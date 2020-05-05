УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6024 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 600 7

У центральній районній лікарні Кременчука 43 медпрацівники заразилися коронавірусом - медустанову закрили

У центральній районній лікарні Кременчука 43 медпрацівники заразилися коронавірусом - медустанову закрили

У Кременчуці (Полтавська область) закривають центральну районну лікарню в зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус COVID-19 серед працівників цієї медустанови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Кременчуцькій міськраді.

Повідомляється, що з 85 підтверджених захворювань, 43 - медпрацівники ЦРЛ та члени їхніх сімей.

"Вчора в Центральну районну лікарню приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров'я, і ​​було ухвалено рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 і проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Виготовлену в Україні капсулу вперше застосували для транспортування хворого на коронавірус. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Кременчук (327) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Представляю что будет если каждому заболевшему будут платить по 200 тыс. как предлагает Петя.
показати весь коментар
05.05.2020 16:42 Відповісти
А чому б і ні?
показати весь коментар
05.05.2020 16:47 Відповісти
Особлива пікантність української ситуації в тому, що організований «зеленою командою» карантин повністю відповідає структурі Голодомору. А щоб ніхто в цьому не сумнівався, то блокування малого і середнього бізнесу влада поєднала з відкриттям ломбардів - це щоб ******* українські «куркулі», коли в них закінчаться гроші, здавали своє золото та сімейні реліквії - див.: https://www.ar25.org/node/45024 Карантин і Голодомор: як українцям звільнитися від колективної психічної травми .
Увесь цей збочений креатив «95 кварталу» відкриває перед українцями величезні політичні можливості. Це антиукраїнська теза, необхідна для активнішого і глибшого розгортання української Тези.
показати весь коментар
05.05.2020 16:50 Відповісти
структура карантину типологічно відповідає структурі Голодомору.
1. Психотерор. Задля залякування використано страх перед вірусною хворобою Covid-19, який постійно нагнітається владою та олігархічними ЗМІ.
2. Удар по середньому класу. В українських умовах середній клас - це самозайняті працівники, не залежні від олігархів та державного бюджету. Під приводом карантину майже повністю припинено діяльність, здійснювану неолігархічним бізнесом. Зокрема, заборонено торгівлю одягом, будматеріалами, квітами, насінням для посадки, господарчими товарами, закриті продуктові ринки, заклади харчування та надання послуг.
3. Транспортна блокада. Майже повністю перекрито для громадян сполучення між містами, зупинена робота метро, різко обмежена робота громадського транспорту, заборонено пересування без масок, заборонено вихід на вулицю пенсіонерам, прогулянки в зонах відпочинку, закриті стадіони, спортивні та дитячі майданчики.
4. Штрафи і заборона торгівлі. За невиконання правил карантину https://www.ar25.org/node/44997 накладаються штрафи розміром від 17000 до 34000 гривень.
5. Вилучення золота і срібла. https://www.ar25.org/node/44976 У період карантину уряд дозволив ломбарди - для тих, у кого закінчились гроші, але є золото
6. Приховування мети. Судячи з характеру штрафів, відбувається боротьба не з поширенням коронавірусу, а з середнім класом, адже великі олігархічні мережі спокійно торгують тими товарами, які заборонені для малого і середнього бізнесу.
показати весь коментар
05.05.2020 16:53 Відповісти
А всего их 44 включая сторожа.Корпоратив решили збацать? Незабудье 300% несчастным принести,а то скудный стол получится.Пациентам советую на дом приходить.
показати весь коментар
05.05.2020 17:20 Відповісти
Ну вот и случай подвернулся, Кахновскую больницу давно уже хотели закрыть, но селяне отвоевали и вот властям помог коронавирус, откроют ли потом....
показати весь коментар
05.05.2020 17:25 Відповісти
Друг другу диагноз поставили? Там сроду тестов не видели, думаю. Спетлять от работы решили, не подвергать же себя риску и свои семьи!
показати весь коментар
05.05.2020 18:04 Відповісти
 
 