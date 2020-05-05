УКР
91% українців довіряє вітчизняній фармацевтиці, - опитування

Українці довіряють вітчизняним фармацевтичним компаніям і більш активно купують українські ліки, ніж закордонні. Про це свідчать результати соцопитування "Ставлення і поведінка споживачів щодо безрецептурних лікарських препаратів українського та іноземного виробництва", проведеного аналітичною групою Corestone за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця".

"91% респондентів декларує свою довіру українським фармкомпаніям. На думку опитаних, українські та іноземні препарати рівною мірою ефективні, якісні, мають мінімум побічних ефектів. Але, на відміну від іноземних ліків, українські препарати мають доступну ціну", - йдеться у звіті аналітичної групи.

У середньому за останній місяць на покупку ліків респонденти витратили менше 20% сімейного бюджету. Водночас 53% опитаних заявили, що на вибір препарату серед українських виробників впливає вартість. Лідирують серед вітчизняних медикаментів заспокійливі, знеболювальні, жарознижувальні, від кашлю, болю в горлі, а також вітаміни.

"Основні групи препаратів, які були куплені за останній рік, - від кашлю і болю в горлі, знеболювальні, жарознижувальні та від нежиті. Дітям більше купували препарати від болю/кашлю в горлі, жарознижувальні, від нежиті, противірусні та вітаміни, тоді як для дорослих - знеболювальні, заспокійливі, препарати для лікування серця, печінки, шлунково-кишкового тракту, нирок і сечостатевої системи та протигрибкові. Рівною мірою як дорослим, так і дітям купують засоби проти алергії та дерматологічні ліки", - йдеться у звіті.

Найбільш популярною фармкомпанією серед українських брендів стала "Дарниця". За даними опитування, 70% респондентів заявили, що знайомі з її продукцією.

Дослідження проводилося з 26 лютого по 11 березня 2020 року. Загалом було опитано 2023 особи по всій території України, без урахування тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Fitch Solutions зарахувала український фармринок до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом, завдяки розширенню доступу населення до медицини. Крім того, українська фармацевтика увійшла до п’ятірки галузей за інтенсивністю інвестицій.

опитування (2056) фармацевтика (98)
+8
Покупают, потому что дешевле
05.05.2020 11:16 Відповісти
+3
Заказуха.
Вітчизняна фармацевтика - це та, що замість ліків виробляє амізони та інші фуфломіцини?
05.05.2020 11:17 Відповісти
+3
Брехня.
05.05.2020 11:24 Відповісти
Покупают, потому что дешевле
05.05.2020 11:16 Відповісти
та нет спонсор опроса - отечественной фармацевтика
05.05.2020 11:17 Відповісти
Патамушта бариги ціну за імпортні ліки множать на 3.
05.05.2020 11:21 Відповісти
В Лугандоне они дороже ордынских, но все равно предпочитают украинские. Если есть.
05.05.2020 11:19 Відповісти
Потому и дороже, что в обход санкций и эффективнее. Руцькие СМИ оценивают рынок медикаментов в Расеи в 15% поддельных лекарств. Вопрос: Сколько их в Лугандонии?
05.05.2020 11:27 Відповісти
хрень. десять лет назад было заявлено 40% фальсификата. Думаете, улучшилось?
05.05.2020 15:56 Відповісти
по степени фуфловости парашинские лекарства еще и кетайским форьі дадут...
05.05.2020 11:36 Відповісти
Знатоки фармацевтики утверждают что кацапские лекарства вообще дерьмо , хуже наших . Хотя и наши тоже - не ахти ( в основном ) , а заграничные эффективные , но их цена на порядок выше . Многие очень хотят покупать забугорное , но - им не по карману . Особенно пенсионерам . .
05.05.2020 11:45 Відповісти
Заказуха.
Вітчизняна фармацевтика - це та, що замість ліків виробляє амізони та інші фуфломіцини?
05.05.2020 11:17 Відповісти
Навскидку - найди достойный аналог Пантестину.
05.05.2020 11:21 Відповісти
ато в європі мало виготовляють фуфломіцинів?
05.05.2020 11:22 Відповісти
Нет ни одного идиота, который бы вез подделку из Европы через наших жадных таможенников, когда в стран есть свои фармацевтические фабрики и запасы дешевого мела!
05.05.2020 11:28 Відповісти
мля, які підробки? ви пане зовсім не в темі. ЗОВСІМ.
підробки кльопають в основному азіати. в європі просто виробляють море препаратів, які ні від чого не лікують... але й не шкодять. і то добре.
05.05.2020 11:34 Відповісти
Похоже не в теме вы! Включаем логику, которая таки у Жебривской есть.
1. Упаковку в Украине можно напечететь любую!
2. Табледку из мела можно сделать любой формы и цвета, можно даже дерьмо в желатиновые капсулы наливать.
Так спрашивается, какого хрена она будет платить таможеннику за провоз КУПЛЕННОГО у китайских евреев говна в желатине, если его можно делать дома.
А индийцы делают не подделки, а настоящие лекарства, по составу точно такие же, как запатентованные тем же Байером, только не выплачивая за это патентообладателю. Поэтому они дешевле, и они называются не подделками, а дженериками! И еще, не путай лекарства и биодобавки, которых море и в Европе и еще больше у нас. В Европе получить лицензию на лекарственное средство, которое не лечит, стоит столько, шо вы даже не знаете название цифры с столькими нулями! А в США за подделку лекарств вообще дают пожизненное. Вот почему Филя Жебривская не живет в Майами - не дай бог какой-нить гражданин США купит какой-нить парацетамол ее производства и получит себе неожиданный понос. И подаст на нее в свой местечковый американский суд! Кошмар, который пережил экс премьер-министр Украины Павло Лазоренко!
05.05.2020 12:13 Відповісти
а почему Филя Жебривская обязательно должна жить в Майями? я так понимаю, весь мир стремицо жить в Майями, но не у всех получаецо... так? чиста интересна...

