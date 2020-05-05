Можливе підвищення залізничних тарифів погіршить ситуацію в економіці, - ЗМІ

Через жорсткий карантин у 2020 році в Україні прогнозується спад ВВП у межах 5-8%, а в другому кварталі поточного року ще більше скоротяться обсяги промвиробництва.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не зійти з рейок: чим загрожує бізнесу зростання тарифів на залізничні перевезення".

При цьому погіршити ситуацію в економіці може збільшення витрат для бізнесу, зокрема, транспортних і логістичних витрат. Так, РБК-Україна нагадало, що міністр інфраструктури нещодавно заявив про необхідність підвищити тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення.

"У такому разі конкурентоспроможність українських виробників на зовнішніх ринках буде нижчою. А це вже ризик додаткового зниження ВВП, а значить – і ризик зменшення надходжень до держбюджету. Крім того, враховуючи колосальну потребу у валюті для погашення зовнішнього боргу, та ще й в умовах невизначеності у питанні співпраці з МВФ, це може призвести до девальвації гривні", - повідомляється в матеріалі.

На думку автора матеріалу, таке непродумане рішення може призвести до величезних втрат для бізнесу і негативно позначиться на відновленні економіки країни після закінчення карантину.

"Чиновники, відповідальні за ці рішення, хочуть вони того чи ні, зобов'язані керуватися не вузько галузевими інтересами, які дозволять "УЗ" відзвітувати про рекордний дохід, а інтересами всієї економіки. Інакше прогнози про відновлення після карантину вже в другому півріччі так і залишаться прогнозами, а ключові для країни галузі продовжать боротися з кризою", - підсумував автор матеріалу.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Енергетичні асоціації та експерти різко засудили ініціативу Міністра. На думку Першої енергетичної асоціації, підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею збільшить логістичні витрати вугледобувної галузі на 3,5 млрд грн на рік, що негативно вплине на роботу енергетичної системи країни.