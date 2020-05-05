У центральній районній лікарні Кременчука 43 медпрацівники заразилися коронавірусом - медустанову закрили

У Кременчуці (Полтавська область) закривають центральну районну лікарню в зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус COVID-19 серед працівників цієї медустанови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Кременчуцькій міськраді.

Повідомляється, що з 85 підтверджених захворювань, 43 - медпрацівники ЦРЛ та члени їхніх сімей.

"Вчора в Центральну районну лікарню приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров'я, і ​​було ухвалено рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 і проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні", - йдеться в повідомленні.