от фармацефтики вы канешна далеки...
05.05.2020 14:11 Відповісти
Гораздо ближе, чем вы думаете - постоянный клиент на рамиприле.
А насчет Фили... Я там думаю, шо ей больше понравиться жить в Майами чем на Аляске или на Брайтоне в всемирном клоповнике... Но это уже вы, как свой человек в фармацевтике, у нее спросите.
05.05.2020 14:43 Відповісти
ради прикола, смотрел видос для плебса - что такое пляжи Майами) Вы меня извините, но всегда думал, что жопа - пляжи одесские, по своей никчемности, балаганщине и грязи. Но, когда на пляже люди толпами стоят, как на привозе в Одессе, то ну яво )) Зато понял - откуда и на что похожа стала Дерибасовская. На обжираловку в Майами, где сидят или пританцовывают чернозадые, рядом по улице очччень медленно проезжают на крутых тачках - такие же черножопые. Чтобы сидящие посмотрели и завидовали - есть еще круче нигги. При этом все ведут себя как дворовая челядь, но... голубых кровей) Прикол.
05.05.2020 16:03 Відповісти
У большинства украинцев просто нет большого выбора. Импортный аналоги в 2-3 раза дороже. А риск нарваться на плацебо больше
91% украинцев доверяет отечественной фармацевтике, – опрос - Цензор.НЕТ 2089
05.05.2020 11:20 Відповісти
Ключевая фраза - при поддержке фармацевтической компании "Дарница".
05.05.2020 11:23 Відповісти
Брехня.
05.05.2020 11:24 Відповісти
Похоже в стран таки самая популярная профессия - проституция!
05.05.2020 11:25 Відповісти
Так лекарства в цене выросли благодаря патужных рехформам Свыночолого хетьмана в разы, приходится "доверять" отечественному более дешёвом говну
05.05.2020 11:26 Відповісти
И зря. Я все с Египта везу. Качеством доволен.
05.05.2020 11:27 Відповісти
давно в Египет мотался? Может съездишь?
05.05.2020 11:34 Відповісти
планировал 14.03.20, рейс отменили. смотаюсь в октябре, хотя тебе арафатку подогнать и сейчас могу.
05.05.2020 11:47 Відповісти
Абсолютно согласен. А почему? Потому что там за фальсификацию лекарств - смертная казнь. Коротко и доступно. И это при том что арабы очень редко пользуются "таблетками" ,ну не мне Вам рассказывать. А их фарм действительно выше всяких похвал.
05.05.2020 12:20 Відповісти
українська фармація, звичайно якщо це не якесь гаражне виробництво, на дуже достойному рівні, дуже. принаймі, в коробочці лежить саме те, про що на самій коробочці написано. якщо ліки - то ліки, якщо фуфломіцин - то фуфломіцин.
щодо імнорту, то в європі напис на етикетці також відповідає вмісту. а от якщо Індія... а тим більше кетай... то ще та лотарея.
05.05.2020 11:29 Відповісти
Ой, кажись форум посетил сам Загорив инкогнито...
Правильно Глеб Владимирович - сам себя не похвалишь, никая Филя Ивановна тебя не похвалит!
05.05.2020 14:50 Відповісти


я будівельник. термін "приміщення з контрольованим середовищем" про щось говорить?
05.05.2020 17:21 Відповісти
Меньше ешьте таблеток и будет вам счастье, процентов 80 % жрут лекарства наслушавшись советов знакомых, насмотревшись всякой рекламы.....не занимайтесь самолечением, не ходите без крайней необходимости по больницам!!!
05.05.2020 11:46 Відповісти
Corestone при поддержке фармацевтической компании "Дарница". проведите опрос в других странах о доверии медпрепаратов "дарница" и все станет на свои места о доверии
05.05.2020 11:51 Відповісти
Кто не купит цитрамон, тот пропутинский шпион.
05.05.2020 11:56 Відповісти
Цікаво цікаво - а знайома аптекарка казала, що у них проблема - замовити для аптеки нефальсифіковані ліки....
05.05.2020 11:59 Відповісти
Есть такая мазь, украинского производства "левомеколь" называется, так вот эффект при обработке ран, кровотечений после поражения кожи просто фантастический, рана затягивается и заживает очень быстро. Так вот цена упаковки 20-25 гривень, а теперь представим цену зарубежного аналога. В 10, в 20 раз дороже?
05.05.2020 12:27 Відповісти
можна не уявляти, бо таких не існує, хіба що снговські.
05.05.2020 14:35 Відповісти
полнейшая чушь))
05.05.2020 15:54 Відповісти
 
 