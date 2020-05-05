3 600 7
В центральной районной больнице Кременчуга 43 медработника заразились коронавирусом - медучреждение закрыли
В Кременчуге (Полтавская область) закрывают центральную районную больницу в связи с большим количеством заболевших коронавирусом COVID-19 среди работников этого медучреждения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Кременчугском горсовете.
Сообщается, что из 85 подтвержденных заболеваний, 43 - медработники ЦРБ и члены их семей.
"Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы", - говорится в сообщении.
