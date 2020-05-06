РУС
В Черновицкой области 5 мая подтверждены 37 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 5 мая подтверждено еще 37 случаев заражения коронавирусом. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1 985 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

5 мая 42 буковинца выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 217 человек.

В больницах области находится 571 человек. Среди заразивщихся коронавирусом 330 медицинских работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для больных коронавирусом, - глава ОГА Осачук

В ОГА отметили, что за время борьбы с коронавирусом для медицинских учреждений Буковины за средства областного бюджета было приобретено 4 аппарата искусственной вентиляции легких и 34 кислородных концентратора. Кроме того, 14 аппаратов ИВЛ и 11 концентраторов больницам подарили благотворители.

Буковина (908) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
