РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10088 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 600 7

В центральной районной больнице Кременчуга 43 медработника заразились коронавирусом - медучреждение закрыли

В центральной районной больнице Кременчуга 43 медработника заразились коронавирусом - медучреждение закрыли

В Кременчуге (Полтавская область) закрывают центральную районную больницу в связи с большим количеством заболевших коронавирусом COVID-19 среди работников этого медучреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Кременчугском горсовете.

Сообщается, что из 85 подтвержденных заболеваний, 43 - медработники ЦРБ и члены их семей.

"Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Кременчуге, - мэр Малецкий

Автор: 

карантин (16729) Кременчуг (381) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Представляю что будет если каждому заболевшему будут платить по 200 тыс. как предлагает Петя.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:42 Ответить
А чому б і ні?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:47 Ответить
Особлива пікантність української ситуації в тому, що організований «зеленою командою» карантин повністю відповідає структурі Голодомору. А щоб ніхто в цьому не сумнівався, то блокування малого і середнього бізнесу влада поєднала з відкриттям ломбардів - це щоб ******* українські «куркулі», коли в них закінчаться гроші, здавали своє золото та сімейні реліквії - див.: https://www.ar25.org/node/45024 Карантин і Голодомор: як українцям звільнитися від колективної психічної травми .
Увесь цей збочений креатив «95 кварталу» відкриває перед українцями величезні політичні можливості. Це антиукраїнська теза, необхідна для активнішого і глибшого розгортання української Тези.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:50 Ответить
структура карантину типологічно відповідає структурі Голодомору.
1. Психотерор. Задля залякування використано страх перед вірусною хворобою Covid-19, який постійно нагнітається владою та олігархічними ЗМІ.
2. Удар по середньому класу. В українських умовах середній клас - це самозайняті працівники, не залежні від олігархів та державного бюджету. Під приводом карантину майже повністю припинено діяльність, здійснювану неолігархічним бізнесом. Зокрема, заборонено торгівлю одягом, будматеріалами, квітами, насінням для посадки, господарчими товарами, закриті продуктові ринки, заклади харчування та надання послуг.
3. Транспортна блокада. Майже повністю перекрито для громадян сполучення між містами, зупинена робота метро, різко обмежена робота громадського транспорту, заборонено пересування без масок, заборонено вихід на вулицю пенсіонерам, прогулянки в зонах відпочинку, закриті стадіони, спортивні та дитячі майданчики.
4. Штрафи і заборона торгівлі. За невиконання правил карантину https://www.ar25.org/node/44997 накладаються штрафи розміром від 17000 до 34000 гривень.
5. Вилучення золота і срібла. https://www.ar25.org/node/44976 У період карантину уряд дозволив ломбарди - для тих, у кого закінчились гроші, але є золото
6. Приховування мети. Судячи з характеру штрафів, відбувається боротьба не з поширенням коронавірусу, а з середнім класом, адже великі олігархічні мережі спокійно торгують тими товарами, які заборонені для малого і середнього бізнесу.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:53 Ответить
А всего их 44 включая сторожа.Корпоратив решили збацать? Незабудье 300% несчастным принести,а то скудный стол получится.Пациентам советую на дом приходить.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
Ну вот и случай подвернулся, Кахновскую больницу давно уже хотели закрыть, но селяне отвоевали и вот властям помог коронавирус, откроют ли потом....
показать весь комментарий
05.05.2020 17:25 Ответить
Друг другу диагноз поставили? Там сроду тестов не видели, думаю. Спетлять от работы решили, не подвергать же себя риску и свои семьи!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:04 Ответить
 
 