрашивается, какого хрена она будет платить таможеннику за провоз КУПЛЕННОГО у китайских евреев говна в желатине, если его можно делать дома.
А индийцы делают не подделки, а настоящие лекарства, по составу точно такие же, как запатентованные тем же Байером, только не выплачивая за это патентообладателю. Поэтому они дешевле, и они называются не подделками, а дженериками! И еще, не путай лекарства и биодобавки, которых море и в Европе и еще больше у нас. В Европе получить лицензию на лекарственное средство, которое не лечит, стоит столько, шо вы даже не знаете название цифры с столькими нулями! А в США за подделку лекарств вообще дают пожизненное. Вот почему Филя Жебривская не живет в Майами - не дай бог какой-нить гражданин США купит какой-нить парацетамол ее производства и получит себе неожиданный понос. И подаст на нее в свой местечковый американский суд! Кошмар, который пережил экс премьер-министр Украины Павло Лазоренко!
от фармацефтики вы канешна далеки...
А насчет Фили... Я там думаю, шо ей больше понравиться жить в Майами чем на Аляске или на Брайтоне в всемирном клоповнике... Но это уже вы, как свой человек в фармацевтике, у нее спросите.
щодо імнорту, то в європі напис на етикетці також відповідає вмісту. а от якщо Індія... а тим більше кетай... то ще та лотарея.
Правильно Глеб Владимирович - сам себя не похвалишь, никая Филя Ивановна тебя не похвалит!
я будівельник. термін "приміщення з контрольованим середовищем" про щось говорить?