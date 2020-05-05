РУС
Возможное повышение железнодорожных тарифов усугубит ситуацию в экономике, - СМИ

Возможное повышение железнодорожных тарифов усугубит ситуацию в экономике, - СМИ

Из-за жесткого карантина в 2020 году в Украине прогнозируется спад ВВП в пределах 5-8%, а во втором квартале текущего года еще более сократятся объемы промпроизводства.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Не сойти с рельсов: чем грозит бизнесу рост тарифов на ж/д перевозки".

 При этом усугубить ситуацию в экономике может увеличение затрат для бизнеса, в частности, транспортных и логистических расходов. Так, РБК-Украина напомнило, что министр инфраструктуры недавно заявил о необходимости повысить тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки.

"В таком случае конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках будет ниже. А это уже риск дополнительного снижения ВВП, а значит – и риск уменьшения поступлений в госбюджет. Кроме того, учитывая колоссальную потребность в валюте для погашения внешнего долга, да еще и в условиях неопределенности в вопросе сотрудничества с МВФ, это может привести к девальвации гривны", - сообщается в материале.

По мнению автора материала, такое непродуманное решение может привести к огромным потерям для бизнеса и негативно скажется на восстановлении экономики страны после окончания карантина.

"Чиновники, ответственные за эти решения, хотят они того или нет, обязаны руководствоваться не узкоотраслевыми интересами, которые позволят "УЗ" отчитаться о рекордном доходе, а интересами всей экономики. Иначе прогнозы о восстановлении после карантина уже во втором полугодии так и останутся прогнозами, а ключевые для страны отрасли продолжат бороться с кризисом", - подытожил автор материала.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

Энергетические ассоциации и эксперты резко осудили инициативу Министра. По мнению Первой энергетической ассоциации, Повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические затраты угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год, что негативно повлияет на работу энергетической системы страны.

+2
КакаяРазница...
05.05.2020 13:42 Ответить
КакаяРазница...
05.05.2020 13:42 Ответить
Правильно - ни какой. Что при Порошенко постоянно трындели о повышениях, что при Зеленском такая-же история. Ничего не изменилось ни в помыслах ни в поступках.)))
05.05.2020 20:07 Ответить
Странно. А вот при Порошенко любое повышение тарифов шло только на пользу
05.05.2020 13:47 Ответить
Та нет, при Порохе точно так же возмущались и точно так же никто никого не слышал. И точно так же это било по экономике.
05.05.2020 19:38 Ответить
А при чем здесь Порошенко к Укрзализнице, особенно сейчас, когда он не у власти? Зеленский сейчас тут руководит парадом и типа отдал ее немцам, но мы же прекрасно знаем что там и к чему
05.05.2020 21:10 Ответить
Три наименования Запретить , а Все разрешить и обгоним Сингапур за полгода.
05.05.2020 13:50 Ответить
Не обгоним, не те у нас руководители, что в законодателях, что в исполнителях. Чтоб обогнать, нужно встать с головы на ноги и перестать думать жопой, а этого ну никак не сделать -привыкли уже и не хотят ничего с этим делать.)))
05.05.2020 20:10 Ответить
Дело в Том , что руководители Тратят то , что Заработано Предпринимателями и собрано в Общак , который называется Бюджет. Если все разрешить , то жить будит бизнес а с ним и каждый человек . Это и рабочие места и развитие Громад. И в конце концов неэффективных Выбросит сама система .А сейчас они рулят , бо все запрещают и регламентируют Дятлы.
05.05.2020 20:24 Ответить
Тю, х...ня яка. Електроенергію в 3 рази можна, а ЖД тарифи ні.
05.05.2020 13:51 Ответить
Проплачена олігархатом статейка .. хай менше яхти купують і найдорожчі квартири у світі!!
05.05.2020 14:16 Ответить
Ну с таким подходом и они вам скажут чтоб жрать и срать перестали, а питались святым духом. Тут вопрос в экономике, ее азах, а вам видимо о такой науке не говорили. Спрос порождает цену, а цена стимулирует потребление. Если этот треугольник начинать гнуть в любую сторону, то геометрия нарушается.)))
05.05.2020 20:13 Ответить
А ви відчуваєте різницю між ахмєтовим і Маском Ілоном наприклад? Тобто між українським бидлолігархатом паразитами та світовими бізнесменами?
10.05.2020 22:55 Ответить
Хто би сумнівався, Усюди там де прибуток держави збільшується - угробить економіку, а там де олігархи за рахунок держави збагачуються - мана небесна. Ми вже звикли.
05.05.2020 15:16 Ответить
Тарифы уже n раз увеличивали, а прибыль государства почему-то не выросла. Догадываетесь почему? Может потому, что вся эта прибыль уходит не государству, а, например, Дубневичам и иже с ними?
05.05.2020 19:37 Ответить
Поняття не маю, я не спеціалізуюсь на залізниці.
06.05.2020 10:30 Ответить
УЗ максимально коррумпированная структура, из которой деньги всегда утекали и будут утекать в руки смотрящих. Там повышают тарифы сугубо из-за роста аппетитов тех, кто кормится из корыта. Убери воровство и окажется, что УЗ сверхприбыльная. А на экономику всем плевать, неужели это не понятно?
05.05.2020 19:35 Ответить
В нынешних условиях УЗ спасет не завышение цен, а наращивание оборота. Ценовая политика УЗ тянется уже давно и раз у них ничего не получается, то стоит задуматься о руководстве или нахрен продать кому-то, как делается со всем имуществом страны. Нет мозгов - отдай другому. Может к этому и ведется?)))
05.05.2020 20:16 Ответить
 
 