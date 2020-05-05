Возможное повышение железнодорожных тарифов усугубит ситуацию в экономике, - СМИ

Из-за жесткого карантина в 2020 году в Украине прогнозируется спад ВВП в пределах 5-8%, а во втором квартале текущего года еще более сократятся объемы промпроизводства.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Не сойти с рельсов: чем грозит бизнесу рост тарифов на ж/д перевозки".

При этом усугубить ситуацию в экономике может увеличение затрат для бизнеса, в частности, транспортных и логистических расходов. Так, РБК-Украина напомнило, что министр инфраструктуры недавно заявил о необходимости повысить тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки.

"В таком случае конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках будет ниже. А это уже риск дополнительного снижения ВВП, а значит – и риск уменьшения поступлений в госбюджет. Кроме того, учитывая колоссальную потребность в валюте для погашения внешнего долга, да еще и в условиях неопределенности в вопросе сотрудничества с МВФ, это может привести к девальвации гривны", - сообщается в материале.

По мнению автора материала, такое непродуманное решение может привести к огромным потерям для бизнеса и негативно скажется на восстановлении экономики страны после окончания карантина.

"Чиновники, ответственные за эти решения, хотят они того или нет, обязаны руководствоваться не узкоотраслевыми интересами, которые позволят "УЗ" отчитаться о рекордном доходе, а интересами всей экономики. Иначе прогнозы о восстановлении после карантина уже во втором полугодии так и останутся прогнозами, а ключевые для страны отрасли продолжат бороться с кризисом", - подытожил автор материала.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

Энергетические ассоциации и эксперты резко осудили инициативу Министра. По мнению Первой энергетической ассоциации, Повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические затраты угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год, что негативно повлияет на работу энергетической системы страны.