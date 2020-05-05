РУС
Новости
3 420 26

Кабмин назначил Лозинского, Негоду, Хоцяновскую и Коваленко заместителями министра развития громад и территорий

Кабинет Министров назначил заместителем министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении  пресс-службы министерства

Первым замминистра стал Василий Лозинский. Профильными заместителями стали Вячеслав Негода, Наталья Хоцянивская и Анна Коваленко.

Лозинский будет заниматься политикой в сфере строительства, градостроения, пространственного планирования территорий и архитектуры, технического регулирования и энергоэффективности. Ранее он работал в Министерстве финансов и Львовской ОГА.

Вячеслав Негода будет заниматься формированием и реализацией политики в сферах территориальной организации власти, административно-территориального устройства, развития местного самоуправления. Имеет опыт работы в органах местного самоуправления и исполнительной власти, был городским главой Тернополя.

Наталья Хоцянивская, будет отвечать, в том числе, за обеспечение формирования и реализацию государственной политики в сфере ЖКХ, благоустройства, обращения с бытовыми отходами. До этого пять лет возглавляла Департамент экономики систем жизнеобеспечения Министерства развития громад и территорий.

Анна Коваленко сосредоточится на сферах регионального развития, возобновлении систем жизнеобеспечения громад на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Кабмин уволил двух замов министра развития громад - Живицкого и Чаплинского

+4
Кто там такой курносенький на фото?
05.05.2020 20:21 Ответить
+4
шоу довгоносиків в режимі нон-стоп...
05.05.2020 20:26 Ответить
+3
А Шо там с карслоном, АпрЄдЄлілісь уже или нет?
05.05.2020 20:21 Ответить
будет отвечать, в том числе, за обеспечение формирования и реализацию государственной политики в сфере ХХХ...
05.05.2020 20:19 Ответить
Вася Лозинський вірою і правдою в 2013 році служив в Львівській ОДА команді Віті Ростовського
05.05.2020 20:27 Ответить
Судя по фото - Черная тень нависла над Украиной..
05.05.2020 20:19 Ответить
шоу довгоносиків в режимі нон-стоп...
05.05.2020 20:26 Ответить
Особливо зловіще навис НІС "министра" Такого віками викормлювати потрібно. Одна справа, расові гени
05.05.2020 20:28 Ответить
фотожаб немаю
05.05.2020 20:21 Ответить
Кто там такой курносенький на фото?
05.05.2020 20:21 Ответить
05.05.2020 20:22 Ответить
Чернышов ))))
05.05.2020 20:29 Ответить
😂
05.05.2020 20:34 Ответить
А Шо там с карслоном, АпрЄдЄлілісь уже или нет?
05.05.2020 20:21 Ответить
аэропорт посадки не дает ))))
05.05.2020 20:30 Ответить
Не того случайно Лозинского? Даже не удивлюсь, если того. Ето не страна а пздц.
05.05.2020 20:22 Ответить
Лохновского.
05.05.2020 20:28 Ответить
это точно не с того сериала))))))
05.05.2020 20:31 Ответить
тот был по-моему Виктор...
05.05.2020 20:33 Ответить
Чернышов более 20 лет был хозяином страховой компании Лемма,имел банк,потом донецкие рейдеры хапнули,он подался в инвесторы.Был неприметным,чтобы харьковские бандиты во главе с Гепой не скушали.Он и сейчас самый неприметный.Приспособленец.
05.05.2020 20:32 Ответить
дениску отблагодарите за перевыполнение плана и сверхурочную работу.
05.05.2020 20:32 Ответить
развивать - значит собирать от страны членские взносы в конвертах и 4 замов для цего может быть недостаточно
05.05.2020 20:34 Ответить
И что вы там развивать собрались? Денег не дают,украсть уже нечего,все до вас украли,оставайтесь в Киеве.
05.05.2020 20:35 Ответить
Як - всього чотирьох?
05.05.2020 20:45 Ответить
Эти воры сейчас исправят положение в громадах.
05.05.2020 20:57 Ответить
И ружьишко однофамильцу, уж больно плебс распоясался
06.05.2020 00:56 Ответить
Це той поміщик Лозинський, який разом з прокурором рабів відстрелював на плантації? Як мило.
06.05.2020 06:20 Ответить
в час, коли кожна бюджетна копійка на вагу золота, міністрам призначають по два-чотири заступника,які дублюють роботу профільних департаментів в тих же міністерствах. а може міністри у нас настільки тупорилі, що нерозбираються (некомпетентні) в проблемах, якими займається їхнє міністерство. тоді давайте зекономимо хоча б на зарплаті міністрів.
06.05.2020 07:14 Ответить
 
 