Кабмин назначил Лозинского, Негоду, Хоцяновскую и Коваленко заместителями министра развития громад и территорий

Кабинет Министров назначил заместителем министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства

Первым замминистра стал Василий Лозинский. Профильными заместителями стали Вячеслав Негода, Наталья Хоцянивская и Анна Коваленко.

Лозинский будет заниматься политикой в сфере строительства, градостроения, пространственного планирования территорий и архитектуры, технического регулирования и энергоэффективности. Ранее он работал в Министерстве финансов и Львовской ОГА.

Вячеслав Негода будет заниматься формированием и реализацией политики в сферах территориальной организации власти, административно-территориального устройства, развития местного самоуправления. Имеет опыт работы в органах местного самоуправления и исполнительной власти, был городским главой Тернополя.

Наталья Хоцянивская, будет отвечать, в том числе, за обеспечение формирования и реализацию государственной политики в сфере ЖКХ, благоустройства, обращения с бытовыми отходами. До этого пять лет возглавляла Департамент экономики систем жизнеобеспечения Министерства развития громад и территорий.

Анна Коваленко сосредоточится на сферах регионального развития, возобновлении систем жизнеобеспечения громад на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

