Сообщено о подозрении трем лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ

5 мая 2020 НАБУ и САП сообщили трем лицам о подозрении в нанесении 30 млн грн ущерба государству - эти средства должны были пойти на строительство нового корпуса лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет о бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд", руководителе частного предприятия-генподрядчика, а также главы предприятия-хранителя оборудования, которое должно было использоваться для обустройства больницы.

Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в сговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". На самом деле никакой поставки не произошло и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно на бумаге оборудование предприятие-генподрядчик получило. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которой превышает 30 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила о подозрении экс-врачу "Охматдета", которого подозревают в присвоении лекарств почти на миллион гривен

Действия экс-руководителя "Укрмедпроектбуда" квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Поскольку местонахождение руководителя предприятия-хранителя пока не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Детективы НАБУ начали расследование указанных фактов в сентябре 2017 после получения материалов от Национальной полиции Украины.

Читайте также: Экс-гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ. ДОКУМЕНТ