3 600 7
У центральній районній лікарні Кременчука 43 медпрацівники заразилися коронавірусом - медустанову закрили
У Кременчуці (Полтавська область) закривають центральну районну лікарню в зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус COVID-19 серед працівників цієї медустанови.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Кременчуцькій міськраді.
Повідомляється, що з 85 підтверджених захворювань, 43 - медпрацівники ЦРЛ та члени їхніх сімей.
"Вчора в Центральну районну лікарню приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров'я, і було ухвалено рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 і проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Увесь цей збочений креатив «95 кварталу» відкриває перед українцями величезні політичні можливості. Це антиукраїнська теза, необхідна для активнішого і глибшого розгортання української Тези.
1. Психотерор. Задля залякування використано страх перед вірусною хворобою Covid-19, який постійно нагнітається владою та олігархічними ЗМІ.
2. Удар по середньому класу. В українських умовах середній клас - це самозайняті працівники, не залежні від олігархів та державного бюджету. Під приводом карантину майже повністю припинено діяльність, здійснювану неолігархічним бізнесом. Зокрема, заборонено торгівлю одягом, будматеріалами, квітами, насінням для посадки, господарчими товарами, закриті продуктові ринки, заклади харчування та надання послуг.
3. Транспортна блокада. Майже повністю перекрито для громадян сполучення між містами, зупинена робота метро, різко обмежена робота громадського транспорту, заборонено пересування без масок, заборонено вихід на вулицю пенсіонерам, прогулянки в зонах відпочинку, закриті стадіони, спортивні та дитячі майданчики.
4. Штрафи і заборона торгівлі. За невиконання правил карантину https://www.ar25.org/node/44997 накладаються штрафи розміром від 17000 до 34000 гривень.
5. Вилучення золота і срібла. https://www.ar25.org/node/44976 У період карантину уряд дозволив ломбарди - для тих, у кого закінчились гроші, але є золото
6. Приховування мети. Судячи з характеру штрафів, відбувається боротьба не з поширенням коронавірусу, а з середнім класом, адже великі олігархічні мережі спокійно торгують тими товарами, які заборонені для малого і середнього бізнесу.