РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5111 посетитель онлайн
Новости Борьба с коррупцией
4 246 20

Сообщено о подозрении трем лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ

Сообщено о подозрении трем лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ

5 мая 2020 НАБУ и САП сообщили трем лицам о подозрении в нанесении 30 млн грн ущерба государству - эти средства должны были пойти на строительство нового корпуса лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет о бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд", руководителе частного предприятия-генподрядчика, а также главы предприятия-хранителя оборудования, которое должно было использоваться для обустройства больницы.

Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в сговоре фактически сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет". На самом деле никакой поставки не произошло и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно на бумаге оборудование предприятие-генподрядчик получило. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которой превышает 30 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила о подозрении экс-врачу "Охматдета", которого подозревают в присвоении лекарств почти на миллион гривен

Действия экс-руководителя "Укрмедпроектбуда" квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины. Руководителям частных компаний инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

Поскольку местонахождение руководителя предприятия-хранителя пока не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Детективы НАБУ начали расследование указанных фактов в сентябре 2017 после получения материалов от Национальной полиции Украины.

Читайте также: Экс-гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАБУ (4607) ОХМАТДЕТ (247) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) хищение (684)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Самое страшное, что может случиться с вором в Украине - это вручение "пидозры".
показать весь комментарий
05.05.2020 18:49 Ответить
+4
Сообщено о подозрении 3 лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8206
показать весь комментарий
05.05.2020 18:55 Ответить
+2
как-то Сытник резко активизировался, когда запахло жаренным и позорным увольнением..
а раньше работать ВИП-отдыхи мешали?!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как-то Сытник резко активизировался, когда запахло жаренным и позорным увольнением..
а раньше работать ВИП-отдыхи мешали?!
показать весь комментарий
05.05.2020 18:48 Ответить
А агент иностранного Государства, За которого дипломаты просят не трогать.- Это ШПИОН того государства? (Внедрённый в структуру управления другим Государством)
показать весь комментарий
05.05.2020 19:11 Ответить
прикинь, инстаграмнные дипломаты и лидеры иностранных держав просили за иностранного российского агента под псевдонимом "баба Йуля", лидера политической партии "Матькивщина".. ну и?!
ЗЫ.. а недавно она получила очередной коррупционный транш на 150 млн грн.. так сказать, на карманные расходы..
показать весь комментарий
05.05.2020 19:29 Ответить
Раньше мешал парашенкина шавка шокин, потом луценко. Об этом много тогда писали. Последней линией обороны были киваловские суды, которые парашенко с удовольствием оставил в прежнем виде - я про дело, как его пса? что под одеялом в суд ездил, например.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:50 Ответить
писали кто?!.. Бенины шавки, типа Дубинский?!.. или Гандон Гужва из "Страна.уа"!?. или "Политнавигатор"?!. .или "Антифашист"?!. кого ты читаешь, "Дорогой Я"?!
показать весь комментарий
05.05.2020 19:55 Ответить
"Шрек Баблокат", я названное тобой дерьмо не читаю, вот тебе пара ссылочек, раз в Гугле забанили. Стыдно иметь такую короткую память, кстати, про "отдых" Сытника как раз и вбрасывали названные тобой бенины шавки.

https://censor.net/news/3087035/draka_nabu_sap_sbu_i_politsii_kadry_konflikta_video

https://censor.net/news/3076582/delo_o_ryukzakah_nabu_objalovalo_postanovlenie_prokurora_sap_o_zakrytii_proizvodstva
показать весь комментарий
05.05.2020 20:06 Ответить
Самое страшное, что может случиться с вором в Украине - это вручение "пидозры".
показать весь комментарий
05.05.2020 18:49 Ответить
Сообщено о подозрении 3 лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8206
показать весь комментарий
05.05.2020 18:55 Ответить
Что, опять???
показать весь комментарий
05.05.2020 18:56 Ответить
*****, а например "авторский" алюминиевый фасад (стекляшка) по 1,25 куе за м2 вас не смущает?
а ГАП и генпрооектировщик в целом, которые в медицине бараны-баранами? которые спроектировали здание, куда толком не влазят ни коммуникации, ни оборудование...?
там ***** куда ни плюнь...
показать весь комментарий
05.05.2020 18:58 Ответить
фамилии и отчества заборонэно озвучивать православной торой...
показать весь комментарий
05.05.2020 19:00 Ответить
А ОСТАЛЬНЫХ ПРОШУ ...
Сообщено о подозрении 3 лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8154
показать весь комментарий
05.05.2020 19:04 Ответить
В.ЗЕЛЕНСКИЙ !)
показать весь комментарий
05.05.2020 19:05 Ответить
Тільки розстріли, бть, уроди. У Ахметова спробуйте вкрасти, гниди
показать весь комментарий
05.05.2020 19:06 Ответить
Можно сказать со стопрцентной уверенностью, в ссср поголовно все были воры, и это мы сейчас пожинаем плоды, воровство заложено в генах, и происходит на уровне подсознании.
показать весь комментарий
05.05.2020 19:19 Ответить
Следствие разберется: названные уважаемые люди не виновны, путем подлой манипуляции с использованием тепловизора сторож, каменщик и плиточник этой стройки решили повести следствие по ложной версии.
Привлечь к ответственности последних не представляется возможным, так как они уже год работают на строительстве в Польше другой стране...
показать весь комментарий
05.05.2020 19:45 Ответить
Сколько лет, сколько зим...
показать весь комментарий
05.05.2020 19:56 Ответить
Отличный документ эта "пидозра".
Как предупреждение.
-Мы идем! Ховайся!
показать весь комментарий
05.05.2020 21:49 Ответить
А що там чути про розкрадання коштів "Лікарні Майбутнього"? Де Катька з Ющем? Їм підозру вручили? Саме вони навчили всіляке падло красти у дітей та хворих...
показать весь комментарий
05.05.2020 23:47 Ответить
 
 