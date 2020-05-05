УКР
Можливе підвищення залізничних тарифів погіршить ситуацію в економіці, - ЗМІ

Можливе підвищення залізничних тарифів погіршить ситуацію в економіці, - ЗМІ

Через жорсткий карантин у 2020 році в Україні прогнозується спад ВВП у межах 5-8%, а в другому кварталі поточного року ще більше скоротяться обсяги промвиробництва.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не зійти з рейок: чим загрожує бізнесу зростання тарифів на залізничні перевезення".

При цьому погіршити ситуацію в економіці може збільшення витрат для бізнесу, зокрема, транспортних і логістичних витрат. Так, РБК-Україна нагадало, що міністр інфраструктури нещодавно заявив про необхідність підвищити тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення.

"У такому разі конкурентоспроможність українських виробників на зовнішніх ринках буде нижчою. А це вже ризик додаткового зниження ВВП, а значить – і ризик зменшення надходжень до держбюджету. Крім того, враховуючи колосальну потребу у валюті для погашення зовнішнього боргу, та ще й в умовах невизначеності у питанні співпраці з МВФ, це може призвести до девальвації гривні", - повідомляється в матеріалі.

На думку автора матеріалу, таке непродумане рішення може призвести до величезних втрат для бізнесу і негативно позначиться на відновленні економіки країни після закінчення карантину.

"Чиновники, відповідальні за ці рішення, хочуть вони того чи ні, зобов'язані керуватися не вузько галузевими інтересами, які дозволять "УЗ" відзвітувати про рекордний дохід, а інтересами всієї економіки. Інакше прогнози про відновлення після карантину вже в другому півріччі так і залишаться прогнозами, а ключові для країни галузі продовжать боротися з кризою", - підсумував автор матеріалу.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Енергетичні асоціації та експерти різко засудили ініціативу Міністра. На думку Першої енергетичної асоціації, підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею збільшить логістичні витрати вугледобувної галузі на 3,5 млрд грн на рік, що негативно вплине на роботу енергетичної системи країни.

+2
КакаяРазница...
05.05.2020 13:42 Відповісти
05.05.2020 13:42 Відповісти
КакаяРазница...
05.05.2020 13:42 Відповісти
05.05.2020 13:42 Відповісти
Правильно - ни какой. Что при Порошенко постоянно трындели о повышениях, что при Зеленском такая-же история. Ничего не изменилось ни в помыслах ни в поступках.)))
05.05.2020 20:07 Відповісти
05.05.2020 20:07 Відповісти
Странно. А вот при Порошенко любое повышение тарифов шло только на пользу
05.05.2020 13:47 Відповісти
05.05.2020 13:47 Відповісти
Та нет, при Порохе точно так же возмущались и точно так же никто никого не слышал. И точно так же это било по экономике.
05.05.2020 19:38 Відповісти
05.05.2020 19:38 Відповісти
А при чем здесь Порошенко к Укрзализнице, особенно сейчас, когда он не у власти? Зеленский сейчас тут руководит парадом и типа отдал ее немцам, но мы же прекрасно знаем что там и к чему
05.05.2020 21:10 Відповісти
05.05.2020 21:10 Відповісти
Три наименования Запретить , а Все разрешить и обгоним Сингапур за полгода.
05.05.2020 13:50 Відповісти
05.05.2020 13:50 Відповісти
Не обгоним, не те у нас руководители, что в законодателях, что в исполнителях. Чтоб обогнать, нужно встать с головы на ноги и перестать думать жопой, а этого ну никак не сделать -привыкли уже и не хотят ничего с этим делать.)))
05.05.2020 20:10 Відповісти
05.05.2020 20:10 Відповісти
Дело в Том , что руководители Тратят то , что Заработано Предпринимателями и собрано в Общак , который называется Бюджет. Если все разрешить , то жить будит бизнес а с ним и каждый человек . Это и рабочие места и развитие Громад. И в конце концов неэффективных Выбросит сама система .А сейчас они рулят , бо все запрещают и регламентируют Дятлы.
05.05.2020 20:24 Відповісти
05.05.2020 20:24 Відповісти
Тю, х...ня яка. Електроенергію в 3 рази можна, а ЖД тарифи ні.
05.05.2020 13:51 Відповісти
05.05.2020 13:51 Відповісти
Проплачена олігархатом статейка .. хай менше яхти купують і найдорожчі квартири у світі!!
05.05.2020 14:16 Відповісти
05.05.2020 14:16 Відповісти
Ну с таким подходом и они вам скажут чтоб жрать и срать перестали, а питались святым духом. Тут вопрос в экономике, ее азах, а вам видимо о такой науке не говорили. Спрос порождает цену, а цена стимулирует потребление. Если этот треугольник начинать гнуть в любую сторону, то геометрия нарушается.)))
05.05.2020 20:13 Відповісти
05.05.2020 20:13 Відповісти
А ви відчуваєте різницю між ахмєтовим і Маском Ілоном наприклад? Тобто між українським бидлолігархатом паразитами та світовими бізнесменами?
10.05.2020 22:55 Відповісти
10.05.2020 22:55 Відповісти
Хто би сумнівався, Усюди там де прибуток держави збільшується - угробить економіку, а там де олігархи за рахунок держави збагачуються - мана небесна. Ми вже звикли.
05.05.2020 15:16 Відповісти
05.05.2020 15:16 Відповісти
Тарифы уже n раз увеличивали, а прибыль государства почему-то не выросла. Догадываетесь почему? Может потому, что вся эта прибыль уходит не государству, а, например, Дубневичам и иже с ними?
05.05.2020 19:37 Відповісти
05.05.2020 19:37 Відповісти
Поняття не маю, я не спеціалізуюсь на залізниці.
06.05.2020 10:30 Відповісти
06.05.2020 10:30 Відповісти
УЗ максимально коррумпированная структура, из которой деньги всегда утекали и будут утекать в руки смотрящих. Там повышают тарифы сугубо из-за роста аппетитов тех, кто кормится из корыта. Убери воровство и окажется, что УЗ сверхприбыльная. А на экономику всем плевать, неужели это не понятно?
05.05.2020 19:35 Відповісти
05.05.2020 19:35 Відповісти
В нынешних условиях УЗ спасет не завышение цен, а наращивание оборота. Ценовая политика УЗ тянется уже давно и раз у них ничего не получается, то стоит задуматься о руководстве или нахрен продать кому-то, как делается со всем имуществом страны. Нет мозгов - отдай другому. Может к этому и ведется?)))
05.05.2020 20:16 Відповісти
05.05.2020 20:16 Відповісти
 
 